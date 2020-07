Jak se dělá úspěšný realitní byznys v regionech?

Proč jste se rozhodl působit jako realitní makléř právě na Novobydžovsku?

Při mém startu v realitách jsem začal spolupracovat s místní realitní kanceláří. Jako novobyžovský rodák se tady cítím přirozeně, jsem tu prostě doma. Když se vrátím o deset let dozadu, opravdu jsem si tehdy myslel, že už jsem realitní makléř. Dnes už vidím, jak velký omyl to byl. Moje cesta totiž byla teprve na začátku. Zkusit si realitní obchod v cizině pro mě znamenalo výzvu a já se jí postavil hrdě čelem.

Jaké zásadní rozdíly vidíte v realitním obchodě u nás a v zahraničí?

V zahraničí, přesněji v Anglii, jsem strávil takřka pět let. Velká Británie je neuvěřitelně otevřená země, kde se na ostrově pohybuje velké množství lidí. Ikdyž má mnoho osob v Anglii mnohem vyšší příjmy než my v Čechách, velmi často si nemohou dovolit vlastní bydlení. Naprosto běžně proto funguje sdílené bydlení (tzv. Share house) v klasických Viktoriánských domech, a právě na tuto práci jsem se v Anglii zaměřil.

Na vaši otázku se mě opakovaně lidé ptají: „Jaký je rozdíl v realitním obchodě u nás doma a v zahraničí?“. V Anglii je nemyslitelné, aby si někdo dohodl prodej, koupi nemovitosti sám. Vše má jasná pravidla, tvrdé zákonné rámce a je naprosto nemožné realizovat obchod bez zprostředkovatele. Přesně naopak je to často chápáno v našem regionu, proto se setkávám s názory: „prodám si to sám“, proč bychom platili provizi realitní kanceláři“. Když přijde na věc, prodávající záhy zjistí, jak je prodej složitá a těžká práce. Zárověň pochopí naši přidanou hodnotu v odvedené práci a uvědomí si, že z provize se také hradí nezbytné náklady při prodeji nemovitosti.

Realitní byznys má u nás často přívlastky „tvrdý, nekompromisní, s ostrými lokty“. Já si to nemyslím. Každý obchod je svým způsobem jedinečný. Koupě či prodej nemovitosti je pro mnoho lidí důležitá životní událost, složité rozhodnutí, mnohdy se závazkem na dlouhá léta. Jsem si jist, že osobní kontakt, vstřícnost a slušné jednání přináší ovoce. Zahraničí mi dalo obrovské množství zkušeností, a já se je dnes snažím ve své práci co nejlépe zužitkovat.

Po návratu jste musel mít dveře otevřené do mnoha realitních kanceláří, proč jste se rozhodl spolupracovat právě s LET´S HOME?

Věděl jsem, že chci zůstat v oboru. Realitní kancelář LET´S HOME mi nabídla možnost pracovat podle mých představ: férově, slušně a solidně. Vsadil jsem na kvalitní přístup, korektní jednání a hlavně na silné zázemí realitní kanceláře LET´S HOME. Jako realitní makléř jsem začal působit v Praze na centrále, ale stále mě to táhlo domů, k nám na Novobydžovsko. Dostal jsem obrovskou důvěru od majitelů realitní kanceláře LET´S HOME a společně jsme otevřeli pobočku. Uvědomuji si, že jít do relativně malého regionu s novou pobočkou, musel být ze začátku risk. Po více jak dvou letech ale vidím, že risk se vyplatil a za projevenou důvěru a podporu jsem vděčný. Dnes si dovolím říct, že jsme, co se týče poskytovaných služeb, o krok napřed před konkurencí. Dokážeme realitní obchod realizovat od A do Z, používáme nejmodernější přístupy a technologie a díky společníkovi advokátovi Mgr. Pavlu Letáčkovi zcela bezpečně.

Naše realitní kancelář se nesoustředí pouze na obchod, ale také podporujeme sportovní, kulturní a vzdělávací akce na Novobydžovsku. Jelikož byl můj život vždy spojen s fotbalem, rozvíjíme nyní podporu regionálního fotbalu v Novém Bydžově, Skřivanech, a hlavně mládež vč. mého mateřského klubu, mou srdcovou záležitost, RMSK Cidlina.

Lukáš Buček realitní makléř LET´S HOME