Co nového přinesl web projektu Realiťák roku: respekt, data, právní jistota i ochrana veřejnosti

Projekt Realiťák roku znovu ukazuje, že realitní osvěta má smysl
Projekt Realiťák roku dlouhodobě staví na tom, že veřejnosti nestačí jen říct, kdo patří mezi kvalitní makléře. Stejně důležité je vysvětlovat, podle čeho makléře poznat, na co si dát pozor při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti a jaké otázky by měl klient včas položit. Právě vzdělávací a osvětová role projektu je jedním z jeho klíčových pilířů a v poslední sérii článků je to vidět velmi zřetelně.
„Projekt Realiťák roku dlouhodobě ukazuje, že kvalitní realitní služba není jen o inzerci a podpisu smlouvy. Je to hlavně o odpovědnosti, odbornosti a schopnosti chránit klienta v situacích, které jsou pro něj často životně zásadní,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
„Naším cílem je, aby se veřejnost v realitách orientovala lépe, aby se uměla správně ptát a aby poznala rozdíl mezi pouhou nabídkou služby a skutečně profesionální pomocí. Právě proto na webu projektu Realiťák roku vznikají vedle žebříčků i praktické články, datové analýzy a vzdělávací seriály,“ doplňuje Petr Makovský, výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Radim Pařík otevřel nový seriál tématem, které rozhoduje o výsledku jednání
Silným vstupem do sledovaného období byl článek „Koncept R.E.A.L.I.T.Y. od Radima Paříka: Díl 1 – R jako respekt“, který vyšel 9. dubna. Text připomněl, že v realitách se nevyjednává jen o ceně, ale také o důstojnosti, emocích, pocitu bezpečí a o tom, zda druhá strana zůstane otevřená dohodě. Právě respekt je podle Radima Paříka jednou z „měkkých“ dovedností, která ve skutečnosti rozhoduje o velmi tvrdých výsledcích.
Tento text je důležitý i pro širší veřejnost. Připomíná totiž, že dobrý makléř není jen obchodník, ale také člověk, který dokáže stabilizovat atmosféru, oddělit problém od emocí a udržet komunikaci ve chvíli, kdy by se jinak celé jednání mohlo zlomit. Pro klienty je to cenná zpráva: kvalita realitní služby se nepozná jen podle prezentace nemovitosti, ale i podle úrovně komunikace v klíčových momentech.
Tvrdá data potvrdila další růst cen bytů a zrychlení trhu
Hned poté následoval datový článek „Prodej bytů v ČR za posledních 8 kvartálů: cena vzrostla na 96 745 Kč/m²“, který ukázal velmi výrazný posun českého trhu s byty. Podle zveřejněných dat se celorepubliková cena za metr čtvereční zvýšila z 74 513 Kč/m² ve druhém kvartálu 2024 na 96 745 Kč/m² v prvním kvartálu 2026. Text tak potvrdil pokračující cenový růst i velmi silnou aktivitu trhu.
Podobné analýzy mají pro čtenáře velkou hodnotu zejména proto, že pomáhají oddělit dojmy od reality. V době, kdy se o trhu často mluví zkratkovitě, přináší projekt Realiťák roku srozumitelně vysvětlená data a ukazuje, co se skutečně děje v jednotlivých segmentech. Právě to je důležité nejen pro odborníky, ale i pro běžné prodávající a kupující, kteří se potřebují rozhodovat podle faktů, nikoli podle hospodských zjednodušení.
Praktická právní témata: společné části domu a hranice „fondu oprav“
Velmi užitečný byl také článek „Společné části domu a rekonstrukce: kdy pomůže fond oprav…“, který upozornil, že koupě bytu nekončí převzetím klíčů. Nový vlastník získává i podíl na společných částech domu a s tím související práva i povinnosti. Text připomněl, že pro řadu lidí bývá právě tato oblast překvapivě nejasná a že neznalost pravidel může vést ke sporům, špatným očekáváním i finančním omylům.
Takové články jsou přesně tím typem obsahu, kterým projekt Realiťák roku naplňuje svou veřejnou roli. Učí lidi dívat se na nemovitost v širších souvislostech – nejen optikou ceny a dispozice, ale i z pohledu právní odpovědnosti, budoucích investic a fungování domu jako celku.
Odpovědnost makléře není detail, ale jedna ze základních jistot klienta
Zcela praktický dopad pro veřejnost měl i článek „Makléř není pojištěný, když něco pokazí – Jak se chránit?“, publikovaný 12. dubna. Ten připomněl, že realitní makléři mají ze zákona povinnost mít pojištění profesní odpovědnosti a že klient má plné právo zajímat se o rozsah tohoto krytí i o konkrétní zajištění své ochrany. Článek otevřel téma, které bývá často podceňované, přestože právě ono může rozhodovat o míře bezpečí celé transakce.
