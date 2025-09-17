Investiční příležitost: Rekreační areál u Hluboké nad Vltavou míří mezi nejatraktivnější projekty v ČR

Areál, který již funguje – svatby, firemní akce a teambuilding
Současný areál o rozloze 23 000 m² je plně funkční a oblíbený pro svatební hostiny, firemní teambuildingy a společenské akce. K dispozici je stylová restaurace s terasou, deset komfortních apartmánů a rozsáhlé venkovní prostory s výhledem na vodní hladinu – obrázek si můžete udělat z videa nemovitosti. Areál má svou klientelu a pozitivní reference – investoři tak získají projekt s okamžitým výnosem.
Vlastní zarybněná vodní plocha nebo budoucí marina na Vltavě
Stávající vodní plocha slouží dnes k rybolovu a rekreaci. Díky poloze u řeky Vltavy a napojení na cyklostezku i hlavní komunikace se však nabízí proměna na moderní marinu – parkování lodí se skvělým zázemím, servis pro vodní sporty i napojení na plánované vodní trasy mezi Prahou a Budějovicemi. Další výhodou je nová lávka přes řeku Vltavu, která zvýší frekvenci cyklistů kolem areálu.
Ubytování na hausbotech i v moderních chatách
Součástí rozvojového plánu je možnost rozšíření ubytovací kapacity o hausboty přímo na vodní hladině a designové dřevěné chaty se skleněnými štíty na břehu. Tyto prvky dodají areálu atraktivitu známou z rakouských či nizozemských resortů.
Wellness pro celoroční provoz
Aby areál nebyl jen letní destinací, je připraven projekt na wellness se saunou a vířivkou, které prodlouží sezónu na celý rok. Areál tak nabídne relaxaci i v zimních měsících – ideální pro víkendové pobyty, romantické balíčky nebo firemní bonusy.
Strategická poloha a rozvojový potenciál
Hluboká nad Vltavou je turistickým magnetem Jižních Čech a samotná lokalita je snadno dostupná z Prahy i Českých Budějovic. Investiční příležitost tohoto rozsahu se v regionu objevuje jen zřídka. Rozvojové pozemky v areálu umožňují další výstavbu, ať už jde o glamping, sportoviště nebo další apartmány.
Získejte více informací:
Aleš Kudrlička – REMAX Optimal
731 110 367
ales.kudrlicka@re-max.cz
www nemovitosti