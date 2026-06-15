Co všechno může ovlivnit vaši hypotéku?

Komerční sdělení   18:08
Získání hypotéky je pro většinu lidí jedním z největších finančních kroků v životě. Banky dnes ale neposuzují pouze výši příjmu nebo hodnotu nemovitosti. Při schvalování úvěru sledují celkovou finanční situaci žadatele a hodnotí, jak spolehlivě bude schopný splácet i v delším horizontu.

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Co má vliv na výši schválené hypotéky? | foto: Vyhraj.cz

Vedle příjmů tak hrají důležitou roli také výdaje, stávající závazky nebo celkový způsob nakládání s penězi.

Co má vliv na výši schválené hypotéky?

Příjem a jeho stabilita

Výše příjmu je stále jedním z hlavních faktorů. Banky však neřeší jen samotnou částku, ale především stabilitu a předvídatelnost příjmů.

Nejlépe bývá hodnoceno zaměstnání na dobu neurčitou s delší historií. U podnikatelů banky obvykle sledují několik daňových období zpětně a posuzují, zda příjmy dlouhodobě nekolísají. Důležité je také odvětví, ve kterém člověk pracuje – některé obory mohou být z pohledu banky rizikovější než jiné.

Platební historie a úvěrové registry

Velký vliv má i to, jak jste v minulosti spláceli své závazky. Banky kontrolují úvěrové registry a zajímá je, zda jste někdy neměli problémy se splácením.

Opakované pozdní splátky nebo nedoplatky mohou výrazně snížit šanci na schválení hypotéky. Naopak dlouhodobě bezproblémová historie funguje jako pozitivní signál a může pomoci i při vyjednávání lepších podmínek.

Stávající úvěry a finanční závazky

Hypotéku ovlivňují i další půjčky, kreditní karty nebo kontokorenty. Banka totiž počítá nejen to, co aktuálně splácíte, ale i možné budoucí zatížení rozpočtu.

Často se proto doporučuje před žádostí o hypotéku snížit nebo zrušit nevyužívané úvěrové limity. Vyšší zadluženost totiž automaticky snižuje částku, kterou může banka schválit.

Pravidelné výdaje a finanční rezerva

Banky dnes stále více sledují také běžné fungování účtu. Zajímá je, kolik peněz vám po zaplacení běžných výdajů zůstává a zda máte vytvořenou finanční rezervu.

Lidé, kteří hospodaří stabilně, nepadají pravidelně do mínusu a mají určitou rezervu na účtu, bývají vnímáni jako méně rizikoví klienti.

Online zábava a gambling

Do hodnocení mohou vstupovat i některé typy volnočasových výdajů, například pravidelné platby spojené se sázením, online casiny nebo herními aplikacemi. Banky obvykle neřeší jednorázovou drobnou aktivitu, ale spíše dlouhodobý vzorec chování a poměr těchto výdajů k příjmům.

Pokud se podobné transakce objevují často nebo ve vyšších částkách, může to být vnímáno jako zvýšené finanční riziko. Právě proto se doporučuje mít před žádostí o hypotéku své finance co nejvíce stabilní a přehledné.

Pozor i na časté žádosti o úvěr

Méně známým faktorem je také počet žádostí o půjčky v krátké době. Každá žádost se může objevit v registrech a větší množství dotazů může působit dojmem, že klient akutně hledá financování.

I z tohoto důvodu odborníci doporučují podávat žádosti promyšleně a ideálně po konzultaci s hypotečním specialistou.

Hypotéka není jen o příjmu

Schválení hypotéky dnes ovlivňuje celá řada faktorů. Banky hodnotí celkovou finanční stabilitu, platební historii i způsob, jakým člověk dlouhodobě hospodaří se svými penězi.

Čím přehlednější a stabilnější finanční situaci máte, tím větší je šance nejen na schválení hypotéky, ale i na výhodnější podmínky a nižší úrokovou sazbu.

zdroje:

ANEŽKA. Hazard a půjčka: Co dělat při zamítnutí. Vyhraj.cz [online]. 16. 5. 2026 [cit. 3. 6. 2026]. Dostupné z: https://vyhraj.cz/hazard-a-pujcka-co-delat-pri-zamitnuti/

OSTATEK, Libor Vojta a Radek SLAVÍK. Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Pozor na vtípky i hazard. Peníze.cz [online]. 3. 5. 2026 [cit. 3. 6. 2026]. Dostupné z: https://www.penize.cz/hypoteky/489209-jak-si-zkomplikovat-cestu-k-hypotece-pozor-na-vtipky-i-hazard

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