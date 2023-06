Jak připravit byt na pronájem a najít nájemce

1. Udělejte si pořádek

Vyčistěte každou místnost a odstraňte všechny zbytečné předměty a osobní věci. Vytvořte pocit udržovaného prostoru a čistého bytu, aby si potenciální nájemci mohli snadno představit, jak by mohli v bytě žít.

2. Odstraňte závady a nedokonalosti

Opravte díry v omítce, vyměňte nevyhovující vypínače a zásuvky, všechny žárovky ať vám svítí. Když budete malovat, vymalujte bíle. „Pokud budete například měnit podlahy, volte trvanlivé a odolné materiály. Na podlahy třeba vinyl. Připravte i další prostory jako například balkón nebo sklep,“ popisuje viceprezident Asociace nájemního bydlení Tomáš Kašpar.

3. Vyměňte zastaralou výbavu

Zvažte výměnu staré kuchyňské linky, starých spotřebičů a koupelnového vybavení. To vše pomůže zlepšit celkový dojem z bytu a dá nájemcům pocit pohodlí. Jsou to sice náklady navíc, ale umožní vám zvýšit cenu nájmu, spočítejte si návratnost.

4. Přemýšlejte o zařízení bytu

Někteří nájemci si rádi byt vybaví podle svého. Jiní jsou rádi, že se nemusí o nic starat a ocení až hotelový styl bydlení s vybavením a dobrým servisem. Studenti, mladí lidé bez závazků nebo lidé dojíždějící za prací hledají pro krátkodobější nájmy zařízený byt. Ale například rodiny s dětmi, které uvažují o dlouhodobém řešení bydlení, ty si chtějí byt zařídit sami. Přemýšlejte o tom, kdo je vaše cílová skupina.

5. Fotky prodávají

Fotografie budou první z věcí, které si zájemce o byt prohlédne. Mohou mít velký vliv na to, zda se rozhodne pro prohlídku bytu. Používejte co nejvíce světla, a pokud je to možné, fotografujte za slunečného počasí nebo za umělého světla. Platí, že světlejší fotky přitahují více pozornosti.

6. Napište dobrý inzerát

Titulek láká, takže si s ním dejte práci. Místo slov „okraj města“ použijte například „v klidné části města“. Zároveň ale buďte pravdiví a nezatajujte. V inzerátu musejí být všechny důležité informace, tedy: dispozice bytu, typ stavby (panelák, cihlový dům, patro, výtah ano x ne, vybavení bytu, stav bytu/ domu, orientace oken, typ vytápění, lokalita, služby, balkón/sklep/garáž/parkování, cena. Uveďte také informace o délce nájemní smlouvy a potenciálních poplatcích za služby. Inzerát musí být jasný a jednoduchý.

7. Prověřujte zájemce

„Nástroje jako jsou veřejné registry dlužníků a další rejstříky mohou hrozbu problémových nájemníků částečně eliminovat. Mnoho lidí to ale nevyužívá. Proto je členům Platformy individuálních pronajímatelů doporučujeme,“ říká Tomáš Kašpar, viceprezident Asociace nájemního bydlení. Takže zkuste si zjistit reference od předešlého pronajímatele, ověřte bonitu zájemce, mějte seznam otázek, které vám pomohou zájemce lépe poznat, zajímejte se o jeho práci a jak dlouho chce v nájmu zůstat.

8. Při prohlídce bytu se chovejte příjemně a profesionálně

Při prohlídce bytu mějte na paměti, že potenciální nájemce hledá svůj nový domov. Doprovázejte ho a podrobně popište celý byt. Poskytujte odpovědi na všechny dotazy a ukažte všechny důležité prvky bytu. Buďte přátelští a profesionální a respektujte soukromí potenciálních nájemců. Netlačte na ně a nespěchejte.

Připravit byt na pronájem může být náročné, ale když dodržíte tento TOP 8, budete úspěšní. „Nezapomeňte, že první dojem je důležitý a správná příprava bytu na pronájem může být klíčová pro to, abyste přilákali kvalitní nájemce. A platí staré známé, že dobrý nájemce je nad zlato. Konec konců stejně jako dobrý pronajímatel,“ říká Tomáš Kašpar, viceprezident Asociace nájemního bydlení, která v rámci Platformy individuálních pronajímatelů sdružuje drobné majitele bytů. Další tipy, jak najít nájemce, jak připravit byt, ale také jak dál při sjednávání nájmu postupovat, najdete na webu Platformy individuálních pronajímatelů.

Členem neziskové Platformy individuálních pronajímatelů se můžete stát i vy. Budete mít k dispozici desítky průběžně aktualizovaných právních dokumentů od nájemních smluv přes protokoly o předání bytu až třeba po výpověď z nájmu. Získáte přístup ke statistickým datům a další informacím, které vám pomůžou zvýšit výnosy z nájmu. Budeme s vámi sdílet všechny zkušenosti členů Asociace nájemního bydlení a budeme zastupujeme vaše zájmy. Přihlaste se ZDE.