Jak si vybrat tu správnou půjčku?

Než začnete s výběrem, zamyslete se nad tím, na co přesně potřebujete peníze.

Krátkodobá potřeba: Potřebujete překlenout období mezi výplatami? Zde by se hodil kontokorent. Z ničeho nic odešla pračka a nemáte na novou? Pak by pro vás mohly být vhodné Peníze na klik.

Větší investice: Pokud plánujete větší výdaj, který nemůžete financovat z vlastní kapsy, zvažte klasickou půjčku. V případě financování rekonstrukce můžete využít úvěr od Buřinky.

Flexibilní financování: Chcete mít peníze k dispozici, kdykoliv je potřebujete? Potřebnou flexibilitu vám může nabídnout kreditní karta nebo již zmiňované Peníze na klik.

Kontokorent, nebo kreditka?

Potřebujete často rychlý přístup k penězům? Kontokorent od České spořitelny je vhodný pro běžné výdaje a překlenutí období mezi výplatami, zatímco kreditní karta je ideální pro flexibilní platby.

Kontokorent je ideální stálá rezerva na běžném účtu určená k tomu, aby bez problému proběhly všechny vaše pravidelné měsíční platby i v případě, že na účtu nemáte dost vlastních peněz. Typicky jsou to splátka úvěru, platba za nájem, energie, telefon, internet apod. Klientům doporučujeme limit ve výši poloviny měsíčního příjmu, což zaručuje, že s každou příchozí výplatou bude čerpaný kontokorent kompletně splacený.

Kreditní karta od České spořitelny

Kreditní karta je ideální platební partner na zahraniční cesty a běžné nákupy online i u obchodníků. Doporučený limit kreditní karty by měl být na úrovni jednoho měsíčního příjmu. Klientům doporučujeme čerpanou částku na kreditní kartě každý měsíc kompletně doplatit a využívat tak kartu zcela zdarma. Kreditní kartu není dobré používat na jednorázové nákladné výdaje, ani jako dlouhodobý úvěr, díky vyšší úrokové sazbě. Kreditní kartu můžete mít ve fyzické, tj. plastové podobě nebo ve virtuální.

Kontokorent Kreditní karta Účel Krátkodobé překlenutí, menší výdaje online nákupy Flexibilita Vysoká, automatické splácení Vysoká, možnost výběru hotovosti Úroky Ano, z využívané částky Ano, z nevyrovnaného zůstatku Riziko zadlužení Nižší, pokud je využíván správně Vyšší, pokud se neplatí včas

Peníze na klik, nebo půjčka?

Máte nenadálé výdaje? Už za několik vteřin můžete mít na svém účtu peníze na klik a pořídit za ně třeba nový kotel. Peníze na klik si můžete sjednat i dopředu a budete je mít připravené pro případ potřeby. Obratem je tak získáte, bez čekání a schvalování. Půjčku pak můžete splatit najednou, aniž byste zaplatili o korunu navíc, nebo pravidelně splácet. Klientům doporučujeme výši limitu maximálně na úrovni 1,5měsíčního příjmu a délku splácení kratší než 1 rok.

Klasická půjčka je ideální volbou, když si potřebujete pořídit nové auto nebo plánujete investovat do vzdělání. Půjčku si můžete vzít ve výši od 2 000 Kč až do 2,5 milionu Kč a splátky si rozvrhnout podle potřeby až na 10 let. Česká spořitelna vám navíc při řádném splácení odpustí až 12 posledních splátek. Půjčku si hravě sjednáte online, třeba přes aplikaci George nebo po telefonu. Sjednání je zcela zdarma.

Peníze na klik Klasická půjčka Účel Neočekávané výdaje, menší částky Větší investice, delší doba splácení Výše půjčky Až 50 000 Kč Od 2 000 Kč do 2,5 milionu Kč Rychlost vyřízení Okamžité Okamžitě a on-line Flexibilita splácení Možnost jednorázové splátky Individuální nastavení Pojištění Ne Možnost pojištění

Výběr správné půjčky je důležité rozhodnutí. Pečlivě zvažte všechny možnosti a vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a finanční situaci. Česká spořitelna nabízí širokou škálu produktů pro snadný výběr.

Navštivte webové stránky České spořitelny a spočítejte si půjčku podle sebe!

Více informací najdete na www.csas.cz.