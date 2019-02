Partners a NEXT REALITY propojují svoje služby

Partners Financial Services, a.s. jsou českou jedničkou v oblasti poskytování finančního poradenství. Její služby už využilo více než půl milionu klientů. Pod hlavičkou Partners působí přibližně 1800 aktivních certifikovaných poradců. V rámci poskytování komplexního finančního poradenství Partners nabízejí řádově stovky finančních produktů od desítek institucí. To proto, aby mohli svým klientům doporučit individuální řešení ušité přímo na míru jejich finanční situaci.

Realitní kancelář NEXT REALITY patří mezi tahouny realitního trhu. Poskytuje širokou nabídku služeb ze sféry prodeje a pronájmu nemovitostí. Spolupracuje s několika stovkami profesionálních makléřů a před nedávnem s úspěchem zahájila projekt NEXT REALITY PARTNER, s nímž podnítila rozvoj franšízových poboček.

Právě franšízové podnikání je oblastí, na kterou se obě firmy chtějí společně zaměřit. Od nynějška budou nové pobočky vznikat pod hlavičkou obou firem. Fungovat sice budou samostatně, ve svých obchodních aktivitách se ale budou vzájemně podporovat. „Vnímáme, že s realitním trhem máme synergii, na druhou stranu jsme nikdy nechtěli, aby se naši poradci přímo zabývali realitami,“ uvádí generální ředitel Partners a investor startupových firem Petr Borkovec.

Generální ředitel třetí největší sítě realitních kanceláří Robert Hanzl zase poukazuje na to, že klienti NEXT REALITY často řeší problémy, s nimiž by jim nejlépe pomohl profesionální finanční poradce. „Klientovi nově můžeme poradit, jak v případě prodeje nemovitosti naložit s finančními prostředky, kam je uložit či investovat, v případě nákupu nemovitosti pak logicky pomůžeme s vyřízením hypotéčního úvěru nebo s pojištěním nemovitosti. Opřít služby o silného partnera z finančního segmentu je pro nás logickým krokem.“

Makléři NEXT REALITY tak budou motivováni k tomu odkazovat své zákazníky na produkty od Partners. Toto předávání klientů bude samozřejmě fungovat i opačným směrem. „Pokud budou mít klienti Partners zájem prodat nemovitost, finanční poradci jim budou moci doporučit prověřeného realitního makléře z naší společnosti,“ říká Hanzl.

Na jedné straně je tedy úzká provázanost služeb, na druhé straně společná ambice růst. Projekt obou společností počítá se 120 působišti na území České republiky. Alespoň dvacet nových poboček by mělo vzniknout již v průběhu tohoto roku.