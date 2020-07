„Realitám se věnuji více jak deset let a za tu dobu už vím, že být úspěšným realitním makléřem s sebou nese nutnost skloubit celou řadu aspektů z různých odvětví“ říká Matěj Šašek z Realitní společnosti České spořitelny a dodává: „Úspěšný makléř musí umět poskládat mix aktivit a dovedností z těchto odvětví v co nejlepší a nejvyváženější celek. A pokud chce být makléř co nejúspěšnější, tak vše dohromady musí ladit jako sehraný orchestr.“

Stát se dobrým realitním makléřem není možné ze dne na den. Jak bylo již zmíněno výše, člověk, který se chce věnovat realitnímu zprostředkování a pomáhat klientům v rámci jejich životního obchodu, kterým prodej a nákup nemovitosti bezesporu je, musí znát celou řadu věcí a mít spoustu znalostí. „Úspěšného realitního makléře vnímám jako člověka, který má všeobecný přehled, umí se orientovat v oblastech práva, daní a financí, je dobrým psychologem, který odhadne a vyhodnotí správně vzniklou situaci, a v neposlední řadě je samozřejmě dobrým obchodníkem.“ říká Matěj Šašek.

Na otázku „Jak se stát úspěšným makléřem“ zcela jistě neexistuje jednoznačná odpověď, ale zde je souhrn toho, jak to vidí právě Matěj Šašek a lidé ze sítě RSČS.



Komunikace je alfa a omega každého obchodu - Ve většině případů je správná komunikace právě ten okamžik, kdy se rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Život je o mezilidských vztazích – A v realitním obchodu tomu není jinak, právě naopak, úspěch závisí na vztahu s klienty, jak těmi, co prodávají a které ve většině případů jako realitní makléř zastupuji, tak těmi, co nabízenou nemovitost kupují. Protože bez kupujícího nic neprodám. Mám informace a nebojím se je použít – Jak již bylo řečeno, jako úspěšný makléř musíte být dobrý obchodník, právník, odhadce, daňový poradce, psycholog… A co nevím, to zjistím. Protože není nic méně důvěryhodného, než když na klientovu otázku neznám odpověď, odpovím špatně nebo nedej bože lžu. Moje jméno je má značka – Svět je malý, naše země ještě menší. A špatná pověst vás vždy a to dříve, či později, doběhne. Proto je důležité si budovat co nejlepší pověst – Vaše jméno je Vaše značka, kterou ještě podpoříte a umocníte, pokud za sebou budete mít silný realitní brand, který Vás zaštítí.

Úspěšný realitní makléř, který je zárukou kvalitně a profesionálně odvedených služeb, je v rámci výdajů spojených s prodejem nebo pořízením nemovitosti správná investice a rozhodně se nemusí ostýchat se k realitnímu řemeslu hrdě hlásit.