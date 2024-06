Dolce Vita v Mladé Boleslavi nabízí opravdu sladký život

Sladký život není jen v Praze, svůj dolce vita životní styl najdete i v Mladé Boleslavi v lokalitě Chrást, které místní neřeknou jinak než Sahara, kde se již dokončuje hrubá stavba projektu moderních řadových domů s názvem Dolce Vita. Zřetelně se rýsuje originální architektonický koncept, kde každý dům má kromě zahrady také terasu ve 2.NP se zelenou střechou, která vytváří další venkovní pokoj pro jeho obyvatele. Terasa je vsazená mezi domy tak, že nabízí soukromí a klidné prostředí pro poszení u ranní kávy nebo I pohodové místo pro vyřizování emailů, když preferujete práci z domova . V kombinaci s chytrou elektroinstalací, tepelným čerpadlem, přípravou pro instalaci FVE, akumulací dešťových vod a možností vlastního bazénu na zahradě se jedná o nový standard rodinného domu v této lokalitě. Projekt přináší celkem dvanáct prémiových řadových rodinných domů o různých dispozicích 5kk a výměře od 140 m2 do 179 m2 a malý bytový dům s jedenácti jednotkami.

Přijdte se podívat na Dny otevřených dveří 14 a 15.6. a vychutnejte si sklenička prosecca v zahradě, která již začátkem příštího roku může být Vaše. K dispozici budou prohlídky dvou typů domů a možná zjistíte, že Dolce Vita Mladá Boleslav a životní styl který nabízí, je právě to co hledáte.

Mladá Boleslav je moderní město, které nabízí mnoho důvodů, proč je skvělým místem pro život. Nachází se v strategické poloze nedaleko Prahy, kombinuje pohodlí městského života s příjemným okolním přírodním prostředím, což činí město atraktivní jak pro mladé profesionály, tak pro rodiny s dětmi. Pro ně Mladá Boleslav nabízí řadu vzdělávacích institucí, včetně kvalitních škol a školek. Město je také domovem pro různé sportovní a volnočasové aktivity, což zahrnuje sportovní areály, kina, divadla a množství parků a zelených ploch, které jsou ideální pro rodinné výlety a relaxaci. Ekonomický růst města je dalším důležitým faktorem. Mladá Boleslav se může pochlubit nízkou mírou nezaměstnanosti a širokou nabídkou pracovních příležitostí, zejména v automobilovém průmyslu a jeho dodavatelských řetězcích. To dává obyvatelům šanci pracovat a žít na jednom místě, což je velkým plusem v dnešní době, kdy mnoho lidí pendluje za prací do větších měst. Pro aktivní životní styl najdete v blízkosti projektu plno volnočasových aktivit v krátké dojezdové vzdálenosti - Český ráj, Máchovo jezero, zábavní park Mirakulum atp. A to vše jen 20 min jízdy z Černého mostu:) Více o projektu naleznete na www.dvmb.cz.