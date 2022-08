Hledáme talenty, kteří zapadnou do týmu

Být svým vlastním pánem, věnovat se zajímavé práci a potkávat nové lidi. Zároveň ale zajistit takové výdělky, abych si mohl příjemně užívat život a postaral se o rodinu. Mít dostatek času, abych se mohl věnovat tomu, co mě baví. Že to zní jako protiklady? Ne, právě tohle je sen mnoha lidí, kteří sedí od rána do večera v kanceláři a přemýšlí o tom, že by změnili svůj život. Někteří na to nemají povahu, jiní se obávají dopadů na rodinou situaci. Jen málokdo dokáže chopit se šance a svůj život naprosto změnit.

„Už šestnáct let buduji tým úspěšných makléřů pod značkou RE/MAX Delta. Za ty roky jsem potkal stovky a tisíce lidí, kteří nebyli ve své práci spokojení. Z těch všech jsem si vybral jen pár desítek a s těmi buduji náš tým dál,“ popisuje Tomáš Frýdek, majitel RE/MAX Delta. Někteří nebyli podle slov Tomáše Frýdka na změnu mentálně připraveni, jiní se báli odejít z jistoty zaměstnání, u dalších měl prostě pocit, že na práci makléře nestačí. „K sobě do týmu beru takové lidi, na které se mohu spolehnout. Musím vidět, že daný člověk má opravdu zájem a chuť se učit. Současně musí zapadnout do stávajícího týmu a to také nedokáže každý,“ dodává Tomáš Frýdek.

Práce v realitách patří mezi čím dál lákavější. Lidé budou potřebovat bydlení za jakýchkoliv okolností, proto je realitní branže jedním z nejperspektivnějších oborů podnikání v ČR. To se ostatně ukázalo i v průběhu pandemie Covid-19, kdy spousta firem zavírala, lidé zůstávali zavření ve svých bytech a báli se o budoucnost. Naproti tomu makléři v té době zažívali neuvěřitelný zájem o své služby. Z hlediska realitního podnikání to byla velice zajímavá doba.

Nyní se otevírá šance pro další šikovné kolegy. RE/MAX Delta rozšiřuje svůj tým. Zajímalo by vás, jak taková spolupráce probíhá a co obnáší? Podívejte se na náš web nebo se zastavte přímo u nás v jedné z našich kanceláří. Rád si s vámi dám kávu a vše probereme osobně.

Autor článku: Ing. Tomáš Frýdek, RE/MAX Delta