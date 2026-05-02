Co nového vyšlo na webu projektu Realiťák roku: data, praxe i konkrétní rady pro veřejnost

Týden, který znovu ukázal šíři projektu
Právě poslední série textů dobře ukazuje, v čem je projekt Realiťák roku silný. Nejde jen o samotné sledování cen nebo o publikování jednotlivých odborných článků. V praxi se tu potkává analytika trhu s každodenní realitní zkušeností a s tématy, která veřejnost skutečně řeší: jak správně nastavit prezentaci nemovitosti, co dělat při právní nejistotě, jak se orientovat v nájmech, jak číst regionální rozdíly a proč nestačí spoléhat jen na obecný dojem z trhu.
Od 16. dubna se na webu objevily tyto hlavní texty: analýza o ose D1 Praha–Brno–Ostrava, článek o tom, že každá nemovitost může být za určitých okolností vyvlastněna, text o marketingu bytu 2+kk, článek o nájemním trhu za posledních osm kvartálů, praktický návod k situaci po úmrtí manžela při hypotéce a nemovitosti v SJM, text o obavě z prodeje nemovitosti zatížené hypotékou a nově také rozsáhlá analýza Královéhradeckého kraje.
Dvě hlavní linky: data a praktická realita
Jednou z nejsilnějších linek týdne byla znovu práce s ověřenými daty. Na jedné straně stál článek o nájemním trhu v celé České republice za posledních osm kvartálů, na druhé straně čerstvá regionální analýza Královéhradeckého kraje. Oba texty ukazují, že realitní trh dnes nejde zjednodušit na jednu větu typu „všechno zdražuje“ nebo „trh zpomaluje“. Ve skutečnosti se vedle ceny musí sledovat i rychlost trhu, šíře nabídky a lokální rozdíly.
U nájmů v celé ČR ukázal projekt Realiťák roku velmi zajímavý obrázek: cena vzrostla z 292 Kč/m² v Q2 2024 na 323 Kč/m² v Q1 2026, počet nabídek stoupl z 25 811 na 28 760, ale doba nabízení přesto klesla z 41 na 30 dní. Jinými slovy: trh je dražší, nabídka širší, a přesto rychlejší. To je pro veřejnost velmi důležitý signál, protože vyšší nabídka sama o sobě neznamená, že si zájemce může dát s rozhodnutím neomezeně načas.
Jak v jednom z textů uvedla Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku: „U nájemního trhu je velmi důležité sledovat nejen cenu, ale i rychlost obsazení. Pokud se trh zrychluje i při vyšší nabídce, znamená to, že poptávka je stále velmi aktivní.“ Právě tato věta dobře shrnuje, proč projekt Realiťák roku nepracuje jen s cenovými headliney, ale snaží se veřejnosti ukazovat realitu v širších souvislostech.
Podobně výmluvný je i nový text o Královéhradeckém kraji. Ten ukazuje, že v březnu 2026 dosáhla cena bytů v prodeji 81 528 Kč/m², u domů 44 036 Kč/m² a u nájmů 264 Kč/m². Současně se trh v regionu výrazně zrychlil a článek správně upozorňuje i na to, že uvnitř jednoho kraje mohou být mezi jednotlivými městy velmi rozdílné příběhy. Právě lokální rozdílnost je něco, co veřejnost často podceňuje.
Praktické články, které řeší skutečné obavy lidí
Vedle datových analýz byly velmi důležité i články zaměřené na konkrétní životní situace. Web projektu Realiťák roku se v tomto týdnu věnoval vyvlastnění nemovitosti, správné prezentaci menšího bytu 2+kk, otázce prodeje nemovitosti zatížené hypotékou i citlivému tématu úmrtí manžela, dvou nezletilých dětí, hypotéky a nemovitosti v SJM. Tato skladba témat sama o sobě ukazuje, že projekt míří k problémům, které nejsou teoretické, ale zcela praktické a pro veřejnost často velmi stresující.
Zvlášť silný je v tomto směru i článek o marketingu bytu 2+kk. Právě u menších bytů bývá prezentace často podceňovaná, přestože právě zde rozhodují detaily: typ cílového zájemce, kvalita fotek, jasnost sdělení i schopnost udržet cenu bez zbytečných kompromisů. Stejně tak článek o vyvlastnění připomíná, že i sebejisté představy vlastníků o „nedotknutelnosti“ majetku mohou v určitých právních situacích narazit na realitu. A text o hypotéce u zatížené nemovitosti znovu otevírá jedno z nejčastějších témat prodávajících: zda je vůbec možné bezpečně prodávat, když na nemovitosti stále visí úvěr.
Právě v takových chvílích se ukazuje rozdíl mezi povrchní radou a skutečně profesionálním vedením. Lidé totiž často nepotřebují jen „obecnou informaci“, ale hlavně někoho, kdo umí správně vyhodnotit rizika, časování, dokumenty, komunikaci s bankou nebo právní návaznosti celého obchodu. A právě tím jsou podobné texty na webu projektu Realiťák roku užitečné: překládají složitou realitu do srozumitelného jazyka a zároveň nezjednodušují to, co zjednodušit nejde.
