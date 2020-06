Co obnáší práce realitního makléře?

Jelikož nemovitý majetek je z materiálního hlediska většinou to nejcennější, co ve svém životě máme, měli bychom k tomu tak přistupovat a minimalizovat rizika při jeho prodeji. Občas slýchávám hanlivé poznámky do našich řad, proč „cpát“ provizi makléři a vysoké provize za nic. Jenže za prací makléře, tak jak to vnímám já, stojí mnoho úsilí, zodpovědnosti, neustálého vzdělávání v oboru práva, stavebnictví, financí, psychologie obchodu či daní. Makléř musí být odolný vůči stresu, flexibilní a zároveň pohodový. Je velmi důležité mít kolem sebe tým lidí a odborníků, investovat do marketingu a propagace klientových nemovitostí. To vše na vlastní náklady, jelikož odměna ho čeká až ve chvíli, kdy odvedete kvalitní práci. V praxi se často setká s komplikovanými případy, tudíž musí být schopen pomáhat s vyplacením stávající zástavy, exekuce, zákazu zcizení, odstranění nebo naopak zanesení věcného břemene, s legalizací přístavků, dozoruje financování kupujícího a co je nejdůležitější, pomáhá klientovi oprostit se od emocí při prodeji nemovitosti. Je to partner, který klienta provází celým procesem. Někdy to není med, musí ovládat mnoho oblastí, ale je to výzva a stojí to za to!

Nynější krize zamíchá kartami. Přemýšlím nad otázkou, jestli tento stav zvrátí vývoj cen nemovitostí, které v poslední době rostly rychlým tempem. Prozatímním zjištěním je, že realitní obchody se nezastavily. Je to dáno tím, že lidé, kteří zůstali doma, měli více času přemýšlet jak o koupi, tak o prodeji. A my jsme byli stále připraveni klientovi pomoci. Samozřejmě, že jak prohlídky, tak náběry byly uskutečněny za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, nicméně toto náročné období je snad již za námi. Nutno smeknout před těmi, kteří si za posledních pár týdnů museli sáhnout na samé dno.

Realitní společnost České spořitelny, Dagmar Jánská