Kaktus slaví dřevěné výročí. Za pět let pořádně vyrostl

Děláme poctivě práci, která nás baví

Už pět let pomáháme lidem plnit jejich sny o bydlení. Je to práce dlouhodobá, ba přímo mravenčí. Když v roce 2015 Kamil Kůs společnost zakládal, měl v hlavě představu menší, lokální realitky, na kterou se lidé mohou spolehnout.

„V malém týmu máme jistotu, že každý jde tou stejnou cestou, kterou jsme si na začátku vytyčili,“ říká. A to, že letos slavíme páté narozeniny, je vizitkou, že se Kamilovi tuto představu daří plnit.

Dnes je Kaktus Reality stabilní partou zkušených lidí. Každý vyniká v jiné oblasti, dohromady ale tvoří pevný celek. „Proto se našim klientům vždy dostane férových, profesionálních a komplexních služeb,“ pochvaluje si.

Řečí čísel se Kamilovi a jeho týmu dosud podařilo zrealizovat celkem 1 007 zakázek, z toho 644 exkluzivních. „Děláme zkrátka poctivě práci, která nás baví,“ podotýká spokojeně.

Malé detaily, které zlepší život

Správné rozdělení úkolů přináší sladké ovoce. „Makléři se mohou věnovat práci pro klienty a klienti zase své rodině,“ shrnuje Kamil. Za pět let existence se tak z Kaktus Reality stala stabilní realitní kancelář se spoustou spokojených klientů, ale i obchodních partnerů.

Nově například spolupracujeme s firmami Innogy a ČEZ. Díky tomu jsme schopni pro své klienty zajistit výhodné nabídky energií bez dalších starostí a vyřizování – malé detaily, které lidem zlepší život na několik příštích let.

Další „kaktusáckou“ novinkou je správa nemovitostí. V rámci této služby vyřizujeme za majitele domů a bytů veškeré administrativní úkony a jim pak chodí na účet už jen čistý zisk.

A pak je tu náš nový kolega Dominik. Nastoupil k nám před časem na pozici finančního poradce a je prostě skvělý.

S realitami vám zkrátka umíme píchnout

Šestému výročí sňatku se mimochodem říká železná svatba. A železo se má kout, dokud je žhavé. Do budoucna bychom proto rádi otevřeli další pobočky a uvítali v týmu další spolehlivé kolegy a kolegyně. Rovněž usilovně pracujeme na tom, abychom se postupně zařadili do Top 3 nejúspěšnějších realitních kanceláří v Moravskoslezském kraji.

Je tu ovšem ještě jedna věc, bez níž by to nešlo, a to jste vy, naši klienti. Velice si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte. Děkujeme vám a i nadále jsme připraveni píchnout vám s realitami.

Váš tým Kaktus