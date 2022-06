Kaktus slaví 7 let! Jsme stále na straně klienta, říká Kamil Kůs

Když Kaktus vtrhl na podnikatelskou scénu, bylo to velmi razantní. Byli jste všude hodně vidět, vaše komunikace byla nápaditá a moderní. Zůstalo to tak i po sedmi letech fungování?

Děkuji za to. Stále se snažíme šlapat na plyn. Přiznávám, že před sedmi lety, když jsem Kaktus zakládal, jsem měl mnohem více energie a síly. Chtěli jsme uspět a prorazit. Dodnes nám ale zůstal koncept tvořit lovebrand, který si chceme udržet. Novou posilou našeho týmu je náš maskot Kaktusák, kterého můžete vidět napříč naším marketingem. Stále investujeme do reklamy, ať to jsou billboardy, rádio či on-line marketing. Chceme co nejvíce lidem pomoct a ukázat jim, že prodej či koupě nemovitosti může být příjemný proces.

Proč by vás lidé měli mít rádi?

Věřím, že díky našim službám a osobnímu lidskému přístupu. Tím že jsme menší tým, víme, kdo s námi pracuje a jak pracuje. Díky tomu držíme kvalitu našich služeb na vysoké úrovni.

V čem se vaše služby liší od jiných realitek?

Děláme vše tak, jak by se mělo! Na rozdíl od některých konkurentů, kde přístup některých jejich makléřů je často velmi nevhodný - nehájí zájmy svého klienta. Další věcí je také propagace a kvalita služeb. Troufám si říct, že spousta makléřů ještě stále fotí mobilem, což my neděláme. Jsme profesionálové, a proto spolupracujeme s fotografy, kameramany, geodety a dalšími odborníky. Základem moderní nabídky by také měl být půdorys nemovitosti. Většina běžných makléřů na to ale nemá čas ani chuť. My ano! Kvalitní příprava nabídky totiž ušetří čas jak nám, tak především zájemcům a našim klientům. Je potřeba, aby klient, který jde na prohlídku, byl se vším seznámen a mohl si vše projít virtuálně. Na prohlídku si už jde pouze ověřit, zda vše odpovídá tomu, co viděl na internetu.

Říkal jste, že Kaktus je v podstatě rodinná firma, v čem to spočívá?

Kolektiv, který tady máme, je silné jádro, které se skoro nemění. Samozřejmě se občas přidají kolegové nebo noví makléři, ale spočívá to v tom, že máme pět nebo šest lidí, kteří jsou s námi od začátku. Věříme si, pomáháme si, máme se rádi, trávíme společně mnoho času a tím bych řekl, že jsme taková rodina. Nemáme mezi sebou ani tak velkou rivalitu, která by tady být mohla, vzhledem k tomu, že makléři jsou všichni pracovníci na IČO. Vnímáme to opravdu přátelsky a týmově.

Kdybyste měl stručně shrnout těch sedm let, které máte za sebou, jak byste je popsal? Byla to stoupající přímka nebo občas nastaly i nějaké výkyvy?

Zaplať pánbůh to jde nahoru. Výkyvy jsou přítomné samozřejmě všude. Občas bývají i chvíle, kdy je z toho všeho člověk unaven a doma nad tím dlouze přemýšlí. Čísla a tým ale potvrzují, že máme stále vzrůstající tendenci. Musím přiznat, že byly i okamžiky, kdy jsem si řekl, že tady už to nepůjde. Věřím, že v každém oboru to může v určitou chvíli přijít. Jako v každé práci s lidmi, máte dobré i ty méně dobré chvíle. Máme tady ale skvělé zázemí a tým, který mi pomáhá firmu tlačit kupředu.

Jaký očekáváte vývoj vzhledem k tomu, co se teď děje na trzích - inflace, zdražování… Jak se podle vás bude vyvíjet realitní trh?

Můžeme si říct, že ceny dolů nepůjdou. Není k tomu důvod. Nabídka bytů nikdy nebyla a stále není dostačující pro všechny kupující. Troufám si říct, že už by to teď nemělo tak rapidně růst, jelikož nabídka se zvětšuje. Nyní je v nabídce asi o dvacet procent bytů více, než bylo půl roku zpět.

Jak si to vysvětlujete?

Je to současnou situací. Lidé jsou kolikrát přinuceni nemovitost prodat, nemovitosti se dědí a podobně.

Pouští lidé často velké byty, na které jim už nestačí peníze?

Dobrá otázka. Když našim klientům pomáháme prodávat nemovitosti, tak to bývají ve většině případů hlavně nemovitosti, které zdědili třeba po rodičích nebo starších lidech, kteří skončili v domovech pro seniory nebo už tady bohužel nejsou. Z velké části jsou to tedy dědictví. Nemáme mnoho klientů, kteří by byli nuceni svou nemovitost prodat z existenčních důvodů. Mohou to být ale byty od našich investorů, kteří je dlouhodobě pronajímali a dnes zjistili, že své peníze už mohou utratit, protože si na sebe konkrétní byt již vydělal. S existenčními problémy se takřka nesetkáváme.

Jak byste definoval typického klienta Kaktusu?

Je to poměrně těžké. Typický klient může být kdokoliv, kdo zdědí či jiným způsobem získá určitou nemovitost. V poslední době máme opravdu spoustu klientů, kteří nemovitosti zdědili. Typický klient od Kaktusu může být také člověk okolo padesáti let, který zjistil, že už se nechce s pronájmem nemovitosti dále zabývat, jelikož už je zaplacená a rozhodne se ji prodat. Máme i spoustu příkladů, kdy prodáváme byty v původních stavech, ve kterých žili nájemníci a majitelé se jich chtějí zbavit. Mnoho našich klientů je již v důchodu. Plníme jim očekávání, pomůžeme jim byt připravit tak, aby vypadal reprezentativně - vymalujeme, dodáme k nemovitosti půdorys, kompletní informace v rámci družstva či společenství vlastníků a prodáme nemovitost jak nejlépe to v daný okamžik jde.

Kde Kaktus vidíte za dalších sedm let? Kolik bude mít poboček, jak bude velký?

Moje vize a ambice jsou, abychom měli pokrytý Moravskoslezský kraj. Vznikli jsme v Porubě a tato naše pobočka bude vždy centrálou a srdcem Kaktusu. Dnes máme už pobočku také ve Frýdku-Místku, v Opavě a v rámci Ostravy se nám rýsuje prostor také pro Ostravu-Jih a Moravskou Ostravu. Výhledově bychom pak rádi přidali ještě Olomouc a Brno.

Slavíte sedm let, jak budou vaše oslavy vypadat? Chystáte něco?

Plánujeme uspořádat den otevřených dveří. Chceme, aby se u nás klienti zastavili bez potřeby cokoliv prodat či koupit. Rádi bychom, aby přišli a podle potřeby využili služeb našeho právníka. Kromě právní poradny tady budeme mít také finanční poradenství. Klienti si budou moci ověřit, na co dosáhnou a na co už ne. Budeme tady mít pěkné firemní zázemí s občerstvením a soutěžemi pro děti i dospělé. Chceme, aby klienti přišli, viděli, kdo vlastně jsme a v případě potřeby si nechali i poradit. Akci budeme pořádat v pátek 5. srpna, což je přesně na den výročí našich sedmi let od založení. Těšíme se na vás!