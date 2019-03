Inovace v podnikání je důležitá

Lidé stále řeší otázku bydlení, a to z generace na generaci. Pokud má Zbyněk Lopušan možnost obchodování s tímto produktem a možnost podpory, které se mu dostává od jeho partnera Národního realitního holdingu s registrovanou známkou Dumrealit.cz, jeho podnikání nabírá obrátky den za dnem. „V našich pobočkách v Děčíně, Ústí nad Labem, České Lípě a Liberci se nám velmi dobře daří využívat všech markentingových strategií, které Holdingová společnost nabízí prostřednictvím rozsáhlého systému administrativní podpory a školení Realitní akademie na té nejvyšší možné úrovni,“ řekl Lopušan. To vše navíc pod záštitou Realitní komory České republiky. Bez členství si neumí své podnikání vůbec představit.

Vede týmy skvělých lidí, jejichž řady rád rozšiřuje. Očekává od nich vždy profesionální přístup a loajalitu. „Postupem času jsem si ale uvědomil, že od nich požaduji především úctu a rovnost ke klientovi. Možná to zní, jako klišé. Vždyť přeci realitní konzultant, či postaru makléř, byl vždy strojený, mluvil jako kniha, nosil sako, kravatu a desky. A především vždy dělal nebo nedělal dojem,“ konstatuje Lopušan, který v žádném případě není příznivcem strojených věcí. Každý by měl být hezky upraven, ať dělá cokoli. Šaty dělají člověka. On a jeho tým májí rádi klienta a chtějí, aby klient měl rád je.

Inovace v podnikání

Zbyněk Lopušan neustále inovuje své podnikání. Vymýšlí, jak se zviditelnit. Věnuje tomu spoustu času a sil. Ale vše vede k jedinému poznatku. „Realita je můj produkt na trhu. Bez klienta však není realita, tudíž ani obchod. Vycházím z jedné podstatné věci, která má ten nejvýznamnější dopad na mé podnikání. Tím je klient a jeho důvěra,“ popisuje realitní specialista.

Spokojený klient je základem úspěchu. Takovému už může pomáhat až do konce života a radit mu i jako rodinný realitní poradce. Tímto poukazuje na fakt, že být vidět znamená zanechat nesmazatelnou stopu v paměti klienta. „Člověka, který si mně váží, nejen proto, že jsem v jeho očích profesionál a své práci rozumím, ale také proto, že ke mně získal důvěru. A ta by měla být oboustranná,“ uvedl Lopušan. Jak také v této věci dodává, největší reklamou sobě, je on sám.

Realitní obchod je dnes daleko jinde, než kdysi býval. Je třeba naslouchat duši klienta. Nehrát s ním šachy. Je třeba ho vyslechnout, porozumět mu. Rozklíčovat důvody, které ho vedly k prodeji jeho nemovitosti. Je třeba respektovat jeho cenu, protože on je majitel. Je třeba mu říct: „Jste tady správně a spolu to zvládneme na jedničku.“ Je třeba s ním dobře komunikovat, tam je tvořen základ vazby. Tato strategie je pro někoho, jako běh na dlouhou trať, ale ona se v půli zlomí a pak budeme potřebovat posílit tým, protože budeme jiní, odlišní. A naše klientská základna vzroste, obchod posílí a budeme mít mnoho krásné práce. Právě tohle je Lopušanova vize, jeho myšlenka a budoucnost. Z jeho hlediska jde o podnikání, které se dá budovat po generace. „Já, má žena a tým skvělých lidí jsme jeho součástí. To mě naplňuje, a tak to mám rád,“ doplňuje.