Dobrý anděl v realitách

Osm let se Jana Hájková z Dumrealit.cz pohybuje v realitách, a právě tato profese ji doslova zavála do nadačního fondu Dobrý Anděl. Působí tu už dva roky. K fondu se dostala prostřednictvím svých klientů, kterým zajišťovala prodej a koupi nemovitosti. „V té rodině měli postiženého klučinu, smál se jako všechny děti, ale měl handicap,“ vzpomíná Hájková. Čím více do rodiny docházela, chlapec si na její přítomnost zvykl a z každé její návštěvy se těšil. „Měl svůj svět, ale byl šťastný především obětavosti svých rodičů,“ řekla makléřka Jana. Právě tehdy se začala o nadaci zajímat. Sbírala informace.

Část ze zisku už přes rok investuje právě na pomoc dětem. Nedělá to jen proto, že z toho má užitek, těší ji, že někomu pomůže.

Kromě toho pořádá i dětské dny a různé akce. Lindava, vesnička na Českolipsku sama Jana Hájkovou oslovila, jestli se chce zúčastnit první akce.zmínila makléřka. I když se na akcích zviditelňuje svou reklamou a reklamou společnosti, má skvělý pocit z toho, že se děti baví. Práce v realitách je i jejím koníčkem, kolem sebe má spoustu skvělých kolegů z Národního realitního holdingu