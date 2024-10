Inovace a nezávislost: Jak QARA mění realitní trh s Michalem Součkem

Michal Souček v rozhovoru s Petrem Makovským poskytl upřímný a osobní pohled na to, jak QARA pomáhá makléřům nejen uspět v konkurenčním prostředí, ale také si udržet etický standard a osobní značku. Jeho důraz na nezávislost, kvalitu služeb a osobní rozvoj makléřů ukazuje, jak lze v moderním realitním byznysu kombinovat inovace s tradičními hodnotami. Tento přístup, založený na zkušenostech a podpoře nezávislých makléřů, otevírá cestu k budoucnosti, kde kvalita a integrita stojí na prvním místě. Rozhovor naznačuje, že český realitní trh se bude nadále vyvíjet směrem k efektivnějším a udržitelnějším obchodním modelům, které přinášejí hodnotu jak makléřům, tak jejich klientům.

Vývoj trhu: Jsi v realitním byznysu od roku 2002. Jak jsi za tu dobu viděl vývoj realitního trhu, zejména s rostoucím vlivem technologií a online platforem, jako je QARA?

QARA není jen online platforma, ač nás tak někteří makléři mohou vnímat a někteří z našich makléřů nás tak i využívají, protože je to pro ně rychlejší a pohodlnější.

My si naopak hodně zakládáme na společném offline setkávání, protože je to nejefektivnější způsob, jak si naši zkušení makléři mohou vyměňovat zkušenosti.

Pořádáme různé akce a školení, vytváříme skupinky po 6 - 8 makléřích, pečlivě je skládáme dohromady a organizujeme pravidelná osobní setkání na různá témata, kde sdílíme zkušenosti a know-how.

Ale obecně byl ten vývoj za těch víc než 22 let strašně rychlý. Pamatuju si doby, kdy jsme k připojení do emailu využívali vytáčené připojení, do inzerátů šly vložit maximálně tři fotky a neměli jsme v kanceláři digitální fotoaparát. :)

To se za pár let posunulo na úplně jinou úroveň. Díky internetu a sociálním sítím jsme jako makléři blíž k zákazníkům, můžeme mnohem lépe prezentovat naše služby, edukovat veřejnost a cíleně prodávat nemovitosti pomocí více online kanálů.

A v neposlední řadě jsou na internetu všechny informace světa, díky nimž se můžeme vzdělávat mnohem rychleji a konkrétněji.

Můžeš vysvětlit, v čem se QARA liší od tradičních realitních kanceláří a jak vaše platforma podporuje nezávislé makléře?

Možná se ani tak moc nelišíme. Zkušeným makléřům dodáváme všechny služby, jako realitní kanceláře a mnohdy i mnohem víc. A přišli jsme na to, že to jde dělat i mnohem levněji, takže už průměrně produktivní makléř s námi ušetří hromadu peněz.

Makléřina je vztahový byznys. Makléři spolupracují se zákazníky a zákazníci s makléři. Ne se značkami.

My jsme poměrně brzy a z vlastní zkušenosti pochopili, že pro makléře je důležitý jejich osobní brand a ne značka realitní kanceláře. A my naše makléře v budování vlastní značky maximálně podporujeme.

QARA je servisní organizace, o kterou se makléři mohou opřít, když potřebují.

Poradíme a udáváme směr a v mnoha ohledech i trendy. Vzděláváme, zajišťujeme administrativní, technologické, vzdělávací i marketingové zázemí. A to všechno za výrazně zajímavějších podmínek, než většina realitních kanceláří.

Ten největší rozdíl je pak asi v tom, že v realitních kancelářích jsou klienti a zakázky, které přinese makléř, majetkem realitní kanceláře.

U nás zůstávají všechny zakázky a klienti majetkem makléře.

Trendy v realitách: Jaké trendy podle tebe budou dominovat realitnímu trhu v příštích 5 až 10 letech, zejména ve městech jako je Praha?

Mohou vznikat aplikace a platformy pro samoprodej a samopronájem. Dále pak systémy a aplikace pro makléře, které nám zjednodušují práci. Máme k dispozici mnohem víc dat, takže můžeme být přesnější v určení ceny nemovitostí.

Ale na secondhandovém trhu bude pořád v nejbližších letech důležitý vztah se zákazníkem, precizní služba a osobní značka makléře.

Makléř by se měl kontinuálně vzdělávat a bude určitě potřebovat umět pracovat s technologickými nástroji, které se již objevují a bude jich čím dál víc.

Kontroverzní otázky

Etické praktiky v realitách: V poslední době se objevují obavy z neetických praktik některých realitních makléřů. Jaká opatření zavádíte v QARA, aby bylo zajištěno etické chování vašich makléřů?

U nás probíhá hloubková filtrace ještě před začátkem spolupráce s jakýmkoliv makléřem. Pokud na práci makléře najdeme něco, co se nesnoubí s filozofií, mentalitou a etickým nastavením QARY a našich makléřů, na spolupráci se nedohodneme.

On by k nám takový makléř ani nezapadl, takže by jeho příchod ani neměl smysl. Jsme platforma pro makléřky a makléře, kteří chtějí být dlouhodobě produktivní a etičtí.

A u nováčků je to ještě jednodušší, kromě podrobného prověření profesní minulosti si musíme sednout i lidsky. Správné procesy a chování, obchodní a marketingovou komunikaci ho naučíme tak, jak cítíme, že je správně.

Vlastně jen jednou se nám stalo, teď nedávno, že naším sítem prošel člověk s pochybnou minulostí. Museli jsme se s ním okamžitě rozloučit. Mrzelo mě to, protože každý se může napravit, ale nešlo to jinak.

