FC FINANCE-CONSULT ČR slaví 20 let! Využijte splátky na 10 let a 5% slevu na nemovitosti!

Společnost FC Finance – Consult se specializuje na prodej zahraničních nemovitostí. Letošní rok je pro nás speciální, 4. dubna oslavíme své 20. výročí! Při této příležitosti jsme si pro své klienty připravili speciální akci – 5% slevu na každý apartmán zakoupený nebo rezervovaný podpisem smlouvy do konce dubna 2025! Akontace činí pouze 10 %, přičemž splácení je možné až na 10 let.

Za dobu našeho působení jsme zprostředkovali prodej stovek nemovitostí a získali důvěru mnoha spokojených zákazníků. V naší aktuální nabídce naleznete přibližně 300 bytů různých velikostí a dispozic, které čekají na své nové majitele. S našimi odbornými znalostmi a individuálním přístupem vám pomůžeme najít to pravé bydlení.

Výhodné financování na splátky

Vzhledem k tomu, že většinu nabízených bytů vlastníme přímo, můžeme zaručit transparentní prodej bez zbytečných poplatků a férové podmínky. Naše služby zahrnují pomoc se všemi záležitostmi spojenými s koupí nemovitosti, včetně složitého papírování, vyřizování energií nebo dokonce zařizování trvalého bydliště. Snažíme se maximálně vyjít vstříc potřebám našich zákazníků, což zahrnuje i flexibilní možnosti financování. Akontace činí pouze 10 %, přičemž splácení je možné až na 10 let. Pro smlouvy uzavřené do 30. 4. 2025 nabízíme bezúročné období až do ledna 2031. K dispozici je také nebankovní financování, kde stačí pouze doklad totožnosti bez nutnosti dokládat příjmy. Po zaplacení akontace můžete nemovitost využívat nebo pronajímat již do 24 hodin. Zajišťujeme transparentní podmínky bez skrytých poplatků a provizí. Navíc nabízíme možnost pronájmu s výnosem, díky čemuž můžete svou investici zhodnotit bez starostí. Naše služby zahrnují kompletní servis, včetně převodu do osobního vlastnictví a následné správy nemovitosti po zakoupení apartmánu. Pořídit si nemovitost v Bulharsku už nikdy nebude jednodušší a levnější.

Nemovitosti pro bydlení, rekreaci i podnikání

Zabýváme se všemi typy nemovitostí a pomáháme najít bydlení, rekreační objekty i prostory pro podnikání. Ať už hledáte vilu, rodinný dům, byt nebo apartmán, postaráme se o to, aby vaše nová nemovitost odpovídala vašim požadavkům a životnímu stylu. Pokud sníte o rekreačním objektu, nabízíme nemovitosti v atraktivních lokalitách – u moře, v golfových resortech nebo v blízkosti lázní a wellness center, kde si můžete dopřát klid a relaxaci. Pro podnikatele a investory máme kancelářské prostory, skladovací haly i další komerční objekty, které s přehledem splní vaše požadavky.

Investice do budoucna, která se vyplatí

Pokud nechcete, aby vaše úspory na účtu jen tak nečinně ležely, a zvažujete investici do bytu, Bulharsko nabízí atraktivní možnost s příznivější cenovou úrovní oproti českému realitnímu trhu. V České republice stoupá nejen samotná pořizovací cena nemovitostí, ale i ceny energií a plynu každým rokem rostou. Bulharsko se v tomto ohledu jeví jako zajímavá volba – stabilní ekonomika a nízké ceny energií z něj dělají lákavou destinaci pro koupi bytu. Ceny těch nejlevnějších bytů se pohybují přibližně okolo 20 tisíc za metr čtvereční. Apartmán 2+kk s přímým výhledem na moře si lze například pořídit již od 80 000 €. Za takovou částku si ve větších českých městech sotva pořídíte byt.

Neváhejte a využijte naši výroční akci ještě dnes! Kontaktujte nás pro více informací – rádi vám zodpovíme všechny dotazy a pomůžeme s výběrem vašeho vysněného apartmánu.