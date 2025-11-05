Jak vybrat správnou výšku a šířku lešení

Začněte s účelem
Než začnete řešit centimetry a rozměry, zamyslete se nad tím, k čemu přesně budete lešení používat.
- Potřebujete ho na malování interiéru?
- Nebo plánujete opravu střechy či čištění fasády?
Pro vnitřní práce je často ideální pojízdné lešení, které se dá jednoduše přesouvat z místa na místo. Díky kolečkům ho snadno odsunete bez nutnosti demontáže. Naopak, pokud jde o větší výšky a práci v exteriéru, budete potřebovat stabilnější konstrukci s možností rozšíření. Pokud si nejste jisti výběrem lešení, rádi vám poradíme na Svet Lešení.
Výška lešení
Nejdůležitější parametr je výška. Maximální pracovní výška se počítá jako výška platformy plus přibližně 2 metry (výška člověka s dosahem rukou). Pokud tedy plánujete práci ve výšce 6 metrů, platforma by měla být ve výšce přibližně 4 metry.
Při výběru výšky lešení sledujte:
- Maximální výšku platformy, kterou daný typ lešení umožňuje.
- Stabilitu konstrukce – čím vyšší lešení, tím důležitější jsou příčné výztuhy a správné rozložení váhy.
- Bezpečnostní prvky – zábradlí, stabilizátory a protiskluzové podlahy jsou absolutní základ.
Pokud pracujete na nerovném terénu, zvolte lešení na kolečkách s možností aretace kol. Takové řešení vám umožní přesun, ale zároveň zajistí, že se lešení při práci nepohne ani o centimetr.
Šířka lešení – pohodlí a přístup
Šířka lešení ovlivňuje, jak pohodlně se vám bude pracovat. Příliš úzké lešení může být nepraktické – budete mít málo prostoru pro pohyb i pro odkládání nářadí. Naopak, příliš široké lešení může být zbytečně těžké a náročné na manipulaci.
Při výběru šířky lešení zvažte:
- Typ práce: malování nebo oprava fasády vyžaduje více místa na kbelík, nářadí či vědro s barvou.
- Prostor kolem: v úzkých chodbách nebo při interiérových pracích je lepší zvolit kompaktnější model.
- Mobilitu: pokud plánujete časté přesuny, ideální je pojízdné hliníkové lešení – je lehké, pevné a manipulace s ním je otázkou pár minut.
Materiál konstrukce – proč zvolit hliníkové lešení
Dnes je čím dál populárnější hliníkové lešení. Ve srovnání s ocelovým je mnohem lehčí, ale stále dostatečně pevné. Nerezaví, jednoduše se skládá a dá se přepravovat i v menší dodávce. Pro domácí kutily, malíře či montážníky je to ideální volba. Nezpůsobí vám vrásky při přenášení a vydrží dlouhá léta.
Praktické tipy na závěr
- Ověřte si nosnost lešení – měla by být minimálně 150 kg na m².
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou všechna kolečka zajištěná.
- Při práci ve větrném prostředí nezapomeňte na stabilizátory.
- Pokud lešení používáte jen příležitostně, zvažte pronájem lešení – ušetříte a zároveň si vyzkoušíte, jaký typ vám vyhovuje nejvíce.
Správná výška a šířka lešení nejsou jen technické parametry. Jde o pohodlí, efektivitu a hlavně bezpečnost. Vždy se řiďte tím, kde a jak budete lešení používat. Pokud si zvolíte rozumně, práce půjde rychleji, snadněji a bez zbytečných rizik.