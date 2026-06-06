Daň z družstevního bytu, neplatiči i bezpečný prodej. Co teď řeší realitní trh?

Daň z prodeje družstevního bytu, vliv dálnice D3 na ceny nemovitostí, hodnota nemovitosti podle účelu, práva vlastníků pozemků, nájemní trh, rozkaz k vyklizení, bezpečný prodej i vzdělávání makléřů. Projekt Realiťák roku v posledních dnech přinesl další sérii praktických článků, které veřejnosti pomáhají lépe se orientovat v realitách a pochopit, proč se nevyplatí řešit prodej, koupi ani pronájem jen „pocitově“.
Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti vybírat prověřené realitní makléře a zároveň vysvětluje, co má kvalitní realitní služba obsahovat. Další praktické texty, datové analýzy a návody pravidelně vycházejí v sekci Aktuality projektu Realiťák roku. Základní informace pro klienty, kteří řeší prodej, koupi nebo pronájem nemovitosti, jsou soustředěné také na stránce Pro veřejnost. Pokud lidé hledají prověřeného realitního profesionála ve svém regionu, mohou využít také přehled Nejlepší makléři.
Tentokrát navazujeme článkem Daň z prodeje družstevního bytu vás může stát statisíce. Nebo taky nic. Rozhodují detaily a pokračujeme přes vliv dálnice D3 na realitní trh, různé typy hodnot nemovitosti, práva vlastníků pozemků, aktuální vývoj nájmů, rozkaz k vyklizení, bezpečný prodej, okresní analýzu domů i vzdělávání makléřů. Společným jmenovatelem všech těchto témat je snaha ukázat veřejnosti, že kvalitní realitní služba není jen inzerát a podpis smlouvy, ale především bezpečný proces, správné informace a schopnost včas rozpoznat rizika.
Daň z prodeje družstevního bytu: někdy nic, jindy statisíce
Výchozím článkem tohoto přehledu je text Daň z prodeje družstevního bytu vás může stát statisíce. Nebo taky nic. Rozhodují detaily. U družstevních bytů se často chybuje v tom, že lidé automaticky přenášejí logiku osobního vlastnictví na převod družstevního podílu. Jenže právně nejde o prodej bytu jako věci, ale o převod členských práv a povinností v družstvu. A právě to má dopad i na daňové posouzení.
Z pohledu veřejnosti je to důležité téma hlavně proto, že prodávající se často soustředí na cenu, ale daňový dopad řeší až po podpisu. To je pozdě. Dobrý makléř by měl umět rozpoznat, že nejde o běžný prodej bytu, upozornit na daňové otázky a pomoci klientovi včas přizvat odborníka.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, k podobným situacím dlouhodobě připomíná, že právě detaily v dokumentech, termínech a způsobu nabytí mohou rozhodnout o tom, zda bude obchod bezpečný, nebo zda klienta později čeká nepříjemné překvapení.
D3 mění mapu bydlení mezi Prahou a jihem Čech
Další silný datový článek D3 přepisuje mapu bydlení mezi Prahou a jihem Čech. Nejde jen o Tábor a Budějovice, ale o celý koridor i jeho zázemí se věnoval dálnici D3 a jejímu vlivu na realitní trh mezi Prahou a jihem Čech. Text zdůrazňuje, že D3 není jen dopravní stavba, ale koridor, který postupně mění chování domácností, investorů i pronajímatelů.
Jakmile se zlepší nebo stabilizuje dojezd mezi Prahou, Táborem, Českými Budějovicemi a širším zázemím, začínají se jinak přepočítávat ceny, zájem o lokality i ochota lidí dojíždět. Pro veřejnost je to praktická zpráva: při koupi nebo prodeji nestačí sledovat jen současnou cenu, ale také budoucí dopravní dostupnost, infrastrukturu a širší regionální vývoj.
Data a grafy u podobných článků vycházejí z ověřených exkluzivních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy, portálem Reality.iDNES.cz a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, u dálničních a regionálních analýz dlouhodobě zdůrazňuje, že dostupnost je jedním z klíčových faktorů, který může proměnit poptávku, cenu i rychlost trhu.
Jaká je skutečná hodnota nemovitosti? Záleží na účelu
Velmi praktický byl i článek Jaká je skutečná hodnota vaší nemovitosti? Záleží na tom, kdo si ji žádá – a za jakým účelem. Vysvětluje, že jedna nemovitost může mít několik různých hodnot podle toho, kdo ji posuzuje. Jinou hodnotu řeší pojišťovna, jinou banka, jinou kupující, jinou soud a jinou dědické řízení.
