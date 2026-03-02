Investiční apartmány na Mallorce s jistotou výnosu

Investiční apartmány na Mallorce dnes představují jednu z nejbezpečnějších forem zahraniční investice do nemovitosti. Projekt Wyndham Portocolom kombinuje garantovaný výnos, hotelovou správu a právní jistotu v prostředí, kde jsou licence pro krátkodobý pronájem výrazně omezené.

Investiční apartmány na Mallorce s jistotou výnosu

foto: Novatenerife

Mallorca patří mezi nejnavštěvovanější destinace Evropy a dlouhodobě vykazuje silnou mezinárodní poptávku po ubytování. Právě tento tlak na trh vedl k výraznému omezení tzv. VV licencí, tedy licencí pro krátkodobý turistický pronájem. Získat dnes licenci pro běžný byt u moře je ve většině lokalit prakticky nemožné.

Pro investora, který chce nemovitost na Mallorce pronajímat, je proto klíčová právní jistota. Projekt Wyndham Portocolom funguje jako turistická nemovitost s jednotnou licencí a profesionálním hotelovým provozem. Investor tak nevstupuje do regulatorního rizika, ale do již nastaveného a legálně provozovaného modelu.

Velkou výhodou je také samotná lokalita. Resort se nachází v oblasti Portocolom na jihovýchodě Mallorky, pouhých přibližně 250 metrů od pláže Cala Marçal. Blízkost moře, zavedená turistická infrastruktura a dobrá dostupnost z letiště Palma de Mallorca podporují dlouhodobou atraktivitu projektu i jeho obsazenost.

Investiční apartmány nabízejí v prvních třech letech garantovaný výnos 5 % netto ročně z kupní ceny před zdaněním, s měsíční výplatou. Následně projekt přechází na share revenue model, kdy je skutečný výnos rozdělen v poměru 75 % pro vlastníka a 25 % pro provozní společnost. Hotelový operátor zajišťuje marketing, obsazenost, cenotvorbu i kompletní správu.

V situaci, kdy jsou VV licence na Mallorce omezené, je hotelově spravovaná investiční nemovitost s garantovaným výnosem nejjistější formou vstupu na tento trh. Klient získává druhý domov u moře i stabilní investici do nemovitosti ve Španělsku,“ říká David Nový ze společnosti Nova Tenerife.

Projekt nabízí studia a apartmány s 1 a 2 ložnicemi, ceny začínají přibližně od 200 000 EUR. Resort disponuje kompletní hotelovou infrastrukturou včetně recepce, restaurace, bazénu, fitness centra a dalších služeb. Cena zahrnuje kompletní vybavení a rekonstrukci apartmánu.

Pro investory, kteří hledají investiční apartmány na Mallorce, garantovaný výnos nemovitosti u moře nebo bezpečnou diverzifikaci portfolia v rámci eurových aktiv, představuje tento model kombinaci stability, profesionální správy a dlouhodobého růstového potenciálu.

Individuální model výnosu a detailní investiční propočet připravuje Nova Tenerife vždy na míru podle konkrétní jednotky.

