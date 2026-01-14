Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Dnešní moderní architektura klade důraz na čisté linie a funkčnost. Zapomeňte na nevzhledné přístřešky, které k domu nepasují. Současným trendem jsou řešení, která se stávají pevnou součástí architektury a díky hliníkovým konstrukcím nevyžadují téměř žádnou údržbu.
Terasa, která se vám přizpůsobí
Základem spokojeného venkovního žití je ochrana proti slunci, větru i dešti. Zatímco dříve jsme byli odkázáni na rozmary počasí, dnes můžeme klima na terase aktivně regulovat.
Pokud toužíte po absolutní špičce, jsou tu bioklimatické pergoly. Ty pracují s lamelovým systémem, který plynule reguluje míru zastínění a prostupu záření – světla. V horkém létě lamely naklopíte tak, aby stínily, ale zároveň odváděly horký vzduch pryč. Když začne pršet, stačí lamely uzavřít a pergola zajistí komfortní ochranu před deštěm díky integrovanému odvodu vody skrytému v konstrukci.
Jestli preferujete stálý výhled na oblohu, je ideální volbou prosklená pergola. Ta propouští maximum přirozeného světla do interiéru, což oceníte hlavně v zimních měsících. Aby se ale prostor v létě neproměnil ve skleník, doplňuje se takové zastřešení terasy na míru o elektrické markýzy (moderní alternativa plachty na pergoly) nebo screenové rolety. Tyto prvky zajistí efektivní stínění a udrží pod střechou příjemné klima i během tropických dní.
Design bez kompromisů: Opticky rovná střecha
V moderním stavitelství jsou hitem konstrukce s tzv. opticky rovnou střechou. Zatímco u běžných přístřešků vidíte výrazný sklon kvůli odvodu vody, špičkové modely jako Flatline nebo Ultraline tento sklon chytře skrývají uvnitř konstrukce.
- Flatline nabízí minimalistický vzhled bez viditelného sklonu, a přesto zvládne zastřešit plochu až 7 × 5 metrů bez jediné středové stojiny.
- Ultraline je pak na trhu naprostým unikátem – profil střechy zůstává v dokonalé rovině a pouze skla jsou vložena ve spádu. Tento pravoúhlý tvar je ideální k moderním domům a dřevostavbám, kde by klasický sklon působil rušivě.
Instalace pergoly na zahradu vykouzlí další místnost
Terasa se může měnit podle ročních období. Stačí přidat boční zasklení, ať už rámové, nebo bezrámové. Tímto krokem vznikne zimní zahrada, která prodlouží sezónu od jara až do pozdního podzimu. Svislé rolety do pergoly, takzvané screenové rolety, vás zase ochrání před bočním větrem a hmyzem. Hliníkové zimní zahrady se tak stávají oázou klidu, kde i ta nejkrásnější zimní zahrada jako inspirace z časopisu bledne před realitou vašeho domova.
