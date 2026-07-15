Jak vybrat kancelář k pronájmu: 7 věcí, na které se zaměřit

Komerční sdělení   8:12

Jak vybrat kancelář k pronájmu: 7 věcí, na které se zaměřit | foto: Freepik

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Výběr kanceláře ovlivňuje produktivitu týmu i měsíční rozpočet. Přesto ho mnoho firem podceňuje a řeší až ve chvíli blížícího se stěhování. Pro správné rozhodnutí je nutné zohlednit několik klíčových parametrů.

Definujte potřeby před hledáním

Základním kamenem úspěchu je přesná analýza firmy. Než začnete procházet portály jako Propertymaps.cz, musíte mít jasno v číslech. Podle norem ergonomie potřebuje pracovník minimálně dva metry čtvereční volné plochy, avšak pro komfort se standardně počítá s osmi až deseti metry. Otevřené prostory podle studie v časopise Journal of Environmental Psychology prokazatelně snižují soustředění, proto musí uspořádání obsahovat i oddělené tiché zóny.

Jak vybrat kancelář k pronájmu: 7 věcí, na které se zaměřit

Lokace a dostupnost

Data personálních agentur dlouhodobě ukazují, že dojezdová vzdálenost nad čtyřicet pět minut odrazuje více než třetinu uchazečů o zaměstnání. Klíčová je blízkost uzlů městské dopravy, ideálně do deseti minut chůze od stanice. Pro dojíždějící automobilem i obchodní návštěvy musíte zajistit dostatečnou kapacitu parkovacích míst přímo u budovy a dostupnost restaurací v okolí.

Dispozice a technické parametry

Moderní prostředí vyžaduje splnění přísných norem. Osvětlení pracovního stolu musí dosahovat intenzity minimálně pěti set luxů, což ideálně zajišťuje přirozené denní světlo doplněné o LED panely. Kvalitu vzduchu řeší sofistikované systémy vytápění, větrání a klimatizace, zkráceně HVAC. Stabilní internet tvoří absolutní nutnost, experti doporučují optické kabely od dvou nezávislých poskytovatelů.

Náklady nejsou jen základní nájem

U takzvaného čistého nájmu platíte majiteli objektu jen za prostor a veškeré další služby se účtují zvlášť. K částce pravidelně přibývají zálohy na spotřebované energie nebo náklady na úklid společných prostor. Odborníci ze správy nemovitostí varují, že tyto přidružené náklady mohou navýšit finální měsíční fakturu o dvacet až třicet procent. Připravte si také hotovost na kauci ve výši tří až šesti měsíčních plateb.

Flexibilita smlouvy

Pronajímatelé velkých administrativních budov typicky požadují podpis smlouvy na tři až pět let. Rychle rostoucí startupy ovšem potřebují vyšší flexibilitu. Vhodné řešení tak představuje koncept coworkingových center. Podle dat analytické společnosti Statista počet těchto sdílených pracovišť strmě roste, jelikož umožňují měnit počet nasmlouvaných stolů prakticky z měsíce na měsíc.

Firemní kultura a reprezentace

Výzkumy z oblasti organizačního chování potvrzují silnou korelaci mezi kvalitou pracovního prostředí a loajalitou zaměstnanců. Reprezentativní vstupní hala budov třídy A buduje pocit důvěry u obchodních partnerů. Tyto stavby často disponují mezinárodními certifikacemi ekologické šetrnosti jako LEED nebo BREEAM, což objektivně prokazuje nízkou energetickou náročnost.

Kde hledat efektivně

Místo náročného obvolávání majitelů poslouží online agregátory. Ty umožňují snadno vyfiltrovat dostupné kanceláře podle lokality, podlahové plochy i typu pracoviště. Získáte tak relevantní seznam objektů bez stresu. Pečlivá definice potřeb a důraz na dostupnost nakonec ušetří firmě mnoho komplikací. Pokud se vaše společnost chystá na změnu sídla, kompletní databázi volných kanceláří naleznete zde. Potřebujete-li poradit s výběrem, kontaktujte poradce ze splečnosti Colliers, která stojí za portálem Propertymaps.cz.

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