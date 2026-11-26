Za značkou hledejte konkrétního člověka
Velká reklamní plocha ani známé jméno kanceláře neřeknou vše o makléři, který bude řešit váš obchod. Zjistěte, kdo vás bude zastupovat, s kým podepisujete smlouvu a kdo odpovídá za poskytované služby. Ptejte se i na zkušenosti s prodejem podobných nemovitostí ve vaší lokalitě.
Profesní zázemí má při výběru váhu
Realitní komora ČR staví svůj etický kodex na čestném jednání, ochraně zájmů klienta a vzdělávání. Členství tak představuje konkrétní závazek k profesním zásadám, o který se při rozhovoru s makléřem můžete opřít. Je to smysluplné kritérium výběru, nikoli automatická záruka výsledku každého obchodu.
Tvrzení o členství si ověřte sami ve vyhledávání makléřů a v seznamu kanceláří. Členství kanceláře nezaměňujte automaticky za osobní členství každého jejího spolupracovníka. Při nejasnostech si vyžádejte potvrzení přímo od organizace Realitní komora ČR.
Reference čtěte mezi řádky
Na internetu hledejte zkušenosti s konkrétním makléřem i kanceláří, nejen doporučení na jejich vlastním webu. Všímejte si opakovaných zmínek o komunikaci, dodržení dohod a vysvětlení smluv. Jediná pochvala ani jedna stížnost nevystihují celou praxi. Důležitý je širší obraz a způsob, jakým makléř na výhrady reaguje.
Dva doklady, na které se nezapomíná
Položte přímé otázky: „Máte pro poskytování služby vázanou živnost Realitní zprostředkování? Jste pojištěni podle zákona a ukážete mi pojistku?“ Oprávnění zkontrolujte podle IČO v živnostenském rejstříku. U zaměstnaného makléře ověřujte oprávnění jeho zaměstnavatele, který službu poskytuje.
Povinné pojištění musí pokrývat dobu výkonu činnosti. Podle zákona o realitním zprostředkování máte právo vyžádat si pojistku. Zjistěte, koho kryje, na jakou dobu a s jakými limity. Členství ani pozitivní recenze tuto kontrolu nenahrazují.
Rozhodujte podle faktů
Při výběru upřednostněte člena organizace Realitní komora ČR, který své oprávnění i pojištění dokládá otevřeně a jehož práci potvrzují konkrétní reference. Ověřit si partnera předem je rozumná součást ochrany majetku, který jste možná budovali celý život.