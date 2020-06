Jak přemýšlí o nemovitostech úspěšná realitní makléřka?

Stala jste se realitní makléřkou, na kterou klienti rádi počkají, aby s ní mohli spolupracovat. Jaká k tomu vedla cesta?

V počátcích mé kariéry v realitní kanceláři jsem čerpala a vlastně čerpám dodnes z mých zkušeností z přímého prodeje. Ještě před 7 lety byste mě našli prodávat na veletrzích designové vybavení do kuchyně a vést tým obchodníků. Od té doby se toho opravdu hodně změnilo.

První rok v realitním obchodě pro mě byl o získávání jistoty, stability a vytváření si psychické odolnosti. Od začátku mi po boku stáli silní partneři, ať už jednatelé realitních kanceláří či advokáti. Naučili mě zachovat chladnou hlavu i při nečekaných komplikacích, které se i ve velmi jednoduše vypadajícím obchodě mohou objevit.

Dneska už to vidím jinak. Každá komplikovaná situace mě výrazně posunula, dívám se na obchod s daleko větším nadhledem a pokorou. Co se týče mojí realitní cesty? Už teď vím, že zdaleka neskončila. Stále se vzdělávám, navštěvuji kongresy, sleduji trendy a komunikuji s úspěšnými kolegy v oboru. Vždy je něco, co Vás přivede na nové nápad a způsoby, jak se profesně posunout.

Ano máte pravdu moji klienti, na mě čekají i půl roku. Není to však úmysl, ale strategie (např. kvůli nevhodné sezóně pro prodej konkrétní nemovitosti), kterou si předem s klienty stanovíme. Ovšem když si to situace žádá, dokáži velmi rychle a flexibilně reagovat. Upřednostňuji ve své práci 100% kvalitu. Svým klientům se snažím dát maximum, právě proto se ke mně vrací a pracuji na základě referenčního doporučení. Taková práce se mi dlouhodobě vyplácí i tam, kde si ostatní vylámali zuby. Úspěšně prodávám v průměru do měsíce za nejvyšší možnou cenu od vydání inzerátu.

Patříte mezi realitní makléřky s nejpropracovanější prezentací nemovitostí. Jakým způsobem přemýšlíte o nemovitostech, než s tvorbou prezentace vůbec začnete?

Každá nemovitost má svůj příběh, historii a majitelé k ní mají svůj vztah. Celý obchod začínám jednáním s majiteli. Vysvětlím jim, jak svou práci dělám a jaký výsledek z toho pro ně vyplývá. Při první schůzce si řekneme vzájemná očekávání. Bez správně položených a zodpovězených otázek se v tomto kroku neobejdeme. Pokud klienti s prodejem nepospíchají, nechám jim čas, aby zvážili všechny možnosti, měli čas nechat si věci tzv. uležet.

Komunikace s klienty je pro mě na prvním místě. Být realitní makléřkou není jen o technických znalostech (které musíte znát), ale také z velké části o empatii. Teprve pochopení situace prodávajících a nemovitosti samotné, je základní kámen pro stanovení prodejní strategii a marketingu. Aktivně zatáhnu majitele nemovitosti do celého procesu obchodu. Klienti, mě za to často na oplátku zatahují do svého života.

Každý obchod šiji klientům na míru (ať kupujícím, či prodávajícím), vždy hledám plusové body, neustále komunikuji. To jsou hlavní pilíře, na kterých musíte pracovat. Prezentace ve spolupráci s profesionály, pak půjde sama.

Ve Vašem profesním životě jsme zaznamenali velkou změnu. Co úspěšnou realitní makléřku vede k tak zásadnímu kroku?

Po 6 letech v jednom přístavu, bylo na čase plout dál. Mít možnost se pracovně posouvat a nestát na jednom místě. Dostávala jsem nabídky z velkých realitních sítí se skvělými podmínkami, kde by vynikla má přirozená soutěživost. Nakonec mě oslovila možnost spolupráce v moderní, rodinné realitní kanceláři. Lépe se mi pracuje v prostředí, kde Vám nikdo neodmítne podat pomocnou ruku, kde při Vás stojí v dobrém i zlém. Tuto podporu již dlouhodobě mám v advokátovi Mgr. Pavlovi Letáčkovi. Pracovat tedy pod hlavičkou realitní kanceláře LET´S HOME, kde je společníkem bylo správné rozhodnutí.

Koncept firmy mě oslovil, poprvé v životě mám svého realitního asistenta Bc. Jiřího Šťastného. Mám možnost předávat své zkušenosti a díky podpoře asistenta pracuji efektivněji. Dokáži zpracovat více obchodů v lepším čase, posouvám se dál, rostu.

Určitě nesmím zapomenout na skvělý kolektiv a paní jednatelku Ing. Helenu Letáčkovu, která dělá i nemožné, abychom se v práci cítili dobře. Tohle všechno, co teď mám, uznejte sami, za změnu stálo.