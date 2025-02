Jedete na hory do zahraničí? Nezapomeňte na cestovní pojištění

Nechceme malovat čerta na zeď, ale představte si, že někteří lyžaři se mohou po svahu řítit rychlostí až 80 km/h. Případná srážka vás pak může vyjít draho, a to nejen po zdravotní stránce, ale i po té finanční. Třeba při lyžování v Itálii je nově povinné mít pojištění odpovědnosti. Zdravotní péče a transport do Česka naše běžné zdravotní pojištění nepokrývá. A pokud způsobíte úraz jinému lyžaři, můžete být navíc odpovědní za vzniklou škodu. Náklady na ošetření komplikovanější zlomeniny vyžadující operaci a zajištění převozu do ČR se mohou vyšplhat řádově až na miliony korun. To samé platí i v případě způsobené škody / újmy na zdraví jiné osobě.

Nebo si představte, že se vám poškodí zavazadla nebo ztratí lyže. A co teprve, když v případě nemoci, úrazu nebo jiné neočekávané události musíte na poslední chvíli celou dovolenou zrušit? Ve všech těchto případech vám pomůže cestovní pojištění.

Jezdíte do zahraničí několikrát do roka? Pak se vám třeba vyplatí dlouhodobé cestovní pojištění k účtu, které nabízíme i v rodinné variantě. Budete tak mít před každou svou cestou o starost méně.

Představte si, že vaše dcera si v průběhu dovolené zlomí ruku. Zbývá týden do konce dovolené. Musíte se vrátit i s celou rodinou, a proto je dobré mít připojištění přerušení cesty, které se vztahuje i na tyto případy. Současně máte i zaplacený skipass nebo zaplacený fakultativní výlet, pak můžete využít připojištění nevyužité cesty.

Něco se stane? Jako první volejte asistenční službu

Pokud se stane cokoliv, vždy nejprve kontaktujte asistenční službu. Experti na lince mají bohaté zkušenosti, díky tomu vědí, co mají dělat a poradí vám.

Tak neváhejte a sjednejte si cestovní pojištění pohodlně online prostřednictvím mobilní aplikace George. Pak si i přes George můžete na jedno kliknutí zavolat asistenční linku, třeba pro konzultaci s českým lékařem. Ve velkých střediscích může díky vašemu pojištění přijet lékař přímo za vámi do hotelu.

Dobrá rada na závěr: I když máte kdykoliv po ruce asistenční kartičku v mobilní aplikaci George, není špatné mít ji i v tištěné formě a také nezapomeňte na modrou kartičku zdravotní pojišťovny (EHIC), doklad totožnosti a kontakt na horskou službu.