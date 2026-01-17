Co se v posledním týdnu řešilo na webu projektu Realiťák roku: prohlídky, nájmy, tržní analýza, vady po koupi i férovost pravidel

Autor:
  8:47
Poslední týden na webu projektu Realiťák roku opět potvrdil, že veřejnost nejvíc zajímají témata, která rozhodují o penězích a bezpečí v praxi: jak připravit nemovitost na prohlídky, co ukazují data o nájemním trhu, jak číst aktuální vývoj trhu v lednové analýze, jak postupovat při reklamaci vad po koupi – a také proč jsou kontroly v projektu důležité pro férové výsledky. Klíčovou roli v dlouhodobé osvětě a práci s daty hraje i portál Reality.iDNES.cz, jeden z hlavních partnerů projektu.
RR 20260116

RR 20260116 | foto: pro iDNES.cz

RR 20260116
RR 20260116
RR 20260116
RR 20260116
7 fotografií

1) Prodej bez stresu: prohlídka rozhoduje během prvních sekund

RR 20260116

V sérii „20 obav z prodeje nemovitosti“ vyšla Obava č. 13: Netuším, jak se připravit na prohlídky – téma, které dokáže ovlivnit nejen rychlost prodeje, ale i výslednou cenu.

„Byt může být krásně zrekonstruovaný, ale když je přeplněný osobními věcmi a působí těžce, zájemce si v něm jen těžko představí sám sebe,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.

Článek prakticky shrnuje, co udělat před první prohlídkou: odosobnit prostor, uklidit vizuální „šum“, pustit světlo, vyvětrat, doladit detaily (dveře, baterie, zásuvky), připravit základní podklady. Upozorňuje i na častou chybu: prodávající se snaží „přesvědčovat“, čímž vytváří tlak. Makléř má prohlídku vést profesionálně, v klidu a s prostorem pro rozhodování.

Odkaz: Odkaz

2) Analýza trhu: stabilní vývoj, návrat investorů a dlouhodobý tlak na dostupnost bydlení

RR 20260116

Do přehledu patří i klíčový analytický text: „Analýza vývoje realitního trhu – leden 2026: stabilní trh, návrat investorů a dlouhodobý tlak na dostupnost bydlení“. Článek shrnuje, že po turbulentnějších obdobích trh působí stabilněji, ale zároveň zůstávají přítomné strukturální problémy – zejména dostupnost bydlení a omezená nabídka v klíčových lokalitách.

Hlavní myšlenky článku lze zjednodušit do tří bodů:

  • Stabilizace neznamená zlevnění. Trh se může „uklidnit“, ale ceny se často drží vysoko, protože nabídka je napjatá a poptávka v atraktivních lokalitách neutichá.
  • Investoři se vracejí, ale počítají. Víc než dřív rozhoduje cashflow, náklady, výnos a dlouhodobý horizont – méně „sázka na růst“.
  • Dostupnost bydlení je dlouhodobý problém. Bez širší změny v nabídce, povolování a výstavbě se tlak na ceny (a u části trhu i na nájmy) bude vracet.

„Data nám ukazují stabilní trh, ale zároveň jasně potvrzují, že problém dostupnosti bydlení nezmizel – naopak se dál propisuje do cen i do nájemního trhu,“ shrnuje Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.

Odkaz: Odkaz

3) Nájemní bydlení: dražší, ale paradoxně rychlejší trh

RR 20260116

Z datového pohledu zaujal článek o vývoji nájemního bydlení za pět let. Hlavní zpráva je dvojí: nájmy dlouhodobě rostou, ale současně se zrychluje obsazování bytů – kvalitní nabídky mizí rychleji.

„U nájemního bydlení je důležité číst čísla správně: nejde jen o to, kolik je nabídek, ale hlavně jak rychle mizí ty kvalitní. Veřejnost učíme, aby si hlídala smluvní podmínky, kauce, služby a férovost nastavení – a aby se nebála chtít po makléři jasná data a podklady,“ doplňuje Monika Lukášová.

Odkaz: Odkaz

4) Cenotvorba: „není to o pocitech“, ale o datech a reakci trhu

RR 20260116

V rámci seriálu Pomáháme plnit sny o bydlení se řeší jedna z nejčastějších chyb prodávajících: špatně nastavená cena. Klíčové sdělení zní: inzerát není realita – rozhoduje to, za kolik a jak rychle se podobné nemovitosti skutečně prodaly.

Článek připomíná i důležitý princip: cenu lze „testovat“, ale jen tehdy, když měříte odezvu trhu a máte připravený plán, co uděláte, když trh cenu nepotvrdí. Jinak se z nemovitosti stává „ležák“ a výsledkem bývá série slev.

Odkaz: Odkaz

5) Reklamace vad po koupi: pět let neznamená automatický úspěch

Praktický článek o reklamaci stavebně-technických vad po koupi nemovitosti připomíná, že práva existují, ale úspěch stojí na tom, jak rychle a správně kupující jedná – zejména v dokumentaci, posudcích a komunikaci.

„U těchto situací je klíčové nečekat. Čím dřív kupující jedná, tím větší šanci má, že se věc bude dát férově a prokazatelně řešit,“ říká Monika Lukášová.

Odkaz: Odkaz

6) Zastupování kupujícího: makléř nehledá jen „vlastní portfolio“

RR 20260116

Článek k obavě kupujících vysvětluje rozdíl mezi rolí makléře prodávajícího a makléře kupujícího – a proč kvalitní zástupce kupujícího hledá napříč trhem, nejen v jedné databázi.

„Zkušený realitní makléř má síť kontaktů a přístup i k nabídkám, které nejsou veřejně inzerovány. Klientovi tak často šetří čas a pomáhá dostat se k lepším možnostem,“ říká Petr Makovský.

Odkaz: Odkaz

7) Uzavření ročníku: výsledky – a proč jsou kontroly klíčové

RR 20260116

Navázali jsme také na téma vyhlášení výsledků a vysvětlili, proč jsou kontroly hlasů, recenzí, referencí i podkladů důležité. Férovost pravidel chrání nejen makléře, ale především veřejnost – aby ocenění skutečně pomáhalo lidem orientovat se na trhu a vybírat si prověřené profesionály.

„Projekt Realiťák roku má smysl jen tehdy, když veřejnost ví, že se hraje fér. Kontroly jsou nutná součást důvěry,“ shrnuje Monika Lukášová.

Odkazy:

  • Výsledky a ocenění: Odkaz
  • Kontroly a férovost: Odkaz

Závěr: co si z toho má odnést veřejnost

Smyslem projektu Realiťák roku není jen „žebříček“. Je to dlouhodobá edukace veřejnosti: aby lidé věděli, co mají po makléři chtít, jak poznat profesionalitu, jak číst data, jak se chránit ve smlouvách a jak se vyhnout chybám, které stojí čas i peníze. A právě díky partnerům – včetně Reality.iDNES.cz – se tato osvěta dostává k široké veřejnosti srozumitelně, prakticky a v návaznosti na realitu trhu.

Vstoupit do diskuse
Témata: ks-nalevo