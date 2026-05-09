Co nového vyšlo na webu projektu Realiťák roku: pozemky, daně, PENB, pojištění i férovost při zastupování klientů

Změna druhu pozemku: když zhodnocení území přestává být jen výhodou vlastníka
Úvodním tématem tohoto období byl článek „Změna druhu pozemku bude nejspíš dražší: obce mají získat podíl na zhodnocení území a vlastníci si připlatí“. Text se věnoval situaci, kdy se pozemek díky územnímu plánu zhodnotí například tím, že se z nezastavitelné nebo zemědělské plochy stane parcela vhodná pro bydlení, výrobu nebo jiné využití. Právě takové „papírové zhodnocení“ může zásadně změnit tržní hodnotu pozemku, možnosti jeho prodeje i ochotu bank financovat následnou výstavbu. Nově diskutovaný princip má směřovat k tomu, aby obce získaly finanční podíl na zhodnocení území, protože právě ony nesou náklady spojené s infrastrukturou, dopravou, školkami, kanalizací či veřejnými službami.
Pro veřejnost je tento článek důležitý hlavně proto, že ukazuje, jak zásadní je u pozemků rozlišovat mezi tím, co je v katastru, co umožňuje územní plán a jaká povolení nebo odvody ještě mohou přijít. V praxi se totiž velmi často prodává pozemek s argumentem, že „brzy bude stavební“. Pokud se ale do hry přidá nový náklad vůči obci, kupující bude logicky chtít vědět, kdo ho zaplatí, kdy vznikne, jak se promítne do ceny a zda je vůbec možné projekt bezpečně financovat.
„U pozemků je cena vždycky kombinací možností a rizik. Když se mění pravidla a přibývá nový náklad, klíčové je přenést tu informaci do odhadu ceny a do kupní smlouvy tak, aby obchod dával smysl oběma stranám a byl financovatelný,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku, v této souvislosti připomíná, že právě změny územního plánu bývají největším zdrojem nedorozumění mezi prodávajícím a kupujícím. „Změna územního plánu je často největší skok v hodnotě pozemku – ale zároveň největší zdroj nedorozumění. Kdo má připravené podklady, realistický rozpočet a čistě nastavenou smlouvu, ten prodává i kupuje výrazně bezpečněji,“ uvádí.
Realitní mýty: nejdražší rady bývají ty, které znějí jednoduše
Ve stejný den vyšel také další díl série o největších realitních mýtech s názvem „Cena, smlouvy, katastr, daně: 12 vět, které znějí sebejistě – a přitom stojí nejvíc peněz“. Článek připomněl, že věty typu „katastr je formalita“, „smlouvu si stáhnu“, „úschova je zbytečná“ nebo „cena je jasná, soused prodal za tolik“ bývají v realitách mimořádně nebezpečné. Znějí jednoduše, ale ve skutečnosti přehlížejí právní proces, financování, termíny, úschovu, výmaz zástavy, práci s katastrem i reálné chování trhu.
Projekt Realiťák roku tímto textem znovu ukazuje, že osvěta veřejnosti není žádná okrajová činnost. Mnoho chyb totiž nevzniká ze zlého úmyslu, ale z přílišné jistoty, že „to nějak půjde“. Jenže realitní obchod je často největší finanční transakcí v životě člověka a zjednodušené rady mohou vést ke zbytečným ztrátám.
„Mýty jsou nejdražší forma poradenství. Vypadají jednoduše, ale realitní obchod jednoduchý není,“ říká Monika Lukášová. Petr Makovský k tomu dodává, že největší chyba je řídit se jen pocitem a nabídkovými cenami, protože drahé omyly vznikají právě tehdy, když se podcení čas a konkurence na trhu.
Prodej domů v ČR: ceny rostou, ale ještě silnější zprávou je zrychlení trhu
Datovou osu tohoto období tvořil článek „Prodej domů v ČR za posledních 8 kvartálů: cena vzrostla na 51 014 Kč/m² a trh v Q1 2026 zrychlil na 112 dní“. Podle publikovaných dat vzrostla cena rodinných domů v celé České republice z 41 154 Kč/m² ve druhém kvartálu 2024 na 51 014 Kč/m² v prvním kvartálu 2026. To znamená růst o 23,96 %. Ještě výraznější je ale zrychlení trhu: doba nabízení se zkrátila z 206 dní na 112 dní, tedy o 45,63 %. Počet nabídek přitom klesl z 29 436 na 26 063.