To je pro veřejnost mimořádně důležité. Lidé často očekávají, že existuje jedna „správná“ cena nemovitosti. Jenže realita je složitější. Tržní cena, odhad banky, pojistná hodnota, reprodukční cena nebo hodnota pro dědictví se mohou výrazně lišit. A pokud si klient tyto rozdíly neuvědomí, může být překvapený při hypotéce, pojistné události, rozvodu, dědictví nebo prodeji.
Právě zde má profesionální makléř velkou přidanou hodnotu. Umí klientovi vysvětlit, že cena v inzerátu není totéž jako bankovní odhad, a že při rozhodování je potřeba vědět, za jakým účelem se hodnota stanovuje.
Kdo může vstoupit na pozemek? Vlastnictví není absolutní hradba
Další praktický text Kdo může vstoupit na pozemek: práva vlastníka a jak si pohlídat právní jistotu při koupi i prodeji se věnoval otázce, kdo může vstoupit na soukromý pozemek. Článek připomíná, že soukromý pozemek je chráněný, ale neznamená to, že na něj za žádných okolností nikdo nesmí vstoupit. Roli mohou hrát sítě, věcná břemena, vodní toky, havárie, kontroly, sousedské přístupy nebo infrastruktura.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, v článku upozorňuje: „Spor o vstup na pozemek je často jen symptom – pod tím bývá špatně nastavený právní režim přístupu, nejasné věcné břemeno nebo podceněná infrastruktura. Když se to vyřeší předem, kupní smlouva i financování proběhnou hladce a bez nervů.“
Pro veřejnost je to opět velmi konkrétní ponaučení. Při koupi domu nebo pozemku nestačí projít zahradu a podívat se do katastru jen na vlastníka. Je potřeba řešit sítě, přístupy, revizní šachty, historická vedení, věcná břemena a reálné užívání pozemku.
Nájemní byty v ČR: za pět let +33,9 %, ale trh zůstává rychlý
Datově velmi silný byl článek Pronájem bytů v ČR za posledních 5 let: nájemné vzrostlo na 324 Kč/m². Podle ověřených dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz dosáhla celorepubliková cena nájemních bytů v dubnu 2026 hodnoty 324 Kč/m². V dubnu 2021 to bylo 242 Kč/m², což znamená růst o 33,9 %. Meziročně cena vzrostla z 302 na 324 Kč/m², tedy o 7,3 %.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v článku upozorňuje: „U nájemního trhu je správné nacenění extrémně citlivé. Rozdíl několika procent může rozhodnout o tom, zda se byt pronajme rychle, nebo bude zbytečně ležet v nabídce.“
Článek zároveň připomíná, že u nájmů nestačí říct, že „v Praze je draho“ nebo že „nájmy rostou“. Je potřeba sledovat konkrétní kraj, aktuální cenu, dobu nabízení i počet konkurenčních nabídek. Pro nájemce to znamená, že dobré byty se z trhu ztrácejí rychleji, než naznačuje průměrná doba nabízení. Pro pronajímatele to zase znamená, že přestřelená cena může byt zbytečně držet v nabídce.
Rozkaz k vyklizení: nový nástroj, ale ne náhrada prevence
Velký praktický význam má také článek Rozkaz k vyklizení 2026: neplatiči na odchodu? Nový nástroj zrychluje cestu pronajímatele zpět k bytu. Text vysvětluje, že rozkaz k vyklizení je soudní rozhodnutí, které může soud vydat bez klasického jednání, pokud z žaloby a přiložených písemných důkazů vyplývá, že nájem bytu nebo domu skončil a žalovaný nemovitost dál užívá bez právního důvodu.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v článku říká: „Pronajímatelé často čekají příliš dlouho a začnou situaci řešit až ve chvíli, kdy je dluh vysoký a komunikace s nájemcem se rozpadla. Nový rozkaz k vyklizení může pomoci, ale jen tehdy, pokud má pronajímatel v pořádku smlouvu, důkazy a postupuje právně správně.“
Důležité je, že článek zároveň varuje před falešným pocitem bezpečí. Nový nástroj nenahrazuje kvalitní nájemní smlouvu, pečlivé prověření nájemce, předávací protokol, fotodokumentaci, evidenci plateb a včasnou komunikaci. Nejlepší spor je ten, který vůbec nevznikne.
