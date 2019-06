Kancelář bez hranic koupí a spravuje nemovitosti, ať jste kdekoliv

Najít v dnešní džungli realitního světa vhodnou nemovitost je to nejtěžší. Následně se o ni po mnoho let dobře starat ale také není lehké. „Mnozí klienti byli velmi překvapeni, jak si oddychli, když trable spojené se správou nemovitosti zmizely, a oni jen mohli online vše sledovat z pohodlí domova. A těšit se ze zisku, který často převyšoval jejich očekávání.“

Kancelář bez hranic funguje více než pět let. Pro klienta, který by rád investoval, vybere vhodnou nemovitost a zařídí celý proces koupě, ale i úvěr v bance, pokud je to požadováno. Většina klientů nemovitost hodlá užívat až za delší dobu anebo ji považuje plně za investiční záměr. Kancelář bez hranic se tak kompletně postará o správu. Tato zahrnuje veškerou komunikace s dodavateli energií, bytových družstev a dalších, vyřizování a placení faktur týkajících se nemovitosti, kontrola fyzického stavu bytu a v případě potřeby zajištění a organizace rekonstrukce, stejně tak jako oprav, které se vyskytnou v průběhu času. Nemalou částí práce je vyhledání vhodného nájemníka, zahrnující lustrace, následné uzavření nájemní smlouvy a veškeré komunikace. Pravidelné inspekce bytu, zajišťování revizí.

„Mnoho nových klientů je také z řad těch, kteří již nemovitost vlastní, ale z časových, praktických či jakýchkoliv jiných důvodů se o ni nemohou starat a proto přenechají správu na Kanceláři bez hranic.“ Správa pak zahrnuje vše výše uvedené a stává se pomalu samozřejmostí pro mnoho majitelů nemovitostí. „Účtujeme si 10% z výše nájmu po odečtu energií a nemovitost pronajmeme za tržní hodnotu, velmi často vyšší částku než byla doposud, čímž si na sebe vyděláme a majiteli zatím odpadnou veškeré starosti.“ A to je jistě výhodné…..

Kancelář bez hranic