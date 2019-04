Dolce Vita, Váš nový horský domov v srdci Krkonoš

Snad každý někdy projížděl okolo bytu či domu, které si dokázal představit jako místo, které by se mohlo stát jeho druhým domovem. Sjezdovky poblíž, terén, který doslova zve k projížďce na kolech, restaurace a obchody nedaleko. Od představy už je jen krok k otázce… kde pro sebe takové místo najít?

Odpověď je až překvapivě snadná. V komplexu Dolce Vita v samém srdci Krkonoš, v Harrachově. Apartmány o dispozicích 1+kk až 5+kk jsou umístěny v bytovém domě, který plně respektuje architektonické prvky této horské oblasti. Šikmé střechy a dřevo reprezentující tradici se zcela přirozeně a nenásilně snoubí s moderními technologiemi v jednotlivých apartmánech. Samozřejmostí je i energetická nenáročnost, která je jedním z aspektů, jak respektovat přírodu, do které je celý komplex zasazen.

Apartmány Dolce Vita do kategorie snů bezesporu řadí i skutečnost, že běžky si bez nadsázky můžete nasadit doslova přede dveřmi a vyrazit na výlety po kilometry dlouhých trasách. Sjezdovky jsou v bezprostřední blízkosti, stejně jako kvalitní restaurace a obchody. V létě naopak můžete vyrazit po cyklostezkách, na ryby nebo si vybírat z téměř neomezené nabídky turistických tras. Kdo by i tak měl pocit, že se nudí, tomu Harrachov nabízí návštěvu muzea, skokanských můstků nebo procházku po naučné stezce. Případně si může zajet do Polska nebo na magistrálu v Jizerských horách, destinace, které jsou v bezprostřední blízkosti Harrachova.

Zdá se vám, že víc už nabídnout nelze? Potom komplex Dolce Vita předčí i sny toho nejodvážnějšího ze snílků. Péče o nového obyvatele bytu nekončí podepsáním kupní smlouvy. Do vašeho života totiž spolu s apartmánem a samotným Harrachovem vstoupí také Dolcevita card a s ní nesčetné výhody.

Jistě si přejete, aby o váš druhý, horský, domov bylo co nejlépe postaráno. A bude… kompletní péče patří k tomu nejlákavějšímu, co Dolcevita card nabízí. Chcete, aby vaše sportovní vybavení bylo vždy v té nejlepší kondici? Potom se mu takového servisu dostane. Navíc bude Dolcevita card vždy nabitá zajímavými slevami nejen do místních vyhlášených restaurací, ale i slevami například na kuchyňské vybavení vašeho nového útočiště.

Každý si přeje trávit co nejvíce času v přírodě, sportem, zábavou, posezením v dobrých restauracích a s co nejmenším množstvím starostí. V harrachovském Dolce Vita, s Dolcevita Card v peněžence či kapse, vás právě takový ničím nerušený, doslova sladký život, čeká. Stačí se jenom rozhodnout. Vaší volbou se brzy bude moci stát také Dolce Vita v Liberci pod Ještědem. Další nádherné místo v českých horách s výhledem na ikonickou stavbu a především vynikající dostupností z hlavního města. Projekt se již intenzívně připravuje a brzy budou zveřejněny všechny detaily.