Smlouva s makléřem: nikdo vás nemůže tlačit k podpisu
Další článek Může mě makléř nutit podepsat nevýhodnou smlouvu? Jak chránit svá práva se věnoval obavě klientů, zda je může makléř nutit podepsat nevýhodnou smlouvu. Odpověď je jasná: realitní makléř klienta nemůže nutit podepsat smlouvu, které nerozumí nebo se kterou nesouhlasí.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v článku radí: „Před podpisem jakékoli smlouvy s realitním makléřem si ji důkladně prostudujte a v případě nejasností se nebojte zeptat na vysvětlení. Seriózní makléř by vám měl všechny podmínky srozumitelně vysvětlit a neměl by vás tlačit do rychlého podpisu.“
Tento článek přesně zapadá do osvětové role projektu Realiťák roku. Veřejnost se učí, že kvalitní realitní služba začíná už před podpisem zprostředkovatelské smlouvy. Pokud klient nerozumí provizi, exkluzivitě, délce smlouvy, výpovědním podmínkám nebo rozsahu služeb, neměl by podepisovat jen proto, že „se to tak dělá“.
Reality.iDNES.cz a projekt Realiťák roku: proč má spojení smysl
Další text Proč hledat, prodávat a inzerovat nemovitosti právě na Reality.iDNES.cz se zaměřil na to, proč je portál Reality.iDNES.cz důležitým místem českého realitního trhu. Samotné vložení inzerátu ale nestačí. O výsledku rozhoduje kvalita prezentace, cena, fotografie, popis, úplnost informací, důvěryhodnost a bezpečný průběh transakce.
Text zároveň připomíná, že Reality.iDNES.cz přináší realitní inzertní prostředí a odborný obsah, zatímco projekt Realiťák roku podporuje osvětu, profesionalitu a důvěru v realitní služby. Společně tak pomáhají veřejnosti lépe se orientovat při hledání, prodeji i pronájmu nemovitosti.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, v článku říká: „Kvalitní realitní trh nevzniká jen tím, že někde visí hodně inzerátů. Vzniká tím, že lidé mají dostatek informací, makléři pracují profesionálně a prodávající vědí, co všechno prodej nebo pronájem obnáší.“
Den pro makléře a FEST na Lipně: vzdělávání je přínos hlavně pro klienty
Do přehledu patří také články o vzdělávacích akcích pro makléře – Realiťák roku FEST na Lipně ukázal, že kvalitní makléř se učí celý život a Den pro makléře 2026: praktické know-how, AI, obchod, finance i právo pro realitní profesionály.
Lipenský FEST přinesl 37 účastníků, čtyři dny, přibližně 900 minut vzdělávání, praktické workshopy, odborné diskuze a networking.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, k FESTu říká, že cílem projektu Realiťák roku je nejen pomáhat veřejnosti poznat kvalitní makléře, ale také samotné makléře dlouhodobě vzdělávat a vést k vyšším standardům práce.
Na stejnou logiku navazuje i článek o Dni pro makléře 2026. Akce proběhne ve dvou termínech – 11. června 2026 v Praze a 25. června 2026 v Olomouci – a zaměří se na AI a automatizaci, finance a obchod, právo a systémové nastavení makléřské práce.
Pro veřejnost je to důležité proto, že vzdělávání makléřů není interní oborová záležitost. Pokud makléř rozumí právu, financování, datům, technologiím i komunikaci s klienty, dokáže lépe chránit prodávající, kupující i pronajímatele.
Domy podle okresů: rozdíly jsou obrovské
Na konci května vyšla také okresní analýza Domy k prodeji v okresech: za 10 let nejvíce zdražily Prachatice, Hodonín a Plzeň-sever. Celorepublikově vzrostla cena domů z 15 458 Kč/m² v dubnu 2016 na 51 214 Kč/m² v dubnu 2026, tedy o 231,3 %. Největší desetiletý růst zaznamenaly Prachatice, Hodonín a Plzeň-sever.
Článek upozorňuje, že u rodinných domů se správné ocenění musí opírat nejen o okresní data, ale také o technický stav, energetiku, pozemek, lokalitu a reálnou poptávku. Právě u domů může kvalitní makléř zásadně pomoci: propojit data s lokální znalostí, upozornit na technická rizika, nastavit cenu a připravit celý proces tak, aby prodávající neztratil čas a kupující nepřehlédl podstatné riziko.
Ztráta příjmu, nemoc a bezpečný prodej: když prodej není porážka
Velmi citlivým tématem byl článek Ztráta příjmu nebo dlouhodobá nemoc: kdy je prodej nemovitosti nejmenší zlo a jak to udělat bezpečně. Vysvětluje, že ztráta příjmu, nemoc, invalidita, vyhoření nebo rozpad podnikání mohou rychle změnit rodinný rozpočet a z dříve zvládnutelné hypotéky udělat problém.
Článek říká důležitou věc: prodej v krizi nemusí být selhání. Někdy je to způsob, jak zastavit zhoršování situace, ochránit rodinu před dluhovou spirálou, exekucí nebo nuceným prodejem hluboko pod cenou.
