Jak na úklid společných prostor v bytových domech

Pořádek u vstupních dveří dělá dojem z celého domu. | foto: Lindströmgroup.com

Aby se z úklidu nestal jeden velký neřešitelný problém, nejdůležitější ze všeho jsou komunikace a jasná pravidla. Aby mohl správce nemovitosti kvalitně uklidit (nebo kvalitní úklid zajistit), je třeba se přesně dohodnout, co do úklidu patří, jak často se bude provádět, jakým způsobem, jakými prostředky atd. V každém případě je nutné si plán úklidu (nejlépe společně) vytvořit a taky sepsat. Samozřejmě záleží na tom, jak dům konkrétně vypadá a kolik v něm bydlí lidí, může vypadat třeba takto:

Návrh plánu úklidu

1x týdně

Zametení a vytření podlah na chodbách a schodišti,

úklid interiéru výtahové kabiny,

mytí ohmataných skel v okolí klik vstupních a průchozích dveří,

setření madla zábradlí,

otření zvonků a poštovních schránek,

zametení prostor kolem popelnic,

zametení vnějšího prostoru před vchodem do domu.

1x měsíčně

Vyluxování rohožky u vstupních dveří do objektu,

setření vnitřních okenních parapetů, rozvodových skříní a hydrantů,

celoplošné umytí vstupních a průchozích dveří společných prostor,

ometení pavučin,

úklid společných sklepních prostor (chodby, sušárna apod.).

Čistota na chodbách v paneláku jako součást komfortního bydlení. | foto: Lindströmgroup.com

Nesmíte zapomenout do plánu zapracovat zvýšené hygienické požadavky poslední doby – používání správných dezinfekčních prostředků, častější otírání madel a klik, instalace vstupních čisticích rohoží, aby byla zajištěna protipandemická bezpečnost.

Možnosti úklidu společných prostor

V podstatě jsou tři způsoby, jak zajistit úklid v bytovém domě:

Obyvatelé domu se střídají v úklidu a uklízí si společné prostory sami. Tak to bývalo běžné dřív, mnohde to i bez problémů fungovalo a někde se to tak ještě dělá i dnes. Mnohem častěji se ale stávalo nebo stává, že se přistěhuje nový soused z rodinného domu do bytu a nemá vůbec tušení, jak to v bytovce chodí. Nebo starší člověk sice ví, co je třeba, ale už nemá tolik sil a nemá, komu by řekl. Každý má také na úklid jiné nároky, někteří lidé pracují do večera, jezdí na služební cesty, jiný zase nemá co dělat, tak kontroluje ostatní, kdy a jak přesně společné prostory uklízí. Často pak dochází k neshodám, naschválům, až se přestane uklízet vůbec a lidé jsou čím dál víc nespokojeni s úrovní svého bydlení. Sousedé se domluví s jednou osobou, která si ráda vezme celý úklid na sebe a bude si tím přivydělávat (student, maminka na mateřské dovolené, paní v důchodu apod.). Problém ale může nastat v momentě, kdy to toho člověka přestane bavit, na delší dobu onemocní nebo se odstěhuje. Potíže taky nastávají, když dohoda o tom, co a jak se bude uklízet, proběhne ústně a uklízeč či uklízečka bude jenom tušit, co má vlastně dělat, a postupně bude na jednotlivé kroky zapomínat.

Správce budovy zajistí úklid profesionálně, domluví se s osobou, která se tím živí, nebo s úklidovou firmou. V tomto případě je samozřejmostí smlouva, která co nejpodrobněji vymezí obsah spolupráce. Jako spolehliví poskytovatelé úklidových služeb se osvědčili živnostníci. Každý dům, který uklízí, reprezentuje jejich práci, je jejich vizitkou a oni jsou si toho dobře vědomi. Ve velkých městech je běžné zajištění úklidu společných prostor bytových domů úklidovou firmou. Takové firmy většinou poskytují i další služby. Největší výhodou je zástup pracovníka jiným zaměstnancem v případě nemoci či dovolené. Zaměstnanci ale na sobě nenesou tíhu odpovědnosti, takže svěřené uklizené domy jako svoji vizitku nevnímají, což může mít vliv na kvalitu odvedené práce. U úklidových firem navíc očekávejte za komplexní servis vyšší cenu.

Čisticí rohože zachytí většinu nečistot. | foto: Lindströmgroup.com

Jak zmenšit nepořádek v domě a snížit náklady na úklid

Cena za úklid je pro část lidí důležitou položkou v domácím rozpočtu, i když většina ráda zaplatí pár korun měsíčně a zbaví se tím starostí s hlídáním termínu, vyhrazením času na vytření chodby či plánováním svých volnočasových aktivit v době úklidu.

Snížit časovou i finanční náročnost úklidu bytového domu je možné umístěním vhodné čisticí rohože se servisem pravidelné výměny špinavé rohože za čistou.

Vstupní čisticí rohože pro bytové domy zamezí roznášení nečistot dále do domu. Mohou sloužit i jako protiskluzová ochrana k omezení rizika uklouznutí za mokra či jako zajímavý designový doplněk, který okamžitě návštěvníka uvítá a svým vzhledem mu sdělí, kde se právě ocitl a zda je tam správně.

Jak funguje služba pronájmu vstupních čisticích rohoží Lindström

Stačí si vybrat druh a velikost čisticí rohože a zamyslet se nad tím, kolik lidí po rohoži denně projde a jaká by tedy byla potřebná frekvence výměny tak, aby vstupní rohož byla vždy čistá a dobře fungovala. Dál už se nemusí domovník nebo správce nemovitosti o nic starat, protože pracovníci servisní firmy rohože vždy vymění za čisté a ty špinavé odvezou na vyprání.

Frekvenci výměny čisticí rohože lze změnit podle ročního období. Na podzim, v zimě a na jaře, kdy se s následky sychravého a mokrého počasí setkáte až daleko na chodbách uvnitř domu, je samozřejmě lepší měnit čisticí rohož častěji (např. 1x za 14 dní) a v létě, kdy je počasí příznivější a venkovních nečistot tudíž méně, stačí měnit rohož pouze 1x za měsíc.

Pokud chtějí obyvatelé návštěvníkům svého bytového domu zdůraznit, kde se zrovna nachází, je možné čisticí rohož opatřit adresou vchodu. Toto jednoduché a designově zajímavé řešení také pomůže snížit riziko krádeže rohože. Na chalupu si nikdo rohož s jinou adresou určitě neodnese.

Zákazníci, kteří využívají služby pronájmu a čištění vstupních čisticích rohoží Lindström, jsou velmi rozmanití, nejsou to jen obyvatelé bytových domů. Čisticí rohože slouží také při vstupu do luxusních hotelů nebo restaurací, tak i v supermarketech či malých obchodech nebo třeba ve vstupních prostorách do kanceláří firem. Všude zajistí čistotu, pohodlí, bezpečnost a reprezentativní vzhled.