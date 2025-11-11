Jak navrhnout funkční a stylovou koupelnu v malém bytě?

Začněte pečlivým plánováním
Malá koupelna stále může být dostatečně praktická, funkční a současně designově zajímavá. Ostatně řada majitelů bytů si musí vystačit s prostorem o velikosti ani ne čtyři metry čtvereční. I na něj se přitom rozhodně vejde vše potřebné. Měli byste však zohlednit, kolik členů domácnosti koupelnu běžně bude používat a jakého věku jsou. Odlišné požadavky má rodina s dětmi nebo senioři.
Základem je tak především důsledné plánování, které se má opírat o rozměry místnosti. Poznamenejte si délku, šířku a výšku místnosti, ale i pozici přípojek vody, odpadů, vstupních dveří a oken. Důležitý je i směr otevírání vstupních dveří a oken. Nezapomeňte kalkulovat i s prostorem potřebným pro jejich bezproblémové otevření. Řešení mohou v tomto směru při nedostatku místa představovat posuvné dveře.
Základem je určitě sanitární vybavení. Existují jak umyvadla, tak i záchody nebo sprchové kouty vhodné do malých prostor. Nicméně myslete na dobrou použitelnost, například šířka umyvadla by určitě neměla být menší než 50 cm. Sprchový kout je z tohoto pohledu též bezpochyby praktičtější volbou, přičemž jeho minimální rozměr by měl činit 80 x 80 centimetrů. Na trhu lze nicméně pořídit i menší rozměr vany v případě, že se jí nechcete zříkat.
Vyberte si praktické zařizovací předměty i světlé barvy
Hodí se rovněž praktické vybavení typu 2v1, jako je třeba bidetové WC, případně WC mísa s mycím sedátkem nebo s bidetovou baterií či pračka v kombinaci se sušičkou. Dobrou volbu představují podomítkové baterie, zejména v oblasti vany, ale i zařízení s redukovanými technickými částmi, tedy například extra ploché, úzké, nízké nebo rohové WC kabinky. Ušetřit cenné centimetry vám pomůže stejně tak závěsná keramika.
Celou koupelnu je v případě omezené dispozice kontraproduktivní rozdělovat na další plochy příčným nábytkem nebo příčkami. Snažte se tak o vytvoření kompaktního dojmu. K tomu patří i střídmost při volbě obkladů, vyhněte se určitě různým velikostem a barvám. Nejlepší volbou bude velkoformátové provedení, případně lze dlažbu nahradit i omyvatelnou barvou.
Důležitým prvkem je tak i použití adekvátních barev. Vhodné jsou světlé tóny, ať už neutrální nebo pastelové. Dobře využitelná je pro tento záměr kupříkladu bílá, béžová, hnědá, žlutá nebo odstíny šedé. Někomu zejména bílá připadá příliš sterilní a obdobně může působit prostor sjednocený do jedné barvy. Pak můžete tyto jemné odstíny také kombinovat. Zkuste spojení odstínů šedé, hnědé a béžové nebo bílé a žluté. Vyhněte se naopak zejména ostrým kontrastům.
Vpusťte do místnosti světlo
Zásadní je také dostatek světla, který umí celou místnost opticky prozářit a doslova otevřít. Využijte kombinaci různých typů LED osvětlení a jednoznačně nezapomeňte na osvětlení nad zrcadlo. Ostatně dostatečně velké zrcadlo samo o sobě jednak opticky zvětšuje místnost a umí i odrážet světlo. Preferujte v prostoru jednoduchost a designovou čistotu, proto to nepřehánějte ani s doplňky a dekoracemi.
S tím souvisí i fakt, že není vhodné zahltit koupelnu ani účelnými předměry. Proto si určitě pořiďte dostatek úložných prostor. Chybět by vám neměly klasické skříňky, a to ideálně v závěsném provedení, které vám usnadní pohyb v místnosti a také její úklid. Prostor můžete využít až ke stropu. Lepší jsou modely, které můžete uzavřít, celek bude působit uklizeněji.
Pořiďte si také:
- zrcadlovou skříňku
- menší regál
- poličky
Hodit se může třeba umyvadlo se skříňkou. I v tomto případě může výsledný dojem ovlivnit barevné ladění. Lesklý nábytek ve světlém provedení jednoznačně přispívá k vytvoření příjemného, vizuálně „odlehčeného“ prostoru. K zavěšení polic využijte výklenky, pokud je máte. Háčky na ručníky lze umístit i na dveře. Moderní i praktické řešení též představují žebříky na ručníky.
Uvažujete‑li nad umyvadlem se skříňkou, je právě značka Absulo tou pravou volbou. Absulo staví na pevných základech: jako lídr na polském trhu v oblasti vybavení koupelen je dnes aktivní také v České republice. Značka Absulo tak přináší víc než jen produkty – přináší komplexní řešení, kde se design setkává s funkčností, kde každý detail, od umyvadla se skříňkou po drobné doplňky, přispívá k harmonické atmosféře koupelny.