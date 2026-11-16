Darování nemovitosti je nezbytné ošetřit kvalitní darovací smlouvou

V rámci zákonem stanovených blízkých rodinných příslušníků je dar nemovitosti osvobozen od darovací daně. Jaké jsou nezbytné náležitosti takové smlouvy, jaký je průběh a na co si dát pozor?
Základní náležitosti smlouvy
Darování nemovitosti vyžaduje písemnou darovací smlouvu, ověření podpisů a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Proces vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí trvá zhruba tři až čtyři týdny.
Darovací smlouva na nemovitost musí obsahovat identifikaci smluvních stran, řádnou identifikaci převáděné nemovitosti v souladu s katastrálními předpisy, projev vůle darovat a dar přijmout a samozřejmě podpisy dárce a obdarovaného.
Chyby ve smlouvě nebo v návrhu na vklad mohou vést k tomu, že katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva zamítne.
Jaké zvolit zajištění pro dárce
Pokud dárce v nemovitosti bydlí nebo nadále bude bydlet, je rozhodně vhodné spolu s darováním zřídit pro dárce také věcné břemeno – služebnost doživotního užívání a bydlení. Lze ale také navíc sjednat i tzv. zákaz zcizení a zatížení. Ten znamená, že bez písemného souhlasu dárce nesmí být nemovitost dále darována, prodána nebo zatížena dalším věcným břemenem nebo zástavním právem apod.
Darování nemovitosti nebo dědictví
Výhodou darování za života může být jasné majetkové uspořádání podle vůle dárce a vyhnutí se případným sporům mezi dědici. Darování vychází také finančně lépe, protože dědické řízení je spojeno s poplatkem odvíjejícím se od hodnoty pozůstalosti. Na druhou stranu se dárce darováním za života vzdává svého vlastnictví, a to je třeba zvážit i pro případ zhoršení vzájemných vztahů do budoucna. Možnosti odvolání daru pro nouzi či nevděk jsou omezené.
Vzor z internetu nebo AI? Raději ne!
Darování nemovitosti je zásadní životní krok. Určitě se vyplatí mít připravenu nejen právně kvalitní darovací smlouvu na nemovitost, ale také probrat možná rizika, zajištění ve smlouvě, dopady do budoucna, příp. také daňové povinnosti. To vše podle konkrétní situace v rodině. Obecný vzor z internetu žádné takové souvislosti neřeší. Běžně se stává, že vzor smlouvy je špatně použit, vyplněn nebo je pominuta nějaká podstatná souvislost, která ze vzoru nevyplývá. Proto se rozhodně vyplatí služba advokáta, kterou můžete využít také z pohodlí domova online.