To je velmi důležitý signál. Rodinné domy jsou obecně složitější segment než byty. Kupující u nich řeší technický stav, energetickou náročnost, rekonstrukční potenciál, pozemek, přístupové cesty, sítě, vzdálenost od center i budoucí provozní náklady. Pokud se i tento segment výrazně zrychluje, ukazuje to na aktivnější poptávku, větší rozhodnost kupujících a zároveň vyšší tlak na správnou přípravu nabídky.
Pro prodávající z toho plyne jednoduché, ale důležité poučení: rychlejší trh neznamená, že se prodá cokoli. Znamená to, že dobře připravené, transparentně popsané a realisticky naceněné domy mají mnohem lepší šanci uspět. U domů se navíc chyby v prezentaci, dokumentaci nebo technických informacích projeví velmi rychle, protože kupující jsou v tomto segmentu obvykle opatrnější.
PENB a daň z nemovitosti: povinnosti, které se nevyplatí řešit na poslední chvíli
Silnou praktickou dvojici vytvořily články o PENB a dani z nemovitosti. Text o průkazu energetické náročnosti budovy připomněl, že PENB není pouhá formalita, ale zákonná povinnost při prodeji a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Prodávající nebo pronajímatel má průkaz předložit zájemci už v průběhu jednání a energetická třída se má uvádět také v inzerci. Pokud povinnost není splněna, může Státní energetická inspekce uložit sankci až 100 000 Kč fyzické osobě a až 200 000 Kč podnikající fyzické nebo právnické osobě.
„PENB bývá veřejností často vnímán jen jako další administrativní formalita, ale ve skutečnosti jde o důležitý dokument, který má své jasné místo jak při prodeji, tak při pronájmu nemovitosti. Z pohledu vlastníka i kupujícího je důležité, aby byl zajištěn včas a správně,“ říká Monika Lukášová.
Článek o dani z nemovitosti pak vysvětlil, proč se výsledná částka může u podobného bytu nebo domu lišit podle města, katastrálního území nebo místního koeficientu. Daň z nemovitých věcí se totiž neodvíjí od tržní ceny nemovitosti, ale od zákonných sazeb, výměr, typu nemovitosti a koeficientů, které mohou obce ovlivňovat.
„Lidé se často ptají, proč se jim daň změnila, když s nemovitostí nic nedělali. Odpověď bývá právě v koeficientech. Obec může nastavit místní koeficient a tím ovlivnit výslednou daň na svém území,“ vysvětluje Monika Lukášová.
Oba články mají společné poselství: u nemovitostí neexistují nepodstatné detaily. To, co se na začátku může jevit jako administrativní formalita, se může při prodeji, pronájmu nebo vlastnictví velmi rychle změnit v problém, prodlevu, finanční náklad nebo komplikaci při jednání.
Empatie ve vyjednávání: realitní obchod není jen o argumentech
Dalším důležitým textem byl druhý díl seriálu Radima Paříka „Koncept R.E.A.L.I.T.Y. – E jako empatie“. Článek velmi prakticky ukazuje, že realitní vyjednávání se často neláme na nedostatku argumentů, ale na emocích. Kupující se bojí rizika, prodávající se bojí ztráty kontroly, obě strany si hlídají tvář a makléř může snadno sklouznout k tomu, že začne příliš rychle vysvětlovat, dokazovat nebo tlačit na řešení.
Text zdůrazňuje rozdíl mezi běžnou empatií a taktickou empatií. Empatie v tomto kontextu neznamená souhlas se vším, co druhá strana říká. Znamená schopnost vidět svět jejíma očima, pojmenovat její obavy a vytvořit bezpečný prostor pro skutečné důvody, které jinak zůstávají skryté. Právě v realitách je to mimořádně důležité, protože lidé často nejednají jen racionálně. Řeší životní změnu, velké peníze, rodinné okolnosti, strach z chyby i tlak času.
Z pohledu projektu Realiťák roku je to další ukázka toho, že kvalitní makléřina nestojí jen na znalosti smluv, dat a marketingu. Stojí také na schopnosti vést jednání tak, aby se obchod nerozpadl kvůli nepochopení, špatnému tónu nebo zbytečnému tlaku.
