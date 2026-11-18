Zkušenost z uzavřených obchodů má velkou hodnotu. Stejně cenná je možnost podívat se na zaběhnutý postup očima odborníka a položit mu otázku, na kterou při prohlídce nebo jednání nezbývá čas. Právě tak má vzdělávání přímou vazbu na práci s klientem.
Od profesní přípravy k náročnějším tématům
Web komory soustřeďuje informace o profesních zkouškách a přípravných kurzech. Mezi vzdělávacími partnery uvádí Realitní akademii ČR a Kurzy Sprint. Začínající makléř tak získává místo, kde může hledat cestu k odborné přípravě; zkušenější kolega podněty pro další rozvoj.
Šíři témat dokládá také archiv. Komora v roce 2025 představila školení ABES a Asociace inspektorů nemovitostí zaměřená na rizika skrytých vad a správný popis technického stavu. To jsou otázky, které začínají už u přípravy nabídky a zasahují do následné komunikace se zájemci.
AML v souvislostech
Další oblastí je AML. Komora na webu zveřejňuje školení a odborné konference ve spolupráci s advokátní kanceláří Petráš Rezek. Jejich obsah zahrnuje otázky kolem kontroly klienta, původu prostředků, vyhodnocování rizik a práce s dokumentací.
Pro makléře je podstatné umět propojit odborné informace s konkrétním postupem. Co potřebuji zjistit? Komu mám otázku předat? Jak celý krok srozumitelně vysvětlím klientovi? Smyslem vzdělávání je získat větší jistotu právě v těchto okamžicích.
Vyberte si téma, které by vám usnadnilo příští zakázku, a podívejte se na aktuální nabídku komory. Dobře zvolený kurz může změnit způsob, jakým připravujete obchod i jak o něm s klientem mluvíte.