Jak správně vybrat hypotéku: Nestačí porovnat jen úrokovou sazbu

Úroková sazba není jediným ukazatelem
Podmínky hypotéky se liší podle účelu financování. Jinak banky posuzují koupi bytu pro vlastní bydlení, jinak výstavbu rodinného domu, rekonstrukci nebo investiční nemovitost.
V posledních letech navíc dochází ke zpřísňování podmínek u investičních hypoték. Vyšší požadavek na vlastní prostředky nebo přísnější posuzování bonity znamenají, že je vhodné financování řešit s dostatečným předstihem.
Standardem zůstává financování do 80 % hodnoty zastavené nemovitosti. Kupující by proto měli počítat s tím, že část kupní ceny budou hradit z vlastních úspor.
Vedle akontace je vhodné ponechat si také finanční rezervu na vybavení bytu, stěhování nebo případné nečekané výdaje.
Fixace, pojištění i možnost refinancování
Při výběru hypotéky se vyplatí porovnat nejen samotnou sazbu, ale také délku fixace nebo podmínky předčasného splacení. V prostředí vyšších úrokových sazeb řada klientů volí kratší fixační období, které umožňuje reagovat na případný budoucí pokles sazeb. Jiným může více vyhovovat delší fixace, která přináší větší jistotu stabilní měsíční splátky.
Pozornost si zaslouží také doplňkové produkty. Některé banky nabízejí výhodnější sazbu výměnou za sjednání pojištění nebo aktivní využívání běžného účtu. Před podpisem smlouvy je proto vhodné spočítat celkové náklady celé nabídky.
Víte, že každá banka posuzuje klienta jinak?
Schválení hypotéky není automatické ani při dostatečném příjmu. Jednotlivé banky používají vlastní metodiky a rozdílně hodnotí například příjmy podnikatelů, příjmy ze zahraničí nebo výnosy z pronájmu.
Stejný žadatel tak může u jedné banky získat lepší podmínky než u jiné. Právě proto se vyplatí porovnat více nabídek a nespoléhat pouze na instituci, u které má klient vedený běžný účet.
Nejčastější chyby při výběru hypotéky
Mezi nejčastější omyly patří orientace pouze podle úrokové sazby, podání žádosti jen u jedné banky nebo podpis rezervační smlouvy ještě před finálním schválením úvěru. Častou chybou je také podcenění vlastní bonity. I nevyužívaný kontokorent nebo kreditní karta mohou ovlivnit výsledné posouzení žádosti.
Hypoteční trh se neustále mění a rozdíly mezi jednotlivými bankami nejsou jen ve výši úrokových sazeb. Lišit se mohou podmínky čerpání, požadavky na klienta i možnosti mimořádných splátek nebo refinancování. Před konečným rozhodnutím se proto vyplatí porovnat více nabídek a posoudit jejich celkové náklady v dlouhodobém horizontu.
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