Olomoucký kraj: jeden kraj, několik různých trhů
Regionální datovou část zastoupila analýza vývoje realitního trhu v Olomouckém kraji. Ta ukázala, že kraj je na jaře 2026 aktivní, ale velmi rozdílný podle typu nemovitosti a konkrétní lokality. Zatímco o byty, zejména menší investiční jednotky, zůstává silný zájem, starší rodinné domy před rekonstrukcí a stavební pozemky mimo města se prodávají obtížněji. Nová výstavba v Olomouci, Prostějově, Šternberku a dalších městech zároveň posouvá cenovou hladinu i očekávání kupujících a prodávajících.
Článek také připomněl, že data a grafy v analýze vycházejí z ověřených exkluzivních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy, portálem Reality.iDNES.cz a Ministerstvem pro místní rozvoj. To je důležité i pro veřejnost, protože realitní rozhodování by nemělo stát jen na pocitu, ale na datech a lokálním kontextu.
Petr Makovský v těchto krajských analýzách dlouhodobě zdůrazňuje, že jeden kraj nikdy není jeden jednotný trh. Jinak se chová krajské město, jinak okresní města, jinak menší obce a jinak lokality s vyšší investiční nebo rekreační poptávkou. Právě to je pro veřejnost velmi důležité: správná cena a správná strategie se neurčují podle obecného titulku, ale podle konkrétní lokality, typu nemovitosti a aktuální poptávky.
Prohlášení vlastníka a pojištění: dokumenty, které rozhodují o jistotě bydlení
Na právní a praktickou stránku vlastnictví navázal článek „Změna prohlášení vlastníka: kdy stačí většina a kdy vás nikdo nesmí přehlasovat“. Prohlášení vlastníka článek trefně popisuje jako „ústavu domu“. Určuje, co je jednotka, co jsou společné části, jak se užívají, kdo co platí a jak se rozdělují práva a povinnosti v bytovém spoluvlastnictví. Jakmile se dokument mění, může jít o formální úpravu, ale také o zásah do práv konkrétních vlastníků. A právě tam už většina nemusí stačit.
„Prohlášení vlastníka je pro kupujícího stejně důležité jako list vlastnictví. Když je v něm nejasno, kupující znejistí – a s nejistotou přichází tlak na cenu. Profesionální makléř má umět vysvětlit, co dokument znamená, a včas upozornit na situace, kdy se chystaná změna může dotknout konkrétní jednotky,“ říká Monika Lukášová.
Další praktický text se věnoval pojištění nemovitosti. Připomněl, že nemovitost nestačí jen dobře koupit, ale je třeba ji také dobře chránit. Pojištění domu, bytu nebo domácnosti se často řeší až na poslední chvíli, někdy jen jako povinný doplněk k hypotéce. Jenže špatně nastavená pojistná částka, zastaralá smlouva nebo chybějící připojištění mohou u nemovitosti v hodnotě milionů korun znamenat zásadní finanční problém.
„Kvalitní realitní služba dnes nekončí podpisem kupní smlouvy. Klient potřebuje vědět, že má bezpečně vyřešen nejen převod vlastnického práva, ale také navazující kroky – financování, předání nemovitosti, energie, pojištění a další praktické otázky,“ říká Monika Lukášová. Petr Makovský k tomu doplňuje, že lidé často věnují obrovskou pozornost ceně nemovitosti, ale pojištění řeší okrajově, přestože právě ono chrání výsledek celé transakce.
Když makléř stojí mezi prodávajícím a kupujícím: férovost musí být jasně nastavená
Nejnovějším článkem v tomto přehledu je text „Makléř bere provizi z obou stran – Jak nastavit férovou spolupráci?“. Otevírá téma, které je pro veřejnost velmi citlivé: co když realitní makléř v jedné transakci komunikuje s prodávajícím i kupujícím a vzniká obava, zda skutečně hájí zájmy obou stran. Článek vysvětluje, že ideální variantou pro kupujícího může být vlastní makléř, tedy buyer’s agent, který zastupuje výhradně jeho zájmy.
„Pokud chcete mít jistotu, že váš makléř bude hájit výhradně vaše zájmy, doporučuji najmout si buyer’s agenta,“ říká Monika Lukášová. Petr Makovský k tomu dodává: „Kvalitní realitní makléř by měl vždy jednat eticky a transparentně. Pokud máte pochybnosti o jeho nestrannosti, raději se obraťte na jiného.“
Tento článek dobře zapadá do širšího poslání projektu Realiťák roku. Veřejnosti totiž nevysvětluje jen to, co je „možné“, ale hlavně to, co je férové, transparentní a bezpečné. V realitách se často potkávají silné zájmy obou stran a právě jasně nastavená pravidla spolupráce jsou jedním ze základních předpokladů důvěry.
