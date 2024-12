Jak na spoření dětem? Naučte je finanční zodpovědnosti

Prvním krokem k finanční gramotnosti je dětský účet

Zatímco před lety stačilo prasátko nebo dětská peněženka, dneska mají děti více možností, jak se o své peníze starat. Chcete, aby vaše dítě vyrostlo do finančně zodpovědného jedince? Založte mu dětský účet a kapesné mu posílejte na něj. Díky vlastnímu účtu v bance bude mít vaše dítě vlastní účet a platební kartu, se kterou se naučí, jak nakládat s penězi, jak vybírat peníze z bankomatu nebo jak bezpečně platit kartou. Vy jako rodiče budete mít přehled o všech transakcích a můžete svému potomkovi pomoci s prvními finančními kroky.

Za založení a vedení účtu nic neplatíte, není ani zapotřebí žádný minimální vklad nebo zůstatek na účtu. Dětem můžete posílat peníze na účet pravidelně, ale i jednorázově. Velkou výhodou může pro některé rodiče být nastavení limitů na platby.

Bankovní účet pro děti můžete založit už od narození vaší ratolesti, vlastní platební kartu dostane k 8. narozeninám a do 15 let může používat také zjednodušenou aplikaci George.

Vyšším levelem je spořicí účet

Proč začít spořit co nejdříve? Čím dříve děti pochopí, že část peněz je dobré odkládat stranou, tím snáze si tento návyk osvojí. Spoření může být skvělým nástrojem k dosažení konkrétních cílů – můžou si našetřit na nové kolo nebo vytouženou hračku. Spoření odmalička může být prvním krůčkem k většímu finančnímu cíli, jako je studium nebo vlastní bydlení.

Založením spořicího účtu pro vaše dítě mu dáváte cenný dar – základ pro budoucí finanční nezávislost. Naučte své dítě, jak si vážit peněz, plánovat útratu kapesného nebo si ušetřit na vysněnou věc. S Českou spořitelnou je to snadné a zábavné.

Pravidelné spoření pro děti, i když je to jen pár korun měsíčně, má mnoho výhod. Už od malička se naučí, jak si plánovat a jak dosahovat svých cílů. Pokud si odkládají alespoň 50 Kč měsíčně, získají vyšší úrok na své úspory. Je to skvělý start do dospělého života.

Spoření pro děti má řadu dalších benefitů

Vaše děti si mohou na své velké i malé sny vybírat průběžně, peníze mají kdykoli k dispozici. Založení i vedení spořicího účtu je zdarma. Dostalo vnouče od babičky vyšší finanční obnos, třeba k narozeninám? Může si peníze vložit na spořicí účet a částku si navýšit ještě o úroky.

Více informací najdete na www.csas.cz.