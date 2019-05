Dětské postýlky od NEXT REALITY už slouží v Nemocnici na Bulovce

Základem je krásná, pohodlná postýlka. Společnost NEXT REALITY v loňském roce několik takových postýlek pro dětské oddělení Nemocnice na Bulovce zakoupila. Za krátký čas služby už stihly posloužit mnoha malým pacientům.

„Někdo by si mohl říci, že jsou to jen obyčejné postýlky, ale divili byste se, jak jejich kvalita dokáže významně ovlivnit to, jak děti pobyt v nemocnici pociťují,“ prozradil primář MUDr. Ivan Peychl Robertu Hanzlovi, generálnímu řediteli NEXT REALITY, který dorazil do nemocnice na návštěvu.

Čím vlastně tato lůžka vynikají? Nejde jen o vzhled, ale i o funkci. Oproti starým postýlkám jsou výškově nastavitelné a pohodlně a nehlučně otevíratelné. „Díky takovým darům, jako je ten od vaší firmy, se nám daří dál a dál postupně obnovovat vybavení naší nemocnice,“ vyjádřil firmě NEXT REALITY svůj velký dík pan primář Peychl.

Pomoc ale zdaleka nekončí. „I v letošním roce budeme moci přispívat a vylepšit tady všem dětem prostředí,“ přislíbil Robert Hanzl. A od slov nebylo daleko k činům: na konferenci NEXT REALITY bylo pro dětské oddělení Nemocnice na Bulovce vybráno dalších 60 tisíc korun na nákup potřebného zařízení. 31 tisíc korun dali dohromady realitní makléři a částkou 29 tisíc korun pak přispělo vedení firmy.

Děkujeme všem, kteří se k pomoci pro nemocnici připojili.