Co si z tohoto týdne odnést
Když se na články publikované od 24. dubna podíváme jako na celek, je vidět několik hlavních linií. Zaprvé: realitní trh je stále složitější a vyžaduje více přípravy. U pozemků se řeší územní plán, možné nové platby obcím, infrastruktura a smluvní rozdělení rizik. U domů se vedle ceny sleduje technický stav, rychlost trhu a kvalita nabídky. U bytů rozhoduje nejen jednotka samotná, ale i prohlášení vlastníka, společné části domu a způsob fungování SVJ.
Zadruhé: administrativní povinnosti nejsou formalita. PENB, daň z nemovitosti, pojištění nebo dokumentace domu mohou mít velmi konkrétní finanční dopady. Pokud se řeší pozdě, vznikají prodlevy, spory nebo náklady navíc. Pokud se řeší včas, stávají se součástí bezpečného procesu.
Zatřetí: kvalitní realitní služba není jen o ceně a inzerci. Je také o vyjednávání, empatii, schopnosti číst obavy klientů, transparentním nastavení spolupráce a včasném pojmenování rizik. Právě proto nestačí vybírat makléře jen podle známosti, sympatie nebo nejnižší provize. Důležitá je odbornost, zkušenost, etika a schopnost provést klienta celým obchodem od prvního rozhodnutí až po bezpečné dokončení.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Právě tato série článků velmi dobře ukazuje, proč má projekt Realiťák roku pro veřejnost dlouhodobý smysl. Nejde jen o soutěžní žebříček nebo ocenění nejlepších realitních makléřů. Projekt Realiťák roku postupně buduje prostor, ve kterém se veřejnost učí rozumět realitnímu trhu, poznávat rizika a správně se ptát. A to je v době, kdy se v nemovitostech rozhoduje o milionech korun, mimořádně důležité.
Velká část lidí prodává nebo kupuje nemovitost jen jednou či několikrát za život. Nemají tedy přirozenou zkušenost s tím, jak funguje katastr, úschova, financování, PENB, prohlášení vlastníka, daňové povinnosti, pojištění, změna územního plánu nebo vyjednávání s druhou stranou. Projekt Realiťák roku tato témata překládá do srozumitelné řeči a ukazuje, že kvalitní realitní služba není jen „někdo, kdo přivede zájemce“, ale profesionální vedení celého procesu.
„Veřejnost si zaslouží vědět, že realitní služba má mít jasný standard kvality, odpovědnosti a odbornosti. Pokud projekt Realiťák roku pomáhá lidem lépe pochopit, co mají po makléřích chtít, pak plní jednu ze svých nejdůležitějších rolí,“ říká Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku.
Důležitá je i role dat. Díky pravidelným analýzám projektu Realiťák roku získávají lidé lepší představu o tom, jak se trh skutečně vyvíjí v jednotlivých regionech a segmentech. Vědí, že nestačí sledovat celostátní titulky, protože jinak se chová trh s byty, jinak trh s domy, jinak nájemní trh a jinak pozemky. Stejně tak nestačí říct, že „ceny rostou“ nebo „trh je rychlý“. Podstatné je rozumět tomu, kde, proč a za jakých podmínek.
„Naším cílem je, aby veřejnost nedělala rozhodnutí jen podle dojmů nebo zjednodušených rad. Realitní trh je lokální, datový a procesní. Kdo rozumí souvislostem, má větší šanci udělat bezpečné rozhodnutí,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Projekt Realiťák roku tím zároveň kultivuje celý trh. Čím více veřejnost rozumí tomu, co má od makléře požadovat, tím menší prostor zůstává pro nekvalitní služby, prázdné sliby nebo podcenění dokumentace. Informovaný klient se ptá na strategii, proces, pojištění odpovědnosti, smluvní zajištění, data, rizika i transparentnost zastupování. A právě takový klient pomáhá posouvat obor k vyšší profesionalitě.
Projekt Realiťák roku tak veřejnosti nepřináší jen články o realitách. Přináší jí větší jistotu, schopnost rozpoznat kvalitní službu a praktickou ochranu před chybami, které mohou být velmi drahé. A právě to je jeho největší přínos: pomáhat lidem prodávat, kupovat i pronajímat nemovitosti bezpečněji, informovaněji a s větší důvěrou v profesionály, kteří svou práci dělají poctivě.