David Krajný: „Nabízím příležitost pro každého podnikatele“

Davide, proč jste skončil ve světoznámé firmě a odstěhoval se ze států zpět do republiky?

Tím, že jsem začal budovat kariéru v relativně mladém věku, mi bylo jasné, že do důchodu je hodně daleko. Jistě, byly další pozice v korporaci, kam bych se mohl posunout, ale moc už jich také nebylo. navíc jsem se chtěl postavit na vlastní nohy a o své budoucnosti rozhodovat sám. Pro mě je velká výzva zopakovat to, co jsem dokázal pro Wrigley, v jiné oblasti, jiné branži. Když jsem byl ve Wrigley a přemýšlel, co dál, bylo mi jasné, že bych se chtěl zaměřit na nějaké své podnikání. Začít na zelené louce není jednoduché a rozhlížel jsem se proto po někaké ověřeném konceptu, které již někde léta funguje. Cestoval jsem po Německu a viděl jsem tam vývěsní štít RE/MAX, který jsem znal z Ameriky. Byl jsem překvapený, co firma dělá v Německu. Podíval jsem se na jejich webové stránky a hned tři dny nato jsem seděl se spoluzakladatelem sítě RE/MAX ve Vídni v kanceláři, odkud se řídí aktivity pro Evropu. Probrali jsme principy, podmínky spolupráce a mě došlo, že RE/MAX je přesně taková příležitost, jakou hledám.

Od té doby se RE/MAXu velmi daří…

Od příchodu na český trh v roce 2005 vykazujeme kontinuální růst. Za loňský rok jsme udělali téměř 800 milionů v hrubém provizním obratu. To je o 8,5% více než v předchozím roce. Oproti předchozímu roku jsme dokonce zdvojnásobili tempo růstu. Navíc začátek roku je podle prvních výsledků opět vynikající…

Je nějaký cílový stav, kam byste rád RE/MAX dostal?

Sky is the limit!

Chceme do dvou let přesáhnou metu 1 miliardy obratu. S tím souvisí i potřeba rozvíjet pobočkovou síť. Aktuálně máme 147 zastoupení a další se připravují na otevření v letošním roce. Ale pořád to není takové, jak bych si představoval a hlavně stále nedosahujeme kapacity českého realitního trhu. V konečné fázi musíme být schopni mít pobočku v každém větším městě. Nejsme žádná luxusní značka, aby za námi lidé jezdili přes půl republiky. Musíme být všude, tak abychom mohli pomáhat po celé republice stále více klientům, kteří se trápí s prodejem či pronájmem nemovitostí.

Když mluvíte o růstu, kolik v RE/MAX stojí franšíza?

To se nedá paušálně říci. Ceny se mohou lišit podle oblastí. Obecně se pohybujeme okolo 450 tisíc korun. Ceny jsou dané, ale franšízant od nás dostane více, než zaplatí. Investujeme do jeho rozvoje poskytujeme mu know-how, vedeme ho v podnikání – máme k tomu dedikované profesionální manažery. Vybavíme kancelář, pomůžeme mu s náborem, se školením, s reklamou, významné slevy u dodavatelů a další. Nový franšízant nebuduje byznys na zelené louce. Maximálně jim pomůžeme, aby uspěli.

Kdy se vrátí investice do franšízy?

Když bude následovat naše know-how, bude se návratnost pohybovat v desítkách měsíců. To ale není to nejdůležitější. Když se podívám po naší síti, jsou s námi franšízanti, kteří pod značkou RE/MAX podnikají už deset, třináct let. Dnes mají dospělé děti, které připravují na to, že jednou kancelář povedou oni. Z toho mám velkou radost. Současně to ukazuje skutečnou perspektivu naší příležitosti.

Lidé se za jakékoli situace budou stěhovat, zakládat rodiny, … Málokterý obor je potřebný za jakékoli ekonomické situace. A v tom je naše nesporná výhoda. V síti máme kanceláře, které mají třicetimilionový obrat, ale také makléře, který vydělávají pět milionů ročně. Kdo se nebojí na sobě pracovat a bude následovat naše doporučení, musí být dlouhodobě úspěšný.

Vraťme se ale na chvíli k trhu. Největší událostí posledních dní je schválení realitního zákona. Jaký je Váš pohled na něj?

Jsem rád, že se konečně podařilo prosadit roky připravovanou legislativu. Ochrana klienta je naprosto zásadní a má přednost především. Nemyslím si, že je žádoucí, aby makléře mohl dělat kdokoli si nechá zřídit živnostenský list, proto zákon vítám.

Důležitým opatřením je také omezení úschov finančních prostředků klientů. Bavíme se tady o celoživotních úsporách rodin. Ukládání na účet realitní kanceláře je obrovský hazard. V tomto ohledu se rozhodně přikláním za další zpřísnění podmínek, za kterých mohou být peníze přijaty do úschovy. Podle mě by neměla být jiná možnost než ve formě bankovní, advokátní nebo notářské úschovy, jak je ostatně dobrým zvykem v zahraničí.

Ovlivní realitní zákon práci v RE/MAX?

V podstavě vůbec ne. Od začátku hráli zástupci RE/MAX důležitou roli při jeho přípravě a zákon jsme nejen podporovali, ale také pomáhali připomínkovat. Nehledě na to, že podstatu zákona naplňujeme od počátku našeho působení na trhu. Jako první jsme zavedli institut nezávislého ombudsmana, zavedli jsme certifikace pro realitní makléře, na webu zveřejňujeme nezávislá hodnocení práce jednotlivých makléřů sítě, takže kdokoli se může podívat na to, jak kdo pracuje. Navíc jsme nikdy nedovolili, aby úschova peněz probíhala přímo na účtech RK. Když to shrnu, podmínky zákona jsou pro nás už roky standart.

Zmínil jste zákon. S tím také souvisí nutnost některých makléřů mít patřičné zkoušky…

Ano, RX Akademie (unikátní vzdělávací instituce, kterou RE/MAX používá) byla jednou z prvních autorizovaných institucí, které získali oprávnění vykonávat státní zkoušku Obchodník s realitami. U nás se to týká asi čtvrtiny makléřů a nebojím se, že bychom nebyli připraveni včas.

Navíc možnost složit zkoušku nabízíme i pro externisty, nejen členy sítě RE/MAX. Takže kdokoli, kdo bude zkouškou muset projít nebo ji bude chtít složit dobrovolně, může se podívat na: www.rxakademie.cz kde se dozví detaily.

Davide, velmi Vám děkuji za rozhovor.

Pokud máte zájem o podnikání nebo uvažujete o změně oboru, obraťte se na naše zástupce, kteří si s vámi rádi popovídají o tom, jak to v našem oboru funguje. Jednoduše nám napište na info@re-max.cz , zavolejte jednomu z našich konzultantů, nebo nás navštivte na centrále. Budeme se na Vás těšit.