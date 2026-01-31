Co se v posledním týdnu řešilo na webu projektu Realiťák roku: Jihočeská data, rodinné domy, bezpečný pronájem, změny pro rok 2026 i „stromy na pozemku“

1) Jihočeský kraj: růst cen, ale hlavně návrat rychlosti prodejů
Týden odstartoval datový článek k Jihočeskému kraji, který ukazuje „dvojí tvář“ regionu: silná krajská a okresní centra vs. rekreační lokality, kde se trh chová odlišně. V prosinci 2025 je v datech vidět zásadní signál – výrazné zrychlení prodejů: u bytů spadla doba nabízení meziročně z 157 na 86 dní a u domů z 241 na 122 dní.
Zároveň vychází pětiletý obrázek (01/2021–12/2025):
- Byty: 43 816 → 79 737 Kč/m² (+82 %) a nabídka téměř dvojnásobná, přitom doba nabízení celkově stabilní.
- Domy: 24 757 → 44 332 Kč/m² (+79 %) a doba nabízení dolů (v prosinci meziročně téměř o polovinu).
- Nájmy: za 5 let růst ceny, ale v závěru roku spíš „rovnováha“ u ceny a rychlejší rotace nabídky.
V textu zaznívá důležitá myšlenka pro veřejnost: nestačí sledovat jen cenu – stejně podstatná je rychlost a kvalita nabídky. A také důraz na profesionalitu prezentace a realistické cenotvorby, kterou projekt dlouhodobě veřejnosti vysvětluje.
2) Rodinné domy v ČR: +62,5 % za 5 let a obrat v rychlosti
Druhý velký datový materiál týdne přinesl celorepublikový pohled na rodinné domy. Cena u „Prodej domy“ se posunula z 30 815 Kč/m² (01/2021) na 50 073 Kč/m² (12/2025), tedy +62,5 %. Ještě silnější je ale signál zrychlení: průměrná doba nabízení spadla z 227 dní (12/2024) na 121 dní (12/2025), což text označuje za zásadní obrat v rychlosti trhu.
Pro veřejnost je to dobré vodítko: u domů se v praxi nejvíc promítají technické otázky, dokumentace, energetika a financování – a v rychlejším trhu se ještě víc ukazuje rozdíl mezi „dobře připravenou“ nabídkou a domem s otazníky.
3) Pronájem nemovitosti: nejrizikovější disciplína a malé chyby, velké škody
V seriálu Pomáháme plnit sny o bydlení vyšel díl věnovaný pronájmu – s jasným sdělením, že pronajímat „někomu slušnému“ zní jednoduše, ale v praxi rozhodují maličkosti: prověření zájemce, správné smluvní nastavení a schopnost reagovat hned při prvních signálech problému.
To přesně zapadá do role projektu: učit veřejnost, co má od makléře chtít (a proč nejde jen o inzerát a předání klíčů), ale o prevenci rizik a jasná pravidla.
4) Změny v roce 2026: limity drobných oprav a proč se vyplatí mít smlouvu „na pevno“
Navazující článek shrnul praktickou změnu pro nájemní bydlení v roce 2026: upravují se finanční limity pro drobné opravy a roční limit podle podlahové plochy bytu – tedy téma, které v reálném provozu často vede ke sporům. Text zdůrazňuje, že kdo má dobře nastavenou smlouvu, předávací protokol a pravidla komunikace, předchází konfliktům; kdo nechá vše „na domluvě“, riskuje zbytečné emoce i spory o tisíce až desetitisíce.
5) Investor a pronajatý byt: kdy se z kupujícího stává pronajímatel
Pro investory a kupující „bytu s nájemníkem“ vyšel stručný, ale důležitý text: investor se nestává vlastníkem podpisem kupní smlouvy, ale až zápisem do katastru, přičemž právní účinky nastávají zpětně ke dni doručení návrhu na vklad – a k témuž okamžiku se z nového vlastníka stává pronajímatel.
6) Stromy na stavebním pozemku: komplikace, nebo přidaná hodnota?
Velmi praktický byl i článek o tom, jak se dívat na stromy na stavebním pozemku. Text připomíná, že nejde jen o estetiku – při prodeji je potřeba vědět, které dřeviny mohou být chráněné, kdy je třeba povolení ke kácení a jak může strom ovlivnit budoucí projekt domu. Zároveň ukazuje, že zkušený makléř umí z takové situace udělat výhodu (soukromí, mikroklima, „hotová zahrada“), ale hlavně ochránit klienta před chybami.
7) Projekt a veřejnost: proč to celé dává smysl (a kde může veřejnost pomoct)
Týden uzavřel článek o tom, jak lze v roce 2026 podpořit projekty Realiťák roku a Realitka roku – jako dlouhodobou platformu, která zvyšuje kvalitu realitního zprostředkování, pomáhá veřejnosti se orientovat a vytváří prostor pro odbornou debatu i vzdělávání.
To je i přirozené propojení s portálem Reality.iDNES.cz, který je jedním z hlavních partnerů projektu: díky kombinaci dat, dosahu a dlouhodobé práce s tématy má veřejnost šanci získávat srozumitelné informace, podle kterých si umí lépe vybrat kvalitního makléře a bezpečněji řešit bydlení.
Co je hlavní takeaway týdne
- Data ukazují návrat rychlosti (zejména v závěru roku 2025) – a v praxi to zvýhodňuje kvalitně připravené nabídky.
- Nájem není „drobnost“: smlouva, protokoly a nastavení pravidel rozhodují o klidu i penězích.
- Detaily u pozemků a domů (stromy, dokumentace, technické otázky) jsou přesně to, kde má veřejnost vědět, co po makléři požadovat.