A pokud už přijde stížnost na práci některého z makléřů, kteří s námi spolupracují, velmi aktivně to řešíme. Stává se to při počtu víc než 140 makléřů tak třikrát do roka a v naprostě většině stejně zjistíme, že chyba nebyla na straně makléře.

I tak se klientovi, většinou zájemci, který byl v boji o nemovitost až druhý, omluvíme a vysvětlíme mu pohledy a procesy na všech stranách.

Nezávislí makléři vs. tradiční kanceláře: Někteří kritici tvrdí, že platformy jako QARA, které podporují nezávislé makléře, mohou vést k poklesu kvality služeb. Jak bys na tuto kritiku odpověděl?

Že je to právě přesně obráceně. Základní moje filozofie, a tedy filozofie systému QARA, je postavena na precizní službě makléře a produktivních makléřích.

Makléři u nás platí pravidelný měsíční poplatek, což je motivuje k aktivitě a produkci. Pokud má makléř problém, umíme mu pomoct, pokud si o ni řekne.

QARA se nevyplatí makléři, který není produktivní a jen sedí v realitní kanceláři, protože ho to nic nestojí.

A pokud makléř není produktivní a aktivní, nemá dostatek zkušeností a může dělat faktické procesní i obchodní chyby.

Pokud je makléř produktivní a aktivní, má zázemí, jako např. u nás, vzdělává se a má dostatek zakázek, má pak i zkušeností ze spousty situací a má mnohem méně důvodů a příležitostí udělat chybu nebo cokoliv neetického.

Pokud je makléř produktivní, byť průměrně, pořád u nás ušetří proti většině realitních kanceláří poměrně dost peněz, takže může klientovi poskytovat mnohem lepší službu, může mnohem víc peněz investovat sám do sebe i do prodeje nemovitostí a nedostává se tolik pod tlak, když přijde horší období, takže ho nic nenutí dopouštět se chyb nebo neetického chování, jaká jsou vidět na realitním trhu.

Asi důkazem je navíc i fakt, že bylo popsáno a upozorňováno na nekalé praktiky makléřů z tradičních realitních sítí a multilevelových systémů, ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se jednalo o makléře, který je nezávislý nebo spolupracuje s námi.

Regulace trhu: Myslíš, že by stát měl zavést přísnější regulace, zejména v oblastech ochrany kupujících a akreditace makléřů?

Kupující jsou chráněni z mého pohledu dostatečně a ta pravidla mezi prodávajícími a kupujícími jsou nastavena většinou dostatečně.

Já si naopak možná myslím, že stát by se mohl mnohem více zabývat právy pronajímatelů a zjednodušit a hlavně zrychlit celý proces vystěhování problematických nájemníků.

Co se týče akreditace makléřů, tak tu bych určitě zpřísnil. Zákon o realitním zprostředkování byl skvělým prvním krokem, po kterém jsme všichni dlouho volali, ale pak se vývoj zastavil a všichni víme, že jeho znění není pro praxi ideální.

Představoval bych si složitější a hlavně pravidelné profesní zkoušky realitních makléřů, jako je to například u finančního poradenství.

Osobní vhledy

Rovnováha mezi prací a životem: Jsi známý svou pracovitostí. Jak udržuješ rovnováhu mezi prací a osobním životem?

Já vlastně ten balanc pořád hledám. Je to běh na dlouhou trať, ale pomalu se uklidňuju. :) Je to hodně o osobních prioritách, dostatku energie a možnostech.

Byla období, kdy jsem neměl rodinu a práce pro mě byla vším. Měl jsem velké ambice dělat svoji práci, jak makléřinu tak QARU, na co nejvyšší možné úrovni.

Prodával a pronajímal jsem vyšší desítky nemovitostí ročně pro kohokoliv, kdo mě oslovil. Dnes jsem šťastný za každou zakázku, kde mi dá klient důvěru, ale nemám možnost se věnovat všem. Naučil jsem se říkat ne některým zakázkám hlavně díky kolegům, které jsem si vychoval, a kteří mě dnes už umí plnohodnotně zastoupit.

V poslední době už nechci a fyzicky už ani nemůžu pracovat 14 hodin denně. Chci se mnohem víc věnovat mojí ženě a šestileté dceři a vzhledem k mému věku a intenzitě, kterou jsem dvacet let věnoval práci, i mému zdraví. :)

Největší výzvy: Jaká byla tvoje největší výzva jako podnikatele v realitách a jak jsi ji překonal?

Asi největší výzva je QARA. Stát se, jako introvert, tváří společnosti, která jde proti proudu a pouští se do konkurenčního boje s nadnárodními franšízovými modely, to pro mě byla, je a bude výzva vždycky.

Musel jsem se naučit jít příkladem, školit makléře, vystupovat na veřejnosti v rozhovorech a na pódiích, prostě spoustu věcí, do kterých se vám jako introvertovi dvakrát nechce.

Ale jsem přesvědčený, že bojujeme za správnou věc. Tou je kvalita služeb realitních makléřů v České republice tak, aby byl zákazník vždy spokojený a makléř si odnášel adekvátní odměnu, kterou mu nikdo nekrátí. Tím získají všichni - hlavně koncový klient, ale i makléř.

A pravděpodobně jsme vytvořili tlak na realitní kanceláře, protože podíly na odměnách realitních makléřů se plošně zvyšují. A to je dobře, vede to k postupnému zlepšování služeb makléřů na českém realitním trhu.