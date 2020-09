Kanceláře a sklady v mnoha lokalitách přímo od majitele

Prostory v komerčních areálech vhodné pro pronájem kanceláří či skladů poskytuje Central Group zájemcům celkem v devíti různých areálech rozmístěných po celé Praze. Řada těchto objektů je využitelná i pro otevření prodejen-showroomů nebo k dalším komerčním účelům. Pro pronájem parkovacích stání pak slouží velký parkovací dům na pražském Kamýku. V Praze 3 je největší výběr kanceláří v unikátním velkém komplexu TELECOM office centre. Pronajmout je zde možné jednotlivé kanceláře s plochou od 24 m2 až po celá patra s rozlohou 1.100 m2, nyní navíc za zaváděcí ceny. Další kanceláře jsou k dispozici v budově Office Olšanská, která se nachází přes ulici. Obě tyto lokality vynikají skvělou dopravní dostupností, nacházejí se totiž přímo u zastávek tramvají a jen 5 minut chůze od stanice metra Želivského. Pohodlné parkování pak zajišťuje parkovací dům, který nabízí přes 500 parkovacích stání.

Prostory jsou variabilní, areály těží ze skvělé dopravní dostupnosti

V Praze 4 jsou kanceláře k dispozici v komplexu Business Centrum Zálesí v Krči a v areálu Sigma Modřany. Ten mimo kanceláře nabízí i rozsáhlé skladové kapacity, pronajmout je zde možné sklady o velikosti více než 6.000 m2. Kombinaci skladů a kanceláří nabízí také areál Nový Zličín v Praze 5. Strategické umístění u letiště, blízkost stanice metra B, snadné napojení na Pražský okruh a dálnice D5, D6 a D7 z něj dělá současně jedno z nejatraktivnějších míst pro podnikatele a firmy. K dispozici jsou zde skladové prostory o rozloze 15 m2 až 8.700 m2. Některé haly navíc nabízí možnost specifického využití, a to díky portálovým jeřábům, železničním posuvným plošinám a železniční vlečce nebo tryskacím a lakovacím boxům.

Tři vjezdy do areálu jsou zajištěny vrátnicí s 24hodinovou ostrahou a kamerovým systémem, v komplexu se nachází také stravovací zařízení. Uspořádání je velmi flexibilní a dá se přizpůsobit individuálním požadavkům klienta. Je možné si pronajmout celá velká patra nebo více pater, ale i jednotlivé malé jednotky, volné venkovní plochy nebo parkovací stání. V Praze 6 jsou k dispozici kanceláře v komplexu Westpoint na Ruzyni a v Praze 9 v bývalých průmyslových podnicích Tesla Hloubětín, Tesla Hloubětín II. a Tebas ve Vysočanech, které jsou ideální i pro pronájem skladových prostor. Celkem je v nabídce Central Group šest komplexů s možností umístění skladů.

Central Group nabízí výhodné podmínky a flexibilní dobu pronájmu

Central Group je vlastníkem všech těchto areálů, které v budoucnu plánuje přeměnit na nové rezidenční čtvrti. Díky pronájmu přímo od majitele získává nájemce ty nejvýhodnější podmínky, neplatí žádnou provizi a uzavření nájemní smlouvy nic nezdržuje. Výše nájemného závisí vždy na délce pronájmu a velikosti a standardu pronajímaných prostor. Ceny služeb se liší podle jejich rozsahu v jednotlivých areálech a zahrnují například ostrahu nebo úklid společných prostor.

Doba pronájmu je flexibilní, a to na dobu určitou nebo dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Například v areálu Nový Zličín Central Group garantuje pronájem skladů a kanceláří minimálně do poloviny roku 2024, až do konce téhož roku je možný pronájem budov Tesla Hloubětín II. v Praze 9, nebo kanceláří v komplexu TELECOM office centre a na Olšanské v Praze 3.