Jak na rekonstrukci bytu, který chcete pronajímat

Na čem stojí a padá atraktivita investičního bytu
V atraktivních lokalitách se na nájemní byty doslova stojí fronta. Dobrá dostupnost služeb, škol či veřejné dopravy vždy zvyšuje hodnotu nemovitosti na trhu. A láká nájemníky. Důležitý je však také stav objektu. Byt či dům v původním stavu nebude pro zájemce tak přitažlivý. Také může generovat nižší příjem a často přitahuje méně spolehlivé nájemce.
Pokud jste se rozhodli objekt zrekonstruovat, promyslete i změnu jeho dispozice. V blízkosti univerzit se vyplatí byt přizpůsobit k bydlení více studentů. Mladé páry či rodiny zase ocení prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem. Při rekonstrukci proto myslete na svou cílovou skupinu nájemníků, které plánujete svou nemovitost pronajímat.
Trendy v rekonstrukcích
Každý ocení moderní interiér, ale lákavější jsou nízké provozní náklady. Lze jich dosáhnout kombinací kvalitně izolované obálky domu a použitím chytrých technologií. Těmi může být například:
- moderní zdroj vytápění s ekvitermní regulací (kotel či tepelné čerpadlo),
- systém řízeného větrání,
- fotovoltaická elektrárna,
- chytré osvětlení, zásuvky, senzory.
Tip: Předtím, než se pustíte do rekonstrukce, zvažte nejen výši plánovaných nákladů, ale i návratnost celé investice. Odpovězte si na klíčovou otázku: za kolik pronajmout byt, aby měsíční příjmy z nájmu pokryly investici a zároveň zůstaly konkurenceschopné na trhu.
Praktické tipy pro investory
Do rekonstrukce se vyplatí zahrnout technologie, které mají rychlou návratnost. Drahé vybavení nemusí přinést vyšší výnos, spíše u něj hrozí větší riziko poškození. Zvažujte proto své investice realisticky. Cílová skupina rozhoduje o tom, zda má smysl vkládat své finance do chytré a moderně vybavené domácnosti, nebo postačí základní výbava.
Na co si dát pozor
Nechte si nájemní smlouvu sestavit právníkem, dobře si promyslete požadovanou výši kauce a jasně definujte sankce za poškození vybavení bytu. Vyplatí se také vhodné pojištění, které pokryje škody způsobené nájemníky. Svou investiční nemovitost rovněž pravidelně kontrolujte.