I v době drahých energií lze odebírat levnou elektřinu a plyn

Kombinace teplé zimy v mnoha částech světa a velké nabídky poslala ceny dolů

Ojedinělá je situace u zemního plynu, který se nyní nachází na několikaletých minimech. Plyn je obvykle vedlejším produktem při těžbě ropy. Za situace, kdy není rentabilní poptávka dochází dokonce v některých částech USA k paradoxní situaci, kdy těžaři vytěžený plyn záměrně spalují. Nabízí se otázka, zda z tohoto vývoje může těžit běžný klient? Může, ale záleží na nákupní strategii konkrétního dodavatele.

Jak velkoobchodníci nakupují energie

Pro pochopení je třeba zmínit, že velkoobchodní trh, kde nakupují dodavatelé energií pro své zákazníky má několik úrovní. Je to část trhu, kde se kupuje budoucí spotřeba pro konkrétní časová pásma – například spotřeba elektřiny pro rok 2021 a dále je tzv. denní trh neboli „spot“, což je část trhu, kde se obchoduje spotřeba elektřiny a plynu na následující den. Právě na spotu pak dochází k největším cenovým propadům. Většina dodavatelů nakupuje na spotovém trhu jen část spotřeby pro své zákazníky a nemůže tedy propady cen promítnou v plné výši.

„Zákaznickým řešením jsou ceníky s tzv. plovoucí cenou. Takový produkt odvíjí ceny pro klienta od okamžitých cen na denním trhu. Je tedy výhodný zejména pro toho, kdo upřednostňuje co nejnižší cenu před cenovou fixací. V mnoha případech by se dalo říct, že je to dlouhodobou garancí vysoké ceny. V České republice nabízí řešení postavené na spotových cenách pro klienty jen několik dodavatelů. Důvodem jsou vysoké softwarové nároky. Jedním z těchto dodavatelů, co tuto formu nabízí, je i naše společnost Bidli, která nabízí zákazníkům jak fixní ceníky s cenovou garancí 2 roky, tak i ceníky plovoucí.“, vysvětluje Libor Janiček, manažer Bidli Energie.

Ceny pro klienta jsou dané kombinací okamžité ceny na denním trhu, maloobchodní přirážky a kurzu Eura. Aktuální koncové ceny pro klienty na konci února 2020 u tohoto produktu jsou u plynu cca 400 Kč/MWh (bez DPH), což je cca 50% běžné ceny oproti ceníkům dominantních dodavatelů a u silové elektřiny cca 1.100 Kč za MWh (bez DPH), což je o cca 50 % méně, než je obvyklá cena.

Jeden tarif není vhodný pro každého! Vybírejte si je individuálně

Zda je produkt vhodný pro konkrétního klienta je na individuálním posouzení. Každému klientovi nesedne jeden a ten samý tarif. Pro tyto účely si vybírejte společnosti, které vám nabídnou řešení na míru dle vašich aktuálních potřeb.