Jak rychlý internet opravdu potřebujete? Internext radí: 100 Mb/s může stačit – ale ne každému

Pro mnoho domácností může být kvalitních 100 Mb/s naprosto dostačujících. Jinde může být i 500 Mb/s málo.
Záleží především na tom, kolik lidí internet používá, co na něm dělají a kolik zařízení je připojeno současně. Co vlastně znamená 100 nebo 1000 Mb/s? Rychlost internetového připojení se nejčastěji udává v megabitech za sekundu – Mb/s. Čím vyšší číslo, tím více dat dokáže vaše přípojka přenést za stejnou dobu.
Rozdíl nejlépe poznáte při stahování větších souborů. Například soubor o velikosti přibližně 10 GB se při ideálních podmínkách stáhne:
- při 100 Mb/s přibližně za 13 minut,
- při 500 Mb/s zhruba za 3 minuty,
- při 1000 Mb/s teoreticky přibližně za minutu a půl.
V běžném provozu budou časy o něco delší, ale princip zůstává stejný. Při otevření zpravodajského webu však pravděpodobně žádný dramatický rozdíl mezi 500 a 1000 Mb/s nepoznáte. A podobné je to i u celé řady dalších činností.
Kolik rychlosti spotřebuje běžné používání internetu?
Možná méně, než očekáváte. Prohlížení webových stránek, komunikace přes Messenger nebo práce s e-mailem spotřebují jen zlomek kapacity moderní přípojky.
Ani sledování videa není samo o sobě extrémně náročné. Film nebo seriál ve Full HD obvykle potřebuje jen několik Mb/s. Ani 4K video zpravidla nepotřebuje stovky megabitů. To znamená, že pro jeden televizor se 4K Netflixem opravdu nepotřebujete gigabitový internet.
Jenže domácnosti dnes nemají jeden televizor a jeden počítač. A právě tady začíná být vyšší rychlost zajímavá. Nejde jen o vás. Jde o celou domácnost. Představme si běžný večer. V obýváku běží film ve 4K. Dítě sleduje YouTube. Druhé hraje online hru. Někdo pracuje na notebooku, telefon zálohuje fotografie do cloudu a herní konzole se právě rozhodla stáhnout aktualizaci o velikosti několika desítek gigabajtů.
Každá z těchto činností si ukrajuje část dostupné kapacity. Samostatně nejsou příliš náročné. Dohromady už mohou být. Proto při výběru rychlosti není nejdůležitější otázka kolik internetu potřebuji já, ale spíše: „Co všechno se u nás doma děje současně?“
Stačí vám 100 Mb/s? Pro řadu domácností ano. Připojení kolem 100 Mb/s je dostačující například pro domácnost, která internet používá hlavně na:
- web a sociální sítě,
- e-mail,
- videohovory,
- práci z domova,
- sledování televize a streamovacích služeb,
- běžné online hraní,
- několik současně připojených zařízení.
Pokud internet využívají jeden nebo dva lidé a často nestahují velké objemy dat, může být kvalitní 100Mb/s přípojka naprosto komfortní. A není žádný důvod platit za gigabit jen proto, že existuje.
Kdy dává smysl 200 až 300 Mb/s?
Vyšší rychlost začíná být příjemná ve chvíli, kdy internet intenzivně využívá více členů domácnosti současně. Typicky jde o rodinu, kde běží několik streamů, někdo pracuje z domova, děti sledují videa nebo hrají hry a zároveň se na pozadí stahují aktualizace či synchronizují data.
Rychlost kolem 200–300 Mb/s poskytuje dostatečnou rezervu, takže se jednotliví uživatelé navzájem méně ovlivňují. Pro velkou část dnešních domácností je právě tato kategorie velmi komfortním kompromisem.
A co 500 Mb/s?
Půlgigabitové připojení už poskytuje velmi výraznou rezervu. Smysl může mít například v domácnosti s větším množstvím aktivních zařízení, několika uživateli, častým streamováním ve vysoké kvalitě nebo pravidelným stahováním větších souborů.
Výhodu poznáte také při:
- stahování velkých her,
- práci s objemnými daty,
- synchronizaci cloudových úložišť,
- aktualizacích počítačů a herních konzolí,
- používání více televizorů současně.
Oproti 100 Mb/s už je rozdíl při větších přenosech dat velmi výrazný.
Kdy využijete 1000 Mb/s?
Gigabitový internet je dnes dostupný v mnoha domácnostech, ale ne každý jej skutečně potřebuje. Největší smysl má pro náročnější uživatele a domácnosti s vysokým souběžným provozem.
