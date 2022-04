Inteligentní elektroinstalace přinesla nový standard bydlení

Domy se v posledních desetiletích posunuly od manuálního ovládání k elektrickému. Pro příklad – v moderních domech se žaluzie neovládají taháním za šňůrky, ale elektrickým pohonem, vytápění není vždy závislé na kroucení hlavicí na radiátoru a zavlažování zahrady lze obstarat stisknutím tlačítka místo chození s konví nebo hadicí.

Tímto obratem k elektrickému ovládání vzniklo jakési mezidobí, kdy se spousta výrobců zabývala řídicími systémy jednotlivých technologií. Pro domy (či byty) to znamenalo velké množství ovládacích komponent. Jedna tlačítka v místnosti na světla, další tlačítka se šipkami na předokenní žaluzie, pro audio samostatný ovladač, termostaty s kolečky a později displeji pro topení, další krabička nebo ovladač pro klimatizaci, přístupová tabla a podobně. V posledních letech jsou trendem i různé appky do mobilu.

Nyní ale nastala doba pro nový standard, ve kterém se jednoúčelovost ovládání vytrácí a všechny technologie domácnosti jsou sjednocené do jednoho řídícího systému. Ovládání je maximálně automatické a v případě ručních nastavení mnohem jednodušší. Spolupráce a vzájemná komunikace technologií otevírá dveře jejich efektivitě a úsporám. Právě to zařídí inteligentní elektroinstalace.

Jaké technologie pojme domácí automatizace?

Do jednoho centrálního systému je přitom možné propojit skutečně, na co si vzpomenete. Osvětlení, stínění, zabezpečení, přístupový systém, vytápění a klimatizaci, rekuperaci, audio, dále správu energií včetně fotovoltaiky, saunu, bazénovou technologii nebo zavlažovací systém. Pokud mají domácí spotřebiče vhodné rozhraní, mohou být integrovány taky.

Věřte nebo ne, ovládání všeho zmíněného je smrsknuté do jednoho unifikovaného tlačítka, kterých po domě nemusí být desítky – zpravidla je jedno v místnosti. A do jedné aplikace, kde přehledně vidíte stav všech zařízení a můžete je různě nastavovat či vytvářet různé režimy automatizace.

Tlačítko firmy Loxone. | foto: LOXONE

Nižší nároky na ovládání a více funkcí

Zkrátka co nemůžete a nemusíte dělat ručně, lze automatizovat. Za jediný rok vás to zbaví až 50 000 rutinních úkonů. Je ale potřeba připomenout, že chytrá elektroinstalace z nás nemá udělat gaučové povaleče. Spíše zajistí, že technologie budou sloužit obyvateli, nikoli obyvatel technologiím tím, že je musí neustále ovládat.

Ale teď konkrétně. Představte si (třeba váš vysněný) dům, kde je inteligentně automatizované stínění, topení/chlazení a osvětlení. Systém se naučí, jak dlouho je potřeba stínit, aby při letním parnu byla v obýváku příjemná teplota po vašem příchodu z práce v 16 hodin. Během dne se tak žaluzie samy pohybují a ideální teplotu zajistí bez zpoždění a zabrání přehřátí interiéru. Doma si můžete stínění kdykoli přizpůsobit podle momentálních požadavků stejným tlačítkem, kterým ovládáte světla.

Jak může vypadat váš vysněný moderní dům. | foto: LOXONE

To samé platí i pro vytápění nebo chlazení. Systém je svou logikou dokáže spustit tak, aby v požadovaný čas bylo vyhřáto/vychlazeno. Zařízení tak běží, jen kdy je to potřeba, a tím šetří energii. Mobilní aplikace pak umožňuje do automatiky vstoupit. Třeba pokud jedete v zimě z výletu na běžkách, můžete si po cestě zapnout vytápění mimo běžný režim a po příjezdu se neklepete zimou.

Ale zmínili jsme spolupráci technologií. Pokud systém ví, že stínění samo o sobě nezvládne místnost dostatečně ochladit, ve správný čas k němu zapne i klimatizaci. Obě technologie se optimálně sehrají tak, aby to bylo co nejúspornější a nejefektivnější. Naopak v zimě se při slunečném počasí automaticky vytáhnou žaluzie, aby ulevily nákladům za vytápění.

Světelné nálady

Světelné zdroje jsou dnes rozmanité a umožňují různě ladit stmívání nebo barvy. Ve vašem domě se přes den budou řídit světla automaticky podle přítomnosti v místnosti (díky senzorům).

Kdykoli však máte možnost přepínat mezi přednastavenými režimy, chcete-li světelnými náladami. V aplikaci si je přednastavíte, seřadíte a pak už je přepínáte jen dotyky na zmíněné univerzální tlačítko.

Co třeba obývák? Stisknete jednou – světla se příjemně ztlumí a máte skvělou atmosféru pro večerní posezení. Stisknete podruhé – všechna světla se zhasnou, zůstane svítit jen LED pásek za televizí a ze spodu gauče a vytvoří skvělé podmínky pro sledování filmu. Třetí dotyk – bodová světla i LED pásky postupně mění barvy ve smyčce a působivé osvětlení na párty je na světě.

Komplexní zabezpečení

Další nespornou výhodou spolupráce technologií je zabezpečení chytrého domu, na kterém se podílí co nejvíce zařízení. Zapojí se audio, senzory, které běžně zajišťují automatizaci, okenní a dveřní kontakty a podobně.

Základem je samozřejmě ochrana před vloupáním. Pokud systém zaznamená narušení nočního režimu nebo režimu nepřítomnosti, spustí z reproduktorů alarm, rozbliká světla a vytáhne všechny žaluzie. V domě ztropí takový virvál, který nejen že upozorní majitele, ale zloděje často vyžene, protože v nich nemůže vydržet. Upozornění se samozřejmě ihned přenese notifikací i do mobilní aplikace, ať už obyvatelé leží v posteli doma nebo v hotelu na dovolené.

Senzory zaznamenají i kouř nebo požár, ale také únik vody a ihned upozorní obyvatele (světly, hláškou z reproduktorů, notifikací atd.). Včasné upozornění v první řadě může zabránit větším škodám na majetku, v krajním případě zachránit životy. Na zabezpečení lze navázat i další automatické akce jako odblokování dveří nebo vypnutí rekuperace při detekci dýmu. Šíření zplodin rekuperací totiž může být fatální.

Detektor kouře | foto: LOXONE

Vaše data zůstávají doma

Bezpečnosti se týká i ochrana osobních dat. Veškeré naměřené hodnoty a stejně tak nastavení jsou digitálně zpracované. Proto oprávněně mohou vyvstat obavy, aby se nějaký hacker nedostal do systému a nezjistil si vaše denní režimy, počet obyvatel nebo třeba neviděl obraz z kamerového systému a podobně. Proto je důležité hledat takové řešení chytré elektroinstalace, jehož řídicí jednotka neodesílá žádná data do cloudového serveru. Vše je naopak ukládáno lokálně a údaje jsou v naprostém bezpečí u vás doma.

Skutečně chytrá elektroinstalace by nakonec měla disponovat i možností pozdějšího rozšíření. Taková řešení existují a dávají možnost kdykoli připojit další technologie, aniž by bylo potřeba sekat do zdí a upravovat kabeláž. Systém má možnost kombinovat kabelovou (sběrnicovou) technologii s bezdrátovou. Právě ona umožní, že si bez problému chytrou domácnost rozšíříte a získáte funkce navíc.