Právě zde se ukazuje největší přínos projektu Realiťák roku pro běžného člověka. Veřejnost často neví, na co má nárok, co je u profesionálního makléře samozřejmostí a co už je varovný signál. Když projekt tato témata vysvětluje srozumitelně a bez zbytečného žargonu, pomáhá lidem chránit jejich peníze, čas i nervy.
Dubnová analýza trhu: český realitní trh zůstává silný a odolný
Dalším důležitým bodem byla „Analýza vývoje realitního trhu – duben 2026“, podle níž zůstává český realitní trh i na jaře 2026 silný, aktivní a odolný. Článek upozornil, že ani nové podmínky od 1. dubna nezastavily investory a že trh dál drží vysokou aktivitu. Pro čtenáře je to důležitá zpráva nejen z hlediska cen, ale i z hlediska nálady na trhu a budoucího rozhodování.
Projekt Realiťák roku tím opět potvrzuje, že neslouží jen jako přehled jmen a pořadí, ale jako platforma, která propojuje odbornou interpretaci trhu s praktickým dopadem pro veřejnost. A právě to dává těmto článkům sílu: nejsou to izolované komentáře, ale součást dlouhodobé snahy kultivovat očekávání klientů a zvyšovat transparentnost realitního prostředí.
Trvalé bydliště: nenápadné téma, které má v praxi velké důsledky
Velkou praktickou hodnotu měl i článek „Trvalé bydliště krok za krokem“, který ukázal, že i zdánlivě administrativní téma může mít pro každodenní život výrazný dopad. Text vysvětlil, že trvalé bydliště ovlivňuje doručování úřední pošty, volební záležitosti i řadu běžných administrativních kroků a že v nájemních vztazích kolem něj často vznikají zbytečné obavy a nedorozumění.
Právě taková témata odlišují projekt Realiťák roku od běžného realitního obsahu. Neřeší jen cenu, investici nebo nabídku, ale i každodenní realitní realitu člověka, který potřebuje pochopit, co pro něj jednotlivé kroky znamenají v praxi.
Co si z této série odnést
Když se na články vydané od 9. dubna podíváme jako na celek, vychází z nich několik velmi důležitých závěrů. Zaprvé: kvalita realitní služby se pozná nejen podle výsledné ceny, ale i podle stylu komunikace, schopnosti vyjednávat a umění držet důvěru mezi stranami. Zadruhé: data mají zásadní význam, protože bez nich klient těžko rozlišuje mezi skutečným trendem a mediálním dojmem. Zatřetí: bezpečný realitní obchod stojí i na právních a procesních detailech, které laik snadno přehlédne – od pojištění makléře přes pravidla domu až po otázku trvalého bydliště.
„Právě v tom je role projektu Realiťák roku dlouhodobě důležitá. Nejen ukazovat kvalitní profesionály, ale také vysvětlovat veřejnosti, co od nich má chtít a jak poznat, že je služba opravdu bezpečná a kvalitní,“ shrnuje Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Právě v tom je dlouhodobý význam projektu Realiťák roku pro veřejnost největší. Nejde jen o ocenění úspěšných makléřů nebo o sledování vývoje trhu, ale především o to, aby se lidé v realitách lépe orientovali a uměli se bezpečněji rozhodovat. Prodej, koupě nebo pronájem nemovitosti patří mezi nejdůležitější životní kroky, přesto do nich mnoho lidí vstupuje bez dostatečných informací a často jen s představou, že „nějak to dopadne“. Projekt Realiťák roku se proto snaží veřejnosti srozumitelně vysvětlovat, co má od realitního makléře oprávněně požadovat, podle čeho poznat kvalitní službu a jak se vyhnout chybám, které mohou stát statisíce i zbytečný stres.
Velkým přínosem projektu je také to, že kultivuje očekávání klientů. Učí veřejnost, že kvalitní makléř není jen člověk, který nafotí byt a vystaví inzerát, ale profesionál, který má umět správně nastavit strategii prodeje, odhalit rizika, koordinovat celý proces, chránit klientovy zájmy a bezpečně dovést obchod až do konce. Díky tomu projekt nepomáhá jen jednotlivým lidem, ale nepřímo zvyšuje tlak na profesionalitu celého trhu. Čím více budou klienti vědět, co je standardem kvalitní realitní služby, tím menší prostor zůstane pro nekvalitní praxi, prázdné sliby a chyby, které poškozují důvěru v celý obor.
„Veřejnost si zaslouží vědět, že realitní služba má mít jasný standard kvality, odpovědnosti a odbornosti. Pokud projekt Realiťák roku pomáhá lidem lépe pochopit, co mají po makléřích chtít, pak plní jednu ze svých nejdůležitějších rolí,“ říká Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku.
Projekt Realiťák roku tak nepřináší veřejnosti jen seznam prověřených jmen, ale hlavně praktickou orientaci, větší jistotu a důležitou dávku realitní gramotnosti. A právě to je jeho skutečná hodnota: pomáhat lidem dělat lepší rozhodnutí, chránit jejich majetek, čas i nervy a současně ukazovat, že realitní služba může být profesionální, transparentní a skutečně prospěšná.