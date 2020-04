Exkluzivní prodej bytů v Rybova Rezidence získala pobočka NEXT Reality

Majitelé NEXT REALITY Hradec Králové Petr a Zdeněk Mrňákovi se developerskými projekty dlouhodobě zabývají. A právě díky jejich zkušenostem, profesionálnímu přístupu a znalosti východočeské metropole nyní získali do výhradní spolupráce i luxusní bytový projekt Rezidence Rybova. Ten je situován do velmi žádané lokality v okolí ulice Rybové, kde se podařilo citlivě navázat na stávající výstavbu.

Tento bytový komplex, který je obklopen zelení, dává záruku ticha a klidu při zachování výborné dostupnosti do centra. Projekt nabídne 36 bytových jednotek ve vysokém standardu a čtyři exkluzívní open-living jednotky v horních patrech s bohatě dimenzovanými terasami s dech beroucími výhledy. „Jde opět o mimořádnou věc. Autoři projektu do budovy vtělili neokázalý luxus chytrých bytových dispozic a jedinečných architektonických prvků. Je to jak skvělé místo pro domov, tak pro investici,“ říká Petr Mrňák, který již podepsal smlouvy s patnácti klienty a s dalšími zájemci jedná. Celá společnost NEXT REALITY Petrovi i Zdeňkovi gratuluje a drží palce do dalších obchodů!

Více na: www.bydlenirybova.cz