Jak vybrat kancelář k pronájmu: 7 věcí, na které se zaměřit

Definujte potřeby před hledáním
Základním kamenem úspěchu je přesná analýza firmy. Než začnete procházet portály jako Propertymaps.cz, musíte mít jasno v číslech. Podle norem ergonomie potřebuje pracovník minimálně dva metry čtvereční volné plochy, avšak pro komfort se standardně počítá s osmi až deseti metry. Otevřené prostory podle studie v časopise Journal of Environmental Psychology prokazatelně snižují soustředění, proto musí uspořádání obsahovat i oddělené tiché zóny.
Lokace a dostupnost
Data personálních agentur dlouhodobě ukazují, že dojezdová vzdálenost nad čtyřicet pět minut odrazuje více než třetinu uchazečů o zaměstnání. Klíčová je blízkost uzlů městské dopravy, ideálně do deseti minut chůze od stanice. Pro dojíždějící automobilem i obchodní návštěvy musíte zajistit dostatečnou kapacitu parkovacích míst přímo u budovy a dostupnost restaurací v okolí.
Dispozice a technické parametry
Moderní prostředí vyžaduje splnění přísných norem. Osvětlení pracovního stolu musí dosahovat intenzity minimálně pěti set luxů, což ideálně zajišťuje přirozené denní světlo doplněné o LED panely. Kvalitu vzduchu řeší sofistikované systémy vytápění, větrání a klimatizace, zkráceně HVAC. Stabilní internet tvoří absolutní nutnost, experti doporučují optické kabely od dvou nezávislých poskytovatelů.
Náklady nejsou jen základní nájem
U takzvaného čistého nájmu platíte majiteli objektu jen za prostor a veškeré další služby se účtují zvlášť. K částce pravidelně přibývají zálohy na spotřebované energie nebo náklady na úklid společných prostor. Odborníci ze správy nemovitostí varují, že tyto přidružené náklady mohou navýšit finální měsíční fakturu o dvacet až třicet procent. Připravte si také hotovost na kauci ve výši tří až šesti měsíčních plateb.
Flexibilita smlouvy
Pronajímatelé velkých administrativních budov typicky požadují podpis smlouvy na tři až pět let. Rychle rostoucí startupy ovšem potřebují vyšší flexibilitu. Vhodné řešení tak představuje koncept coworkingových center. Podle dat analytické společnosti Statista počet těchto sdílených pracovišť strmě roste, jelikož umožňují měnit počet nasmlouvaných stolů prakticky z měsíce na měsíc.
Firemní kultura a reprezentace
Výzkumy z oblasti organizačního chování potvrzují silnou korelaci mezi kvalitou pracovního prostředí a loajalitou zaměstnanců. Reprezentativní vstupní hala budov třídy A buduje pocit důvěry u obchodních partnerů. Tyto stavby často disponují mezinárodními certifikacemi ekologické šetrnosti jako LEED nebo BREEAM, což objektivně prokazuje nízkou energetickou náročnost.
Kde hledat efektivně
Místo náročného obvolávání majitelů poslouží online agregátory. Ty umožňují snadno vyfiltrovat dostupné kanceláře podle lokality, podlahové plochy i typu pracoviště. Získáte tak relevantní seznam objektů bez stresu. Pečlivá definice potřeb a důraz na dostupnost nakonec ušetří firmě mnoho komplikací. Pokud se vaše společnost chystá na změnu sídla, kompletní databázi volných kanceláří naleznete zde. Potřebujete-li poradit s výběrem, kontaktujte poradce ze splečnosti Colliers, která stojí za portálem Propertymaps.cz.