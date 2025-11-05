Jak vybrat správnou výšku a šířku lešení

Komerční sdělení   17:19
Výběr správné výšky lešení rozhoduje o tom, zda bude práce bezpečná a pohodlná, nebo naopak zdlouhavá a nepříjemná. Správné rozměry lešení určují nejen váš dosah a stabilitu, ale i celkovou manipulaci s lešením. Poradíme vám, jak si vybrat tu správnou výšku a šířku lešení přesně pro vaše potřeby.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Jak vybrat lešení | foto: Jak vybrat lešení

Začněte s účelem

Než začnete řešit centimetry a rozměry, zamyslete se nad tím, k čemu přesně budete lešení používat.

  • Potřebujete ho na malování interiéru?
  • Nebo plánujete opravu střechy či čištění fasády?

Pro vnitřní práce je často ideální pojízdné lešení, které se dá jednoduše přesouvat z místa na místo. Díky kolečkům ho snadno odsunete bez nutnosti demontáže. Naopak, pokud jde o větší výšky a práci v exteriéru, budete potřebovat stabilnější konstrukci s možností rozšíření. Pokud si nejste jisti výběrem lešení, rádi vám poradíme na Svet Lešení.

Jak vybrat lešení

Výška lešení

Nejdůležitější parametr je výška. Maximální pracovní výška se počítá jako výška platformy plus přibližně 2 metry (výška člověka s dosahem rukou). Pokud tedy plánujete práci ve výšce 6 metrů, platforma by měla být ve výšce přibližně 4 metry.

Při výběru výšky lešení sledujte:

  • Maximální výšku platformy, kterou daný typ lešení umožňuje.
  • Stabilitu konstrukce – čím vyšší lešení, tím důležitější jsou příčné výztuhy a správné rozložení váhy.
  • Bezpečnostní prvky – zábradlí, stabilizátory a protiskluzové podlahy jsou absolutní základ.

Pokud pracujete na nerovném terénu, zvolte lešení na kolečkách s možností aretace kol. Takové řešení vám umožní přesun, ale zároveň zajistí, že se lešení při práci nepohne ani o centimetr.

Šířka lešení – pohodlí a přístup

Šířka lešení ovlivňuje, jak pohodlně se vám bude pracovat. Příliš úzké lešení může být nepraktické – budete mít málo prostoru pro pohyb i pro odkládání nářadí. Naopak, příliš široké lešení může být zbytečně těžké a náročné na manipulaci.

Při výběru šířky lešení zvažte:

  • Typ práce: malování nebo oprava fasády vyžaduje více místa na kbelík, nářadí či vědro s barvou.
  • Prostor kolem: v úzkých chodbách nebo při interiérových pracích je lepší zvolit kompaktnější model.
  • Mobilitu: pokud plánujete časté přesuny, ideální je pojízdné hliníkové lešení – je lehké, pevné a manipulace s ním je otázkou pár minut.

Materiál konstrukce – proč zvolit hliníkové lešení

Dnes je čím dál populárnější hliníkové lešení. Ve srovnání s ocelovým je mnohem lehčí, ale stále dostatečně pevné. Nerezaví, jednoduše se skládá a dá se přepravovat i v menší dodávce. Pro domácí kutily, malíře či montážníky je to ideální volba. Nezpůsobí vám vrásky při přenášení a vydrží dlouhá léta.

Praktické tipy na závěr

  • Ověřte si nosnost lešení – měla by být minimálně 150 kg na m².
  • Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou všechna kolečka zajištěná.
  • Při práci ve větrném prostředí nezapomeňte na stabilizátory.
  • Pokud lešení používáte jen příležitostně, zvažte pronájem lešení – ušetříte a zároveň si vyzkoušíte, jaký typ vám vyhovuje nejvíce.

Správná výška a šířka lešení nejsou jen technické parametry. Jde o pohodlí, efektivitu a hlavně bezpečnost. Vždy se řiďte tím, kde a jak budete lešení používat. Pokud si zvolíte rozumně, práce půjde rychleji, snadněji a bez zbytečných rizik.

Vstoupit do diskuse
Témata: ks-nalevo