To je přesně typ článku, kde se role dobrého makléře posouvá daleko za hranici inzerce. V krizové situaci musí makléř umět pracovat citlivě, rychle, procesně a bezpečně.
Smlouvy, úschova a katastr: bezpečný prodej stojí na procesu
Nejnovější článek v tomto přehledu Smlouvy, úschova a katastr: Jak prodat bezpečně a nepřijít o peníze připomíná, že bezpečný prodej není jen o nalezení kupujícího. Rozhodující je rezervační smlouva, kupní smlouva, bezpečná úschova, správně načasovaný návrh na vklad, hypotéka kupujícího, předání nemovitosti, předávací protokol, stavy měřidel a dokumentace.
Projekt Realiťák roku zde zdůrazňuje, že kvalitní makléř není právník, ale musí vědět, kdy zapojit advokáta, notáře, banku, hypotečního poradce, odhadce nebo katastrálního specialistu. Má koordinovat celý proces, hlídat termíny a upozorňovat na rizika, která laik často nevidí.
Pro veřejnost je to jeden z nejdůležitějších textů vůbec. Ukazuje, že bezpečný realitní obchod není sled náhodných kroků, ale proces, který musí mít jasný plán.
Co si z tohoto týdne odnést
Z článků od 21. května je vidět několik hlavních linií.
Zaprvé: daňové, právní a procesní detaily nejsou formalita. U družstevního bytu může daň znamenat nulu, nebo statisíce. U smluv, úschovy a katastru může jediná chyba zdržet obchod nebo ohrozit peníze klienta. U vstupu na pozemek mohou nejasné přístupy, břemena nebo sítě ovlivnit cenu i financování.
Zadruhé: data je potřeba číst lokálně a v souvislostech. Nájemní byty celorepublikově zdražily, ale rozhoduje konkrétní kraj, doba nabízení a konkurence. U domů se okresní rozdíly za deset let dramaticky rozešly. A u D3 je vidět, jak infrastruktura mění realitní mapu.
Zatřetí: kvalitní realitní služba se nepozná podle slibu nejvyšší ceny ani podle nejnižší provize. Pozná se podle toho, zda makléř umí chránit klienta, řídit proces, vysvětlit rizika, pracovat s daty a přizvat správné odborníky ve správný čas.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Projekt Realiťák roku má pro veřejnost zásadní přínos právě v tom, že složitá realitní témata neponechává jen odborníkům, ale překládá je do srozumitelné praxe. Prodej, koupě nebo pronájem nemovitosti patří mezi největší životní rozhodnutí. Ve hře jsou často miliony korun, rodinné vztahy, hypotéky, právní závazky, daňové dopady i silné emoce. Přesto mnoho lidí do realitní transakce vstupuje bez zkušeností a spoléhá na rady okolí, první dojem nebo nejjednodušší vysvětlení.
Právě to se projekt Realiťák roku snaží měnit. Veřejnosti ukazuje, že dobrý makléř není jen člověk, který najde zájemce nebo vloží inzerát. Je to odborný průvodce, který umí nastavit cenu, připravit dokumenty, koordinovat právní proces, komunikovat s bankou, advokátem i katastrem, vyhodnotit rizika a bezpečně dovést klienta až k předání nemovitosti.
Důležité je i vzdělávání makléřů. Realiťák roku FEST a Den pro makléře 2026 ukazují, že projekt Realiťák roku nevytváří jen žebříček, ale také prostředí, v němž se realitní profesionálové učí, sdílejí zkušenosti a posouvají své služby. To má přímý dopad na veřejnost. Vzdělanější makléř dokáže lépe ochránit klienta, rychleji rozpoznat riziko a navrhnout bezpečnější řešení.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, připomíná: „Veřejnost často pozná kvalitu makléře až ve chvíli, kdy nastane problém. Naším cílem je pomáhat lidem vybírat si prověřené profesionály a zároveň podporovat makléře, kteří berou svou práci vážně.“
Projekt Realiťák roku tak veřejnosti nepřináší jen obsah o nemovitostech. Přináší jí schopnost lépe se rozhodovat, porozumět rizikům a nenechat se zatlačit do špatného procesu. Pokud lidé řeší prodej, koupi nebo pronájem, mohou využít nejen praktické články v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, ale také stránku Pro veřejnost a přehled Nejlepší makléři, kde projekt Realiťák roku pomáhá lépe se orientovat při výběru prověřeného realitního profesionála.
A právě to je největší hodnota projektu Realiťák roku: pomáhat lidem prodávat, kupovat i pronajímat nemovitosti bezpečněji, informovaněji a s větší důvěrou v profesionály, kteří svou práci dělají poctivě.