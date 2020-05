Franchising: bezpečný způsob, jak začít podnikat

„Pracuji pod značkou CENTURY 21 už deset let, nejprve jsem působila jako makléřka, pak vedoucí, nyní vlastním licenci a jsem majitelkou kanceláře. Už jako makléřka jsem poznala na vlastní kůži vnitřní prostředí celé skupiny a byla jsem s duchem firmy spokojená. S rozhodujícím krokem k vlastnímu podnikání jsem ani moc neváhala. Viděla jsem, že návratnost investice je jistá,“ popisuje svůj úspěšný příběh majitelka realitní kanceláře CENTURY 21 Premium Radka Vajo.

Při koupi licence franšízant zpravidla nedostává jen logo, ale také know-how v oboru. „Kromě realitních systémů, školení a seminářů nebo pravidelných předávání zkušeností těží majitelé našich kanceláří třeba i z centrálního marketingu,“ doplňuje obchodní ředitel CENTURY 21 Czech Republic Jiří Hruška.

CENTURY 21 je světová jednička v realitním byznysu. Působí v 82 zemích a sdružuje 9 000 realitních kanceláří. V Česku jich je v tuto chvíli 44. „Určitě chceme dál růst, ale řízeně. Dali jsme si závazek, že chceme být etalonem kvality realitních služeb na českém trhu,“ říká Jiří Hruška a doplňuje: „V naší síti přivítáme každého poctivého manažera, který chce ve svém podnikání nabízet ty nejlepší služby. Určitě není podmínkou, aby dříve pracoval jako realitní makléř. Výhodou podnikání v síti je totiž i to, že dokážeme pomoci sestavit a proškolit profesionální tým. Na vzdělávání makléřů klademe velký důraz.“

Je potřeba mít na paměti, že franchising je podnikání. I rozjezd franšízy vyžaduje počáteční investici. „Transakce nemovitostí zaberou nějaký čas, a než se kancelář rozjede, může to pár měsíců trvat. Náklady na franšízu se liší v závislosti na lokalitě a investici do kanceláře samotné či její velikosti. Pohybuje se od několika set tisíc do jednoho milionu korun,“ říká Jiří Hruška z CENTURY 21 Czech Republic s tím, že návratnost investice se v této realitní síti pohybuje většinou od několika měsíců do dvou let.

Výhodnost investice potvrzuje i majitelka realitní kanceláře CENTURY 21 Premium Radka Vajo: „Díky působení pod značkou CENTURY 21 jsme získali několik developerských projektů na prodej a nespočet jednotlivých obchodů. Se silným partnerem v zádech se podniká vždy lépe, pohodlněji a s jistotou. Tým CENTURY 21 sdílí know-how, které se k vám jako single hráči na trhu rozhodně nedostane. Bez znalosti nejnovějších trendů a novinek v podnikatelské praxi i v právním prostředí se lehce ztratíte a neuspějete. Minimálně jste mnohem zranitelnější.“