D1 jako připomínka, že realitní trh netvoří jen samotné nemovitosti
Velmi zajímavě do celé série zapadá také článek o ose D1 Praha–Brno–Ostrava. Už samotné zařazení tohoto textu ukazuje, že projekt Realiťák roku nečte trh jen skrze jednotlivé byty a domy, ale i skrze širší infrastrukturu a pohyb lidí mezi regiony. Právě dopravní propojení, dojezdové časy a ekonomická vazba mezi velkými centry výrazně ovlivňují, kde bude růst poptávka, kde se bude trh zrychlovat a kde naopak začne být patrná větší opatrnost.
Tím se projekt dostává i k hlubší edukaci veřejnosti: nemovitost totiž není izolovaný produkt. Její hodnota a likvidita se odvíjí také od dopravní dostupnosti, pracovních vazeb, kvality okolní infrastruktury a regionálního vývoje. Právě podobné texty pomáhají lidem pochopit, proč dvě na první pohled podobné nemovitosti mohou mít v praxi úplně jinou prodejnost nebo úplně jinou cenovou trajektorii.
Citace, které vystihují letošní jarní realitu trhu
Velmi přesně to vystihl i Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, když v nájemní analýze uvedl: „V nájmech je chyba v ceně vidět velmi rychle. Pokud je nabídka široká a trh přesto zůstává rychlý, znamená to, že správně nastavené byty se stále obsazují bez většího zaváhání.“ To je mimochodem věta, která má přesah i za samotné nájmy. Platí totiž obecně: trh je dnes citlivý na chybu v ceně, prezentaci i strategii.
A právě tady se znovu potvrzuje role projektu Realiťák roku jako místa, kde se propojují data, praxe a veřejně srozumitelný výklad. Čtenář nedostává jen izolovanou informaci, ale i rámec, jak jí rozumět a jak ji převést do vlastního rozhodování.
Co z toho plyne pro veřejnost a proč je role projektu Realiťák roku tak důležitá
Poslední týden znovu velmi dobře ukázal, jaký má projekt Realiťák roku reálný přínos pro veřejnost. Nejen tím, že přináší ověřená data a pravidelné analýzy, ale hlavně tím, že pomáhá lidem orientovat se v situacích, které bývají složité, citlivé a finančně zásadní. Běžný člověk často vstupuje do prodeje, koupě nebo pronájmu nemovitosti jen několikrát za život. Nemá tedy šanci mít přirozeně stejnou zkušenost jako někdo, kdo se realitami zabývá denně. A právě proto je tak důležité, aby existovala platforma, která umí veřejnosti srozumitelně vysvětlovat, co se na trhu opravdu děje, na co si dát pozor a podle čeho poznat kvalitní službu.
Přínos projektu Realiťák roku není jen v samotném obsahu jednotlivých článků, ale v jejich celkovém součtu. Když vedle sebe vyjdou texty o nájmech, regionálních rozdílech, právních rizicích, hypotékách, prezentaci nemovitosti i vlivu infrastruktury, vzniká z toho pro veřejnost velmi cenný celek. Čtenář si díky tomu neodnáší jen jednu radu, ale postupně si skládá mnohem přesnější představu o tom, co má od realitního makléře požadovat, kdy je nutná větší obezřetnost a proč se nevyplácí spoléhat jen na první dojem nebo na „rady z okolí“.
To je důležité i proto, že realitní trh je pro veřejnost často nepřehledný. Vysoké částky, složité smlouvy, tlak času, právní návaznosti, technický stav nemovitosti, hypotéky, dědické nebo rodinné souvislosti — to všechno vytváří prostředí, v němž může jedna chyba znamenat velkou ztrátu peněz, času i klidu. Pokud projekt Realiťák roku tyto situace rozebírá dopředu, bez zbytečného strašení, ale zároveň bez naivního zjednodušování, dává lidem velmi praktickou ochranu: schopnost rozpoznat problém dřív, než nastane.
Stejně důležitá je i schopnost projektu ukazovat, že realitní trh není jednolitý. Co platí v jednom kraji, nemusí platit v druhém. Co funguje u jednoho typu bytu, nemusí fungovat u rodinného domu. Co vypadá jako drobný detail v inzerci, může v praxi rozhodnout o rychlosti prodeje i o konečné ceně. Právě tato schopnost vysvětlovat nuance je pro veřejnost mimořádně cenná, protože pomáhá lidem dělat informovanější rozhodnutí a nevstupovat do realitních situací s falešnou jistotou.
Projekt Realiťák roku tak v praxi nepřináší jen obsah „o realitách“, ale buduje i důležitou veřejnou orientaci v tom, jak vypadá kvalitní realitní služba. Učí veřejnost dívat se nejen na cenu nebo sliby, ale i na strategii, přípravu, transparentnost, právní jistotu, práci s daty a skutečnou odbornost. A právě v tom je jeho dlouhodobá hodnota: pomáhá kultivovat očekávání veřejnosti a zároveň zvyšuje nároky na kvalitu služeb, které makléři klientům poskytují.
Na tomto místě je navíc důležité připomenout, že grafy a data publikované v těchto analýzách vycházejí z ověřených exkluzivních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy, portálem Reality.iDNES.cz a Ministerstvem pro místní rozvoj. I to je pro veřejnost podstatné: orientace na trhu má největší hodnotu tehdy, když stojí na kombinaci praxe, dat a důvěryhodného výkladu