Co všechno může ovlivnit vaši hypotéku?

Zdroj: Magnific.com
Energetický standard jako norma pro náročné
Ještě před několika lety byly fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo systém řízeného větrání vnímány jako nadstandardní vybavení určené především pro novostavby vyššího segmentu. To už dnes neplatí. Rostoucí ceny energií, tlak na energetickou soběstačnost a zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost budov způsobily, že energetická efektivita přestává být výhodou navíc a stává se jedním z hlavních parametrů při rozhodování o koupi nemovitosti.
Vlastní energie tvoří konkurenční výhodu
Kupující při výběru domu sledují nejen lokalitu, dispozici nebo technický stav objektu, ale také očekávané provozní náklady. Dům, který dokáže část své spotřeby pokrýt vlastní výrobou elektřiny, představuje významnou konkurenční výhodu. Potenciální majitel totiž nekupuje pouze stavbu samotnou, ale i její budoucí provozní ekonomiku. A současný majitel, který investuje do moderních energetických technologií, buduje vyšší hodnotu svého majetku pro budoucí prodej.
Tvrdá data: O kolik vzroste prodejní cena?
Nemovitosti vybavené fotovoltaickou elektrárnou dosahují vyšších prodejních cen než srovnatelné objekty bez vlastního zdroje energie. V praxi se nejčastěji uvádí zvýšení prodejní ceny v rozmezí 4 až 8 %, přičemž průměrný nárůst hodnoty se pohybuje kolem 6,7 % bezprostředně po instalaci systému. U rodinného domu v hodnotě 8 milionů korun tak může jít o navýšení ceny přibližně o 500 tisíc korun.
Významnou roli hraje také bateriové úložiště. Zatímco samotná fotovoltaika zvyšuje atraktivitu nemovitosti díky výrobě vlastní elektřiny, baterie umožňuje efektivnější využití vyrobené energie a vyšší míru energetické soběstačnosti. Nemovitosti vybavené baterií mohou být oproti domům s fotovoltaikou bez bateriového systému být oceněny až o 10 % výše.
Energetický štítek a jeho dopad na ocenění nemovitosti
Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících hodnotu nemovitosti je dnes průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Nemovitosti zařazené do energetické třídy A (mimořádně úsporná) představují pro kupující výrazně atraktivnější volbu než budovy ve třídách D až G. Rozdíl však není pouze psychologický. Vyšší energetická třída předpokládá nižší náklady na vytápění, ohřev vody i provoz domácnosti. Posun do nejvyšších energetických kategorií může zvýšit hodnotu nemovitosti o 10 až 15 %.
Domy vybavené technologiemi jsou pro kupce atraktivní
Energeticky efektivní nemovitosti nepřinášejí pouze vyšší prodejní cenu. V mnoha případech také výrazně zkracují dobu potřebnou k nalezení kupce. Statistiky ukazují, že domy s vlastní výrobou energie se prodávají v průměru až o 20 % rychleji než srovnatelné objekty bez moderních technologií.