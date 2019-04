Holding je mu oporou

I když začínal u jedné z největších sítí v republice, rozhodl se po letech odejít a osamostatnit se. Po čase ale zjistil, že být jednotlivcem není zase až tak snadné. Aby měl záštitu, jistotu, oporu, a především výhody a marketingové nástroje rozhodl se Libor Grabec přejít pod křídla Národního realitního holdingu a využívat jeho 100 % konceptu.

Pracoval jste pro významnou realitní kancelář, proč jste tedy odešel?

Důvodů, proč jsem se rozhodl odejít bylo hned několik. Tím hlavním byla podpora sítě, ta zde byla bohužel minimální, ne-li žádná. Když k tomu přidáme poplatky a odvody z provizí, tak jsem si pak vlastně uvědomil, že vydělávám jenom na značku a nemám žádnou možnost dalšího rozvoje a posouvat v tomto oboru dál.

Dá se podle Vás tato práce dělat jen tak „napůl“, nebo to chce opravdu např. osmihodinovou pracovní dobu?

Pokud chce být člověk v něčem opravdu úspěšný, musí dělat konkrétní věc vždy na 100 %. Takže, určitě se tato práce nedá dělat jenom tak ‚‘napůl’'. Beru to samozřejmě podle sebe a troufnu si říct, že osmihodinová pracovní doba, je někdy opravdu hodně krátká, na to, abych všechno stihnul. Mnohdy má můj pracovní den i 10-12 hodin. Tato práce není jenom o dobré prezentaci nemovitosti a chození po prohlídkách, ale dneska už by měl makléř zvládat také skvěle marketing, používat moderní nástroje, jít s dobou a neustále se vzdělávat.

Nyní jste se po letech spojil s jinou, jednou z největších realitních sítí v ČR. Co tato síť má, a ta předchozí neměla?

Rozhodli jsme se zapojit do sítě celou naši realitní kanceláří. Velkou výhodu vidím hlavně v nástrojích, které můžeme v rámci celé sítě využívat. A co pro mě samotného hrálo největší roli? Rozhodně obrovská podpora, školení a setkávání s nejúspěšnějšími lidmi v tomto oboru, od kterých můžu čerpat nové informace a vzájemně se podělit o zkušenosti.

Ve volném čase si Libor Grabec věnuje fotbalu, trénuje i malé děti. Rád vaří a čte motivační knihy od úspěšných lidí. Nicméně je to opravdu makléř na svém místě, jelikož na práci, jak sám přiznal, myslí neustále.