Například pokud máte několik počítačů, televizorů, herních konzolí a dalších zařízení, často stahujete velké soubory nebo chcete mít dostatečnou rezervu pro několik uživatelů současně.
Gigabit také výrazně zkrátí čekání při stahování her nebo jiných velkých dat. Je ale dobré vědět ještě jednu věc: abyste gigabit skutečně využili, musí takovou rychlost zvládnout i vaše domácí síť a zařízení.
Pokud máte starší router nebo notebook připojený přes pomalou Wi-Fi, vyšší rychlost internetové přípojky sama o sobě rychlejší internet na tomto zařízení nezajistí.
Online hry nepotřebují gigabit
Tohle je jeden z častých omylů. Online hry obvykle nespotřebovávají obrovské množství dat. Pro samotné hraní může úplně stačit i relativně pomalá přípojka.
Hráče zajímá něco jiného: odezva neboli latence. Ta udává, jak dlouho trvá, než se informace dostane z vašeho počítače nebo konzole k serveru a zpět.
Pokud máte rychlost 1000 Mb/s, ale vysokou nebo nestabilní odezvu, může být herní zážitek horší než na stabilní 100Mb/s přípojce s nízkou latencí.
Vyšší rychlost se hráči hodí hlavně při stahování samotných her a jejich aktualizací, které dnes mohou mít desítky až stovky gigabajtů.
Nezapomínejte na upload
Když se mluví o rychlosti internetu, většinou se myslí download – tedy rychlost, kterou data přicházejí k vám. Jenže internet dnes používáme oběma směry. Upload využíváte například při:
- videohovorech,
- odesílání fotografií a videí,
- zálohování do cloudu,
- sdílení větších souborů,
- práci z domova,
- provozu domácího NAS nebo kamerového systému.
Pokud například někdo v domácnosti začne do cloudu odesílat velké množství dat a vaše přípojka má nízký upload, může to ovlivnit i ostatní uživatele.
Proto při výběru internetu není dobré sledovat pouze první číslo uvedené u tarifu. A rychlejší internet nevyřeší špatnou Wi-Fi – máte tarif 500 Mb/s, ale v ložnici naměříte jen 40 Mb/s? Přechod na gigabit pravděpodobně nepomůže.
Pokud je úzkým místem slabé Wi-Fi pokrytí, bude potřeba nejprve vyřešit domácí síť – například vhodnějším umístěním routeru, modernějším Wi-Fi zařízením nebo Mesh systémem.
Rychlost internetové přípojky a rychlost Wi-Fi jsou totiž dvě různé věci.
O tom, proč tomu tak je a co můžete udělat pro kvalitnější Wi-Fi, jsme podrobně psali v našem článku Máte rychlý internet, ale pomalou Wi-Fi? Vysvětlíme, proč tomu tak je.
Tak jakou rychlost tedy vybrat?
Univerzální odpověď neexistuje. Velmi zjednodušeně:
100 Mb/s
Stačí pro běžné používání internetu, streaming, home office i menší domácnost.
200–300 Mb/s
Vhodné pro rodinu nebo domácnost, kde internet používá více lidí současně.
500 Mb/s
Velmi komfortní rychlost pro náročnější domácnost, více zařízení a časté přenosy větších dat.
1000 Mb/s
Pro ty, kteří chtějí maximální rezervu, mají mnoho aktivních zařízení nebo pravidelně přenášejí velké objemy dat.
Neznamená to ale, že domácnost se čtyřmi lidmi automaticky potřebuje gigabit.
Stejně jako auto s maximální rychlostí 250 km/h vás nedoveze po městě do práce pětkrát rychleji než auto, které zvládne 150 km/h, ani několikanásobně rychlejší internet nezrychlí každou činnost, kterou na něm děláte.
Kvalita internetu není jen číslo
Při výběru připojení je snadné porovnávat pouze rychlost. 500 je přece více než 300 a 1000 více než 500. Jenže skutečnou kvalitu internetu ovlivňuje také stabilita připojení, odezva, rychlost uploadu, kvalita domácí Wi-Fi a samozřejmě technologie, pomocí které jste k internetu připojeni.
Proto může být stabilní 200Mb/s připojení v praxi příjemnější než „až gigabitový“ internet, jehož rychlost výrazně kolísá.
Nejlepší internet tedy není vždy ten nejrychlejší.
Je to ten, který má dostatek kapacity právě pro vaši domácnost, funguje stabilně a nemusíte přemýšlet nad tím, zda právě někdo jiný doma sleduje film, pracuje nebo stahuje hru.