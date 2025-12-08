Jak prodat nemovitost chytře a bezpečně: projekt Realiťák roku krok za krokem radí veřejnosti

Proč tento seriál vznikl
Mnoho prodávajících si stále myslí, že prodat byt nebo dům je hlavně o inzerátu a pěkných fotkách. V praxi ale rozhoduje mnohem víc: správné nacenění, kvalitní prezentace, strategie prohlídek, vyjednávání, právní nastavení smluv, bezpečná úschova peněz a kontrola celého procesu až do zápisu do katastru.
Právě na tyto „kritické body“ se seriál zaměřuje. Dává veřejnosti srozumitelný návod, jak postupovat krok za krokem, aby prodej nebyl stresovým experimentem, ale dobře řízenou a bezpečnou transakcí.
„Prodej nemovitosti je většinou největší finanční transakcí v našem životě. Proto si zaslouží profesionální přístup, rozvahu a důvěru ke správným lidem,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, realitní makléřka a autorka seriálu.
Projekt Realiťák roku: víc než ocenění makléřů
Projekt Realiťák roku je veřejnosti známý především tím, že dlouhodobě vyzdvihuje špičkové realitní profesionály v celé České republice. Stejně důležitá je ale jeho druhá linie: systematická edukace veřejnosti.
Smyslem projektu není jen ukázat nejlepší makléře, ale také vysvětlit lidem, jak má vypadat kvalitní realitní služba. Aby klienti uměli poznat rozdíl mezi pouhým zprostředkováním a skutečnou odbornou péčí, která chrání jejich čas, peníze i právní jistotu.
„Chceme, aby lidé věděli, co mají po makléři chtít – a nebáli se to vyžadovat. Kvalitní makléř není jen ten, kdo prodá, ale ten, kdo klienta bezpečně provede celým procesem a ochrání jeho zájmy,“ vysvětluje Monika Lukášová.
Co si má veřejnost z celého seriálu odnést
Jednotlivé kapitoly seriálu na sebe navazují tak, aby si čtenář mohl postupně sestavit celý obraz prodeje – od prvního rozhodnutí až po předání nemovitosti a administrativní dohru. Společným jmenovatelem je důraz na bezpečí, profesionalitu a realistická očekávání.
Seriál stojí na několika klíčových principech:
- Cena musí vycházet z reality trhu, ne z přání nebo emocí.
- Prezentace rozhoduje o poptávce – kvalitní fotografie, text i celkový příběh nemovitosti jsou zásadní.
- Prohlídky nejsou formalita, ale řízený proces, který má chránit prodávajícího i budoucí výsledek obchodu.
- Vyjednávání je strategie, ne improvizace.
- Právní nastavení je páteř bezpečného prodeje – rezervace, kupní smlouva i úschova musí být pevné a srozumitelné.
- Prodej nekončí podpisem, ale bezpečným převodem vlastnictví a správným předáním včetně energií a souvisejících povinností.
„Naším cílem je, aby veřejnost rozuměla tomu, jak celý proces funguje. Čím informovanější klient je, tím bezpečnější a férovější realitní trh společně vytváříme,“ doplňuje Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel realitního portálu Reality.idnes.cz.
Jak seriál pomáhá i při výběru makléře
Velký přínos seriálu je i v tom, že lidem dává praktický „kontrolní seznam“ očekávání. Ve chvíli, kdy se prodávající rozhoduje, zda spolupracovat s realitním makléřem, už ví:
- jaké kroky má profesionál standardně zajistit,
- jaké otázky je správné položit,
- co musí být jasně definováno ve smlouvách,
- a kde se nejčastěji skrývají rizika.
Díky tomu se klient nestává pasivním účastníkem transakce, ale informovaným partnerem, který rozumí procesu a umí vyhodnotit kvalitu služby.
11 kapitol už je venku
Projekt Realiťák roku zveřejňuje seriál postupně po jednotlivých kapitolách. Aktuálně je publikováno už 11 dílů z 20 dílů celkově, které dohromady tvoří ucelený rámec bezpečného prodeje. Série je koncipována tak, aby se k ní čtenář mohl kdykoliv vracet – ať už teprve zvažuje prodej, nebo je v pokročilé fázi jednání.
Poslední vydanou kapitolou je: „Přepis nemovitosti, katastr a daně“ Odkaz
Role realitního portálu Reality.iDNES.cz
Důležitou roli v rozvoji projektu hrají také jeho partneři. Reality.iDNES.cz jsou jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku a dlouhodobě podporují jeho hlavní poslání: kultivaci realitního trhu a orientaci veřejnosti v tom, jak poznat kvalitní realitní službu.
Spolupráce s významným realitním portálem posiluje dosah edukativních témat a pomáhá dostávat praktické informace k lidem, kteří se v reálném čase rozhodují o prodeji či koupi nemovitosti. Zároveň podporuje i širší debatu o profesionalitě, bezpečnosti a transparentnosti realitních transakcí v České republice.
„Dlouhodobě usilujeme o to, aby se kvalitní realitní služba stala standardem. Spolupráce s hlavními partnery, mezi které patří i Reality.iDNES.cz, nám umožňuje posilovat osvětu veřejnosti a současně podporovat profesionální makléře napříč regiony,“ uzavírá Petr Makovský.
Pro veřejnost jako praktická mapa prodeje
Seriál „Jak prodat nemovitost chytře a bezpečně“ je ukázkou toho, že projekt Realiťák roku nechce být jen oceněním nejlepších. Chce být také praktickou službou veřejnosti: srozumitelnou, konkrétní a použitelnou v reálných situacích.
Když totiž klient ví, co má po makléři chtít, a jak má vypadat bezpečný postup, roste nejen šance na úspěšný prodej, ale i celková důvěra v realitní trh.