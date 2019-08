Fotbalová liga Reality 11 – neuvěřitelná realita

Už od útlého dětství miluje fotbal. Možná proto se realitní specialista Václav Duben z realitní kanceláře Reality 11 Humpolec rozhodl založit svůj vlastní fotbalový klub. Před sedmi lety se svými kamarády založil klub A.F.C. Humpolec. „Začali jsme s výchovou malých dětí, tedy hlavně našich synů,“ vzpomíná Duben. Klub ale rostl, až vyrostl do dnešní podoby. „Máme více než 256 členů, 25 trenérů, 3 družstva mužů, stejný počet družstva dorostu a přípravek a dvě družstva žáků,“ popsal stávající situaci v klubu realitní specialista.

Jenže jeho láska k práci, tedy k realitám a fotbalu, se musela zkrátka nějak skloubit. Proto se dohodl s vedením Kraje Vysočina, aby se fotbalová soutěž jmenovala po realitní síti. „Je to opět krok k propagaci značky v regionu,“ vysvětlil Duben. Na sezónu 2019 – 2020 mají tedy čtyři názvy soutěží. „Jsem za tuto příležitost velmi rád a věřím, že tyto názvy se dostanou do podvědomí a značka firmy bude více viditelná,“ uvedl.

Soutěž

Co ho ale k nápadu, tak výrazně podporovat žákovskou fotbalovou soutěž, přivedlo? „Nápad jsem měl v hlavě několik let. Vím, že se tak o značce začne víc mluvit a lidé ji začnou vnímat. A název Reality 11 jasně vypovídá, o jaký obor se jedná,“ vysvětlil. Jak doplnil, nemůže toto poslání nechat jen u názvu soutěže, ale ještě musí nabídnou služby přímo klubům a to i ve spojení s projektem darujdesatek.cz. „Když se tak zapojí členové a fanoušci klubů, mohou se přinést nové finance a tím i klub podpořit,“